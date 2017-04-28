BM Ä°stikrar Misyonu KongolularÄ±n beklentisini karÅŸÄ±lamÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde halk, sivilleri korumak ve istikrarÄ± saÄŸlamak amacÄ±yla gÃ¶revlendirilen BM Ä°stikrar Misyonunun (MONUSCO), ÅŸiddet olaylarÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± Ã¼lkedeki gÃ¼venlik durumu karÅŸÄ±sÄ±nda pasif kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor.
Ãœlkenin doÄŸusundaki Kuzey Kivu eyaletine baÄŸlÄ± Beni kenti sakinlerinden Edison Mutondwe, AA muhabirine deÄŸerlendirmesinde, yaÅŸanan ÅŸiddet olaylarÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda MONUSCO'nun pasif kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve buna anlam veremediÄŸini sÃ¶yledi.
Mutondwe, BM askerlerinin klimalÄ± arabalarÄ±ndan veya helikopterlerinden etrafta yaÅŸanan ÅŸiddet olaylarÄ±na mÃ¼dahale etmeden bÃ¶lgeyi uzaktan izlediklerini iddia etti.
Beni'de 2013'te yaÅŸanan bir silahlÄ± saldÄ±rÄ±dan kaÃ§arak MONUSCO yerleÅŸkesine sÄ±ÄŸÄ±nmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada kolunu kaybettiÄŸini anlatan Mutondwe, "BM askerleri kendi yerleÅŸkeleri etrafÄ±nda olup bitene ses Ã§Ä±karmÄ±yor. Sadece kendileri saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±klarÄ±nda mÃ¼dahale ediyorlar." ÅŸeklinde konuÅŸtu.
Mutondwe ayrÄ±ca "Ãœlkenin Ã§eÅŸitli bÃ¶lgelerinde silahlÄ± gruplarÄ±n aktif olmasÄ± ve gÃ¼vensizlik durumunun varlÄ±ÄŸÄ±, MONUSCO'nun sivilleri koruma konusunda yetersiz olduÄŸunu gÃ¶steriyor. BM askerleri Ã¼lkeyi bir an Ã¶nce terk etmeli." ifadelerini kullandÄ±.
Sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±ndan Etienne Kambale de BM askerlerinin, Ã¼lkede binlerce sivilin Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesine engel olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatta MONUSCO yerleÅŸkesinin bulunduÄŸu bÃ¶lgelerde ÅŸiddet olaylarÄ±nÄ±n aralÄ±ksÄ±z devam ettiÄŸini Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.
SÄ°LAHLI GRUPLAR YOK EDÄ°LEMEDÄ°
Ã–te yandan Ã¼lkedeki gÃ¼venlik durumunu incelemek Ã¼zere bir sÃ¼re Ã¶nce Kuzey Kivu'ya giden Avrupa Parlamentosu Ã¼yesi 8 milletvekilinden oluÅŸan heyet de konuyla ilgili benzer deÄŸerlendirmelerde bulundu.
AP Ãœyesi Javier Nart, ulusal radyoda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "MONUSCO sahip olduÄŸu kapasiteye raÄŸmen Ã¼lkenin doÄŸusundaki silahlÄ± gruplarÄ± hala yok edemedi." dedi.
Nart, MONUSCO'nun gÃ¼venliÄŸi tesis etme konusunda etkisiz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve sivil halkÄ±n korunamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyerek BM askerlerinin, sivillerin gÃ¼venliÄŸi iÃ§in beklenen adÄ±mlarÄ± atmasÄ± gerektiÄŸine dikkati Ã§ekti.
SiyasetÃ§i Jean Paul Lumbulumbu ise MONUSCO'nun M23 hareketine baÄŸlÄ± ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä±lara karÅŸÄ± verdiÄŸi mÃ¼cadelede baÅŸarÄ±lÄ± olduÄŸuna ancak RuandalÄ± ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä±lara karÅŸÄ± aynÄ± baÅŸarÄ±yÄ± gÃ¶steremediÄŸine iÅŸaret etti.
MONUSCO'nun Ä°letiÅŸim DirektÃ¶rÃ¼ Charles Bambara da kÄ±sa sÃ¼re Ã¶nce dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, istikrar gÃ¼cÃ¼ne yÃ¶neltilen eleÅŸtirilere yanÄ±t vererek MONUSCO'nun daha etkin ve aktif olabilmesi iÃ§in daha Ã§ok imkana ihtiyaÃ§ duyduklarÄ±nÄ± ifade etmiÅŸti.
HALK 20 YILDIR ÅžÄ°DDET OLAYLARIYLA KARÅžI KARÅžIYA
Ãœlkenin gÃ¼neydoÄŸusunda, yaklaÅŸÄ±k 20 yÄ±ldÄ±r silahlÄ± Ã§atÄ±ÅŸmalar devam ediyor. Kuzey Kivu, Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ± gÃ¼venlik kriziyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalÄ±rken silahlÄ± gruplar, bÃ¶lgedeki doÄŸal kaynaklarÄ±n kontrolÃ¼nÃ¼ saÄŸlamayÄ± hedefliyor.
SilahlÄ± gruplar arasÄ±nda, Ä°ncil'deki 10 Emir'e gÃ¶re bir devlet inÅŸa etmeyi hedefleyen ve Uganda Devlet BaÅŸkanÄ± Yoweri Musevini'ye karÅŸÄ± Ã§Ä±kan TanrÄ±'nÄ±n DireniÅŸ Ordusu (LRA), UgandalÄ± ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä±larÄ±n desteklediÄŸi Demokratik Ä°ttifak GÃ¼Ã§leri (ADF-Nalu), Ruanda Devlet BaÅŸkanÄ± Paul Kagame'ye karÅŸÄ± mÃ¼cadele yÃ¼rÃ¼ten Ruanda'nÄ±n KurtuluÅŸu Demokratik GÃ¼Ã§leri (FDLR) ve haklarÄ±nÄ± korumak iÃ§in silahlanan daha birÃ§ok etnik grup yer alÄ±yor.
