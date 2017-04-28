14:08, 28 Nisan 2017 Cuma

Almanya'da camiye molotofkokteylli saldÄ±rÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Almanya'nÄ±n Weil am Rhein kentinde bir cami dÃ¼n gece kimliÄŸi belirsiz kiÅŸilerin molotofkokteylli saldÄ±rÄ±sÄ±na hedef oldu.

Diyanet Ä°ÅŸleri TÃ¼rk Ä°slam BirliÄŸi'ne (DÄ°TÄ°B) baÄŸlÄ± camiye gece 01.45'te saldÄ±ran 5 kiÅŸi, 4 molotofkokteyli atarak camiyi yakmak istedi.

AtÄ±lan molotofkokteylinin kÄ±rÄ±lan cama takÄ±lmasÄ± ve havanÄ±n yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± olmasÄ±, yangÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼meden sÃ¶nmesini saÄŸladÄ±. SaldÄ±rÄ± sonucu caminin dÄ±ÅŸ kÄ±smÄ±nda ufak Ã§aplÄ± maddi hasar oluÅŸtu.

AA muhabirine aÃ§Ä±klamada bulunan cami derneÄŸi baÅŸkanÄ± Necati CoÅŸkun, gece dÃ¼zenlenen ve gÃ¼venlik kameralarÄ±nÄ±n kaydettiÄŸi saldÄ±rÄ±nÄ±n sabah namazÄ±na gelen cemaat tarafÄ±ndan fark edildiÄŸini sÃ¶yledi. CoÅŸkun, cemaatin haber vermesi sonrasÄ± polisin olay yerine gelip araÅŸtÄ±rma yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve incelemek Ã¼zere kamera kayÄ±tlarÄ±nÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

TÃ¼rkiye'deki referandum sÃ¼recinde Alman basÄ±nÄ±nÄ±n aleyhlerinde olumsuz haberler yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden CoÅŸkun, "Bu tÃ¼r haberler, halkÄ±n gÃ¶zÃ¼nde yalan yere bizi suÃ§lu durumuna dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼. Ben Trabzon kÃ¶kenli burada yaÅŸayan bir tÃ¼ccarÄ±m. Biz yÄ±llardÄ±r bu Ã¼lkede barÄ±ÅŸ iÃ§erisinde yaÅŸÄ±yoruz ve hiÃ§ kimseye zararÄ±mÄ±z olmadÄ±. Cami olarak siyasete karÄ±ÅŸmadÄ±k ve hep tarafsