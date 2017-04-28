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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
12:46, 28 Nisan 2017 Cuma
Avrupa
12:14, 28 Nisan 2017 Cuma

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Ä°sveÃ§'teki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda Ã¶lenlerin sayÄ±sÄ± 5'e yÃ¼kseldi
Ä°sveÃ§'teki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda Ã¶lenlerin sayÄ±sÄ± 5'e yÃ¼kseldi

Ä°sveÃ§ polisi, bu ay baÅŸÄ±nda Stockholm'Ã¼n merkezindeki kamyonlu terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda Ã¶lenlerin sayÄ±sÄ±nÄ±n 5'e Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°sveÃ§Â polisi, bu ay baÅŸÄ±ndaÂ Stockholm'Ã¼n merkezindeki kamyonluÂ terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda Ã¶lenlerin sayÄ±sÄ±nÄ±n 5'e Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

Polisten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, saldÄ±rÄ±da aÄŸÄ±r yaralanan 60 yaÅŸÄ±ndaki Ä°sveÃ§ vatandaÅŸÄ± kadÄ±nÄ±n tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ hastanede hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi.

BaÅŸkent Stockholm'Ã¼n merkezinde trafiÄŸe kapalÄ± Drottning Caddesiâ€™nde 7 Nisan'da yerel saatle 15.00 civarÄ±nda bir kamyon bir maÄŸazaya dalmÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°sveÃ§ polisi saldÄ±rÄ±nÄ±n failinin 39 yaÅŸÄ±ndaki Rahmet Akilov adlÄ± Ã–zbek vatandaÅŸÄ± olduÄŸunu aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.



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