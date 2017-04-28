12:24, 28 Nisan 2017 Cuma

KÄ±rgÄ±z TÃ¼rk'Ã¼ ÅŸehidin kÃ¶yÃ¼ TÃ¼rk bayraklarÄ±yla donatÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Van'Ä±n ErciÅŸ ilÃ§esinde terÃ¶ristlerce dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da ÅŸehit dÃ¼ÅŸen gÃ¼venlik korucusu KÄ±rgÄ±z TÃ¼rk'Ã¼ NazÄ±m TaÅŸtekin'in yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Ulupamir kÃ¶yÃ¼, TÃ¼rk bayraklarÄ±yla donatÄ±ldÄ±.

ErciÅŸ'teki Ulupamir Mahallesi'ne 1982'de Afganistan'dan getirilerek yerleÅŸtirilen KÄ±rgÄ±z TÃ¼rkleri, terÃ¶rle mÃ¼cadelede Ã¶nemli gÃ¶rev Ã¼stleniyor.

BÃ¶lgede yaÅŸanan terÃ¶r olaylarÄ± nedeniyle, yÄ±llardÄ±r hem Ã¼lkenin hem de mahallelerinin gÃ¼venliÄŸini saÄŸlamaya Ã§alÄ±ÅŸan KÄ±rgÄ±z TÃ¼rkleri, dÃ¼n gece ÅŸehit verdikleri 4 Ã§ocuk babasÄ± 47 yaÅŸÄ±ndaki gÃ¼venlik korucusu TaÅŸtekin'in yasÄ±nÄ± tutuyor.

SaldÄ±rÄ±da ÅŸehit dÃ¼ÅŸen TaÅŸtekin'in acÄ±sÄ±nÄ± yaÅŸayan mahalle sakinleri ve ailesi, bayraklarla donatÄ±lan kÃ¶ylerindeki camide taziyeleri kabul ediyor.

Åžehidin yakÄ±nÄ± Kozbay Sancaktar yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, yÄ±llardÄ±r terÃ¶rle mÃ¼cadele ettiklerini belirterek, KÄ±rgÄ±z TÃ¼rk'Ã¼ olarak her zaman devletin yanÄ±nda yer aldÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±.

"HÄ°Ã‡BÄ°R ÅžEKÄ°LDE KORKU VE ENDÄ°ÅžEMÄ°Z YOK"

Åžimdiye kadar terÃ¶rle mÃ¼cadelede 4 ÅŸehit verdiklerini vurgulayan Sancaktar, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"Devletimiz ve milletimiz iÃ§in ÅŸehit verdiÄŸimiz iÃ§in Ã§ok gururluyuz. Devletimiz ve milletimiz var olsun, vatan saÄŸ olsun. Allah huzurumuzu ve birlik beraberliÄŸimizi bozmasÄ±n. Devletimiz bÃ¼yÃ¼ktÃ¼r. HiÃ§bir gÃ¼Ã§, hiÃ§bir ÅŸekilde devletimizle baÅŸ edememiÅŸtir. Bundan sonra da hiÃ§bir gÃ¼Ã§ baÅŸ edemeyecektir. Devletimiz, Ä°slam ve mazlumlarÄ±n tek temsilcisidir. HiÃ§bir ÅŸekilde bir korkumuz ve endiÅŸemiz yoktur. YÄ±llardÄ±r burada kÃ¶tÃ¼ hava koÅŸullarÄ± ve arazi ÅŸartlarÄ±nda vatan hizmeti yÃ¼rÃ¼tÃ¼yoruz, yÃ¼rÃ¼tmeye de devam edeceÄŸiz. Hem SilahlÄ± Kuvvetlerimize hem de kÃ¶yÃ¼mÃ¼ze Ã§ok katkÄ± saÄŸladÄ±k. Bu yÃ¶nÃ¼yle de gururluyuz."

Doluca kÃ¶yÃ¼ kÄ±rsalÄ±nda PKK'lÄ±larca dÃ¼n gece gerÃ§ekleÅŸtirilen saldÄ±rÄ±da gÃ¼venlik korucusu NazÄ±m TaÅŸtekin ÅŸehit edilmiÅŸ, 3 gÃ¼venlik korucusu da yaralanmÄ±ÅŸtÄ±.