Ãœlkede 1999'dan bu yana faaliyet gÃ¶steren MONUSCO, 23 bine yakÄ±n personel ve yaklaÅŸÄ±k 19 bin askerle gÃ¶rev yapÄ±yor. Mart 2016'da gÃ¶rev sÃ¼resi uzatÄ±lan istikrar misyonuna ABD, Japonya, Almanya, Fransa, Ä°ngiltere, Ä°talya ve Rusya destek veriyor.
AGÄ°T Genel Sekreteri Zannier, "Åžiddet derhal durdurulmalÄ±dÄ±r. GÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri, parlamento Ã¼yelerinin emniyetini saÄŸlamalÄ± ve failleri adalete teslim etmelidir" dedi
Ä°sveÃ§ polisi, bu ay baÅŸÄ±nda Stockholm'Ã¼n merkezindeki kamyonlu terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda Ã¶lenlerin sayÄ±sÄ±nÄ±n 5'e Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu
Beni kenti sakinlerinden Mutondwe, "BM askerleri kendi yerleÅŸkeleri etrafÄ±nda olup bitene ses Ã§Ä±karmÄ±yor. Sadece kendileri saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±klarÄ±nda mÃ¼dahale ediyorlar" dedi
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'ndan Makedonya'daki meclis olaylarÄ± ile ilgili yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Balkanlarda huzurun ve kalÄ±cÄ± barÄ±ÅŸÄ±n tesisi konusunda kilit Ã¶neme sahip bir Ã¼lke olan Makedonya'nÄ±n, iÃ§inden geÃ§tiÄŸi bu zor dÃ¶nemi, taraflarÄ±n saÄŸduyusuyla bir an Ã¶nce geride bÄ±rakmasÄ±nÄ± diliyoruz" denildi
United HavayollarÄ±nÄ±n, gÃ¼venlik gÃ¶revlilerinin uÃ§aktan sÃ¼rÃ¼kleyerek indirdiÄŸi yolcu ile "mahkeme dÄ±ÅŸÄ±" bir anlaÅŸmaya vardÄ±ÄŸÄ± bildirildi
ABD Savunma Ä°stihbarat AjansÄ±nÄ±n, eski Beyaz Saray Ulusal GÃ¼venlik DanÄ±ÅŸmanÄ± Michael Flynn'i 2014 yÄ±lÄ±nda Rus televizyon kanalÄ± Russia Today'den para almasÄ± nedeniyle uyardÄ±ÄŸÄ± iddia edildi
Etiyopya'nÄ±n bazÄ± eyaletlerinde yaÅŸanan ÅŸiddetli kuraklÄ±k nedeniyle gÄ±da yardÄ±mÄ±na ihtiyaÃ§ duyan insanlarÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ±n 5,6 milyondan 7,7 milyona Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin, Kore YarÄ±madasÄ±'ndaki duruma dahil olan tÃ¼m Ã¼lkelere, savaÅŸ sÃ¶ylemlerinden kaÃ§Ä±nma ve diyalog Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunarak, "Bu baÄŸlamda altÄ±lÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin bir an evvel baÅŸlatÄ±lmasÄ±nÄ± ortak bir gÃ¶rev olarak gÃ¶rÃ¼yoruz." dedi.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n kabinesi, Ã‡alÄ±ÅŸma BakanlÄ±ÄŸÄ±na seÃ§ilen Alexander Acosta'nÄ±n Senato tarafÄ±ndan onaylanmasÄ±yla tamamlandÄ±
Afganistan'da bir hafta sÃ¼ren operasyonlarda 18 Taliban Ã¼yesinin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi
Fransa'da 28 medya kuruluÅŸu, cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Le Pen'e, mitinglerinin takip edilmesini engellediÄŸi iÃ§in tepki gÃ¶sterdi
Ä°srail cezaevlerinde aÃ§lÄ±k grevi yapan 5 Filistinli tutuklunun, Ä°srail gÃ¼Ã§lerinin fiziki saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸramasÄ± sonucu baÅŸ Ã§evresi ve yÃ¼zÃ¼nde morluklar olduÄŸu bildirildi
Makedonya Meclisinde meclis baÅŸkanÄ±nÄ±n seÃ§ilmesinin ardÄ±ndan Ã§Ä±kan olaylarda 1'i aÄŸÄ±r 9 kiÅŸi yaralandÄ±
Berlin'de bir hastanede, polis ÅŸÃ¼phelendiÄŸi bir kiÅŸiyi bacaÄŸÄ±ndan vurdu
Save the Children (Ã‡ocuklarÄ± KurtarÄ±n VakfÄ±), savcÄ±lara, Akdeniz'de bazÄ± STK'larÄ±n LibyalÄ± insan tacirleriyle doÄŸrudan irtibat halinde olduÄŸuna dair iddialara iliÅŸkin kanÄ±t sunmalarÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
Irak'Ä±n Musul kentinin batÄ± yakasÄ±nda dÃ¼zenlenen operasyonlarÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ± tarihten bu yana bÃ¶lgeden kaÃ§an sivillerin sayÄ±sÄ± 400 bine yÃ¼kseldi