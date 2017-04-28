Marmaray'da yanlÄ±ÅŸ alarm seferleri aksattÄ±

DÄ±ÅŸ ticaret rakamlarÄ± aÃ§Ä±klandÄ±

Ä°hracat 2017 yÄ±lÄ± Mart ayÄ±nda, 2016 yÄ±lÄ±nÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re yÃ¼zde 13,6 artarak 14 milyar 496 milyon dolar, ithalat yÃ¼zde 6,9 artarak 18 milyar 988 milyon dolar olarak gerÃ§ekleÅŸti. DÄ±ÅŸ aÃ§Ä±k Mart'ta 4.49 milyar dolar oldu.