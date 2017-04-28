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12:46, 28 Nisan 2017 Cuma
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11:47, 28 Nisan 2017 Cuma

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CHP referandumla ilgili AÄ°HM'e baÅŸvurdu
CHP referandumla ilgili AÄ°HM'e baÅŸvurdu

CHP'li Ã‡am, referandumla ilgili AÄ°HM'e itiraz baÅŸvurusu yaptÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CHP Ä°zmir Milletvekili Musa Ã‡am, referandumla ilgili AÄ°HM'e itiraz baÅŸvurusu yaptÄ±.

Ã‡am, AÄ°HM baÅŸvurusunda,16 Nisan'daki anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi halk oylamasÄ±na iliÅŸkin sÃ¼reÃ§te ve sonrasÄ±nda yaÅŸananlarÄ± Ã¶zetledi. Ã‡am, baÅŸvurusunda, halk oylamasÄ± sÃ¼recinde tÃ¼m kamu kaynaklarÄ±nÄ±n, tarafsÄ±zlÄ±k yemini eden cumhurbaÅŸkanÄ±nca bizzat koordine edilen, kapsamlÄ± bir planla "evet" oyu verilmesi yÃ¶nÃ¼nde kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu.

Medyada, "hayÄ±r" oyu verecekler iÃ§in, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne destek vermekle itham eden yayÄ±nlar yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼ren Ã‡am, baÅŸvurusunda, halk oylamasÄ±nÄ±n, 15 Temmuz darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan ilan edilen OHAL kapsamÄ±nda Ã§Ä±karÄ±lan Ã§ok sayÄ±da KHK ile hak ve Ã¶zgÃ¼rlÃ¼klerin kÄ±sÄ±tlandÄ±ÄŸÄ± bir ortamda gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸini iddia etti.

Ã‡am, anayasanÄ±n 18 maddesi gibi gÃ¶rÃ¼lse de aslÄ±nda 72 maddede deÄŸiÅŸiklik yapÄ±larak,Â kuvvetler ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ± rejiminin fiili ve hukuki olarak sona erdirildiÄŸini ileri sÃ¼rdÃ¼.Â 

YSK'nÄ±n, mÃ¼hÃ¼rsÃ¼z oy pusulasÄ±nÄ± kabul eden kararÄ±yla da referandum sonucunun gayrimeÅŸru ve halk iradesini yansÄ±tmayan bir sonuÃ§la sonlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunan Ã‡am, AÄ°HM baÅŸvurusuna, bu sÃ¼rece yaptÄ±ÄŸÄ± itirazla ilgili belgeleri de ekledi.

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Ä°lgili Konular chp AÄ°HM baÅŸkanlÄ±k referandumu
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