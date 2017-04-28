11:56, 28 Nisan 2017 Cuma

BM Ä°stikrar Misyonu KongolularÄ±n beklentisini karÅŸÄ±lamÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde halk, sivilleri korumak ve istikrarÄ± saÄŸlamak amacÄ±yla gÃ¶revlendirilen BM Ä°stikrar Misyonunun (MONUSCO), ÅŸiddet olaylarÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± Ã¼lkedeki gÃ¼venlik durumu karÅŸÄ±sÄ±nda pasif kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor.

Ãœlkenin doÄŸusundaki Kuzey Kivu eyaletine baÄŸlÄ± Beni kenti sakinlerinden Edison Mutondwe, AA muhabirine deÄŸerlendirmesinde, yaÅŸanan ÅŸiddet olaylarÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda MONUSCO'nun pasif kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve buna anlam veremediÄŸini sÃ¶yledi.

Mutondwe, BM askerlerinin klimalÄ± arabalarÄ±ndan veya helikopterlerinden etrafta yaÅŸanan ÅŸiddet olaylarÄ±na mÃ¼dahale etmeden bÃ¶lgeyi uzaktan izlediklerini iddia etti.

Beni'de 2013'te yaÅŸanan bir silahlÄ± saldÄ±rÄ±dan kaÃ§arak MONUSCO yerleÅŸkesine sÄ±ÄŸÄ±nmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada kolunu kaybettiÄŸini anlatan Mutondwe, "BM askerleri kendi yerleÅŸkeleri etrafÄ±nda olup bitene ses Ã§Ä±karmÄ±yor. Sadece kendileri saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±klarÄ±nda mÃ¼dahale ediyorlar." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Mutondwe ayrÄ±ca "Ãœlkenin Ã§eÅŸitli bÃ¶lgelerinde silahlÄ± gruplarÄ±n aktif olmasÄ± ve gÃ¼vensizlik durumunun varlÄ±ÄŸÄ±, MONUSCO'nun sivilleri koruma konusunda yetersiz olduÄŸunu gÃ¶steriyor. BM askerleri Ã¼lkeyi bir an Ã¶nce terk etmeli." ifadelerini kullandÄ±.

Sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±ndan Etienne Kambale de BM askerlerinin, Ã¼lkede binlerce sivilin Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesine engel olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatta MONUSCO yerleÅŸkesinin bulunduÄŸu bÃ¶lgelerde ÅŸiddet olaylarÄ±nÄ±n aralÄ±ksÄ±z devam ettiÄŸini Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.

SÄ°LAHLI GRUPLAR YOK EDÄ°LEMEDÄ°

Ã–te yandan Ã¼lkedeki gÃ¼venlik durumunu incelemek Ã¼zere bir sÃ¼re Ã¶nce Kuzey Kivu'ya giden Avrupa Parlamentosu Ã¼yesi 8 milletvekilinden oluÅŸan heyet de konuyla ilgili benzer deÄŸerlendirmelerde bulundu.

AP Ãœyesi Javier Nart, ulusal radyoda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "MONUSCO sahip olduÄŸu kapasiteye raÄŸmen Ã¼lkenin doÄŸusundaki silahlÄ± gruplarÄ± hala yok edemedi." dedi.

Nart, MONUSCO'nun gÃ¼venliÄŸi tesis etme konusunda etkisiz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve sivil halkÄ±n korunamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyerek BM askerlerinin, sivillerin gÃ¼venliÄŸi iÃ§in beklenen adÄ±mlarÄ± atmasÄ± gerektiÄŸine dikkati Ã§ekti.

SiyasetÃ§i Jean Paul Lumbulumbu ise MONUSCO'nun M23 hareketine baÄŸlÄ± ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä±lara karÅŸÄ± verdiÄŸi mÃ¼cadelede baÅŸarÄ±lÄ± olduÄŸuna ancak RuandalÄ± ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä±lara karÅŸÄ± aynÄ± baÅŸarÄ±yÄ± gÃ¶steremediÄŸine iÅŸaret etti.

MONUSCO'nun Ä°letiÅŸim DirektÃ¶rÃ¼ Charles Bambara da kÄ±sa sÃ¼re Ã¶nce dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, istikrar gÃ¼cÃ¼ne yÃ¶neltilen eleÅŸtirilere yanÄ±t vererek MONUSCO'nun daha etkin ve aktif olabilmesi iÃ§in daha Ã§ok imkana ihtiyaÃ§ duyduklarÄ±nÄ± ifade etmiÅŸti.

HALK 20 YILDIR ÅžÄ°DDET OLAYLARIYLA KARÅžI KARÅžIYA

Ãœlkenin gÃ¼neydoÄŸusunda, yaklaÅŸÄ±k 20 yÄ±ldÄ±r silahlÄ± Ã§atÄ±ÅŸmalar devam ediyor. Kuzey Kivu, Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ± gÃ¼venlik kriziyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalÄ±rken silahlÄ± gruplar, bÃ¶lgedeki doÄŸal kaynaklarÄ±n kontrolÃ¼nÃ¼ saÄŸlamayÄ± hedefliyor.

SilahlÄ± gruplar arasÄ±nda, Ä°ncil'deki 10 Emir'e gÃ¶re bir devlet inÅŸa etmeyi hedefleyen ve Uganda Devlet BaÅŸkanÄ± Yoweri Musevini'ye karÅŸÄ± Ã§Ä±kan TanrÄ±'nÄ±n DireniÅŸ Ordusu (LRA), UgandalÄ± ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä±larÄ±n desteklediÄŸi Demokratik Ä°ttifak GÃ¼Ã§leri (ADF-Nalu), Ruanda Devlet BaÅŸkanÄ± Paul Kagame'ye karÅŸÄ± mÃ¼cadele yÃ¼rÃ¼ten Ruanda'nÄ±n KurtuluÅŸu Demokratik GÃ¼Ã§leri (FDLR) ve haklarÄ±nÄ± korumak iÃ§in silahlanan daha birÃ§ok etnik grup yer alÄ±yor.

Ãœlkede 1999'dan bu yana faaliyet gÃ¶steren MONUSCO, 23 bine yakÄ±n personel ve yaklaÅŸÄ±k 19 bin askerle gÃ¶rev yapÄ±yor. Mart 2016'da gÃ¶rev sÃ¼resi uzatÄ±lan istikrar misyonuna ABD, Japonya, Almanya, Fransa, Ä°ngiltere, Ä°talya ve Rusya destek veriyor.