12:42, 28 Nisan 2017 Cuma

AGÄ°T, Makedonya meclisine yapÄ±lan saldÄ±rÄ±yÄ± kÄ±nadÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Avusturya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±, Avrupa GÃ¼venlik ve Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ±nÄ±n (AGÄ°T) DÃ¶nem BaÅŸkanÄ± Sebastian Kurz, Makedonya meclisinde gece boyunca devam eden ve aralarÄ±nda milletvekillerinin bulunduÄŸu Ã§ok sayÄ±da kiÅŸinin yaralanmasÄ±na neden olan saldÄ±rÄ±yÄ± kÄ±nadÄ±.

AGÄ°T'ten yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Kurz ve AGÄ°T Genel Sekreteri Lamberto Zannier'in Makedonya meclis binasÄ±na yapÄ±lan saldÄ±rÄ±yÄ± sert bir dille kÄ±nadÄ±ÄŸÄ± ve ÅŸiddetin siyasi Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼n yerini alamayacaÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

Kurz, aÃ§Ä±klamada, Ã¼lke demokrasisinin kalbi meclis binasÄ±na girilerek, milletvekillerine saldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± ÅŸok edici olduÄŸunu belirterek, "Bu bir yÄ±ldÄ±rma eylemidir. Milletin iradesine yapÄ±lan bu saldÄ±rÄ±yÄ± aÃ§Ä±k bir ÅŸekilde kÄ±nÄ±yorum." ifadelerini kullandÄ±.

Huzur ve dÃ¼zenin yeniden inÅŸa edilmesi gerektiÄŸini belirten Kurz, taraflara ÅŸiddet ve gerginliÄŸi artÄ±racak eylemlerden kaÃ§Ä±nÄ±lmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

Åžiddetin siyasette yeri olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Zannier de, "Åžiddet derhal durdurulmalÄ±dÄ±r. GÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri, parlamento Ã¼yelerinin emniyetini saÄŸlamalÄ± ve failleri adalete teslim etmelidir." ifadesine yer verdi.

Makedonya meclisinde milliyetÃ§i Ä°Ã§ Makedon Devrimci Ã–rgÃ¼tÃ¼-Makedonya'nÄ±n Ulusal BirliÄŸi Demokratik Partisi (VMRO-DPMNE) ile Sosyal Demokratlar BirliÄŸi (SDSM) Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki taraflar arasÄ±nda gerginlik yaÅŸanmÄ±ÅŸ, yeni meclis baÅŸkanÄ±nÄ±n seÃ§ilmesi planlanan oturum ertelenmiÅŸti.

Oturumun ertelenmesine raÄŸmen mecliste Ã§oÄŸunluÄŸu elinde bulunduran SDSM Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki siyasi partiler, Arnavut partisi Demokratik BÃ¼tÃ¼nleÅŸme BirliÄŸinden (BDÄ°) Talat Caferi'yi yeni meclis baÅŸkanÄ± seÃ§miÅŸti.

VMRO-DPMNE yanlÄ±sÄ± protestocular, Caferi'nin baÅŸkan seÃ§ilmesinin ardÄ±ndan meclisin Ã¶nÃ¼nde toplanmÄ±ÅŸ, yÃ¼zleri maskeli bir grup meclis binasÄ±na girerek bazÄ± milletvekilleriyle basÄ±n mensuplarÄ±nÄ± rehin almÄ±ÅŸ ve darbetmiÅŸti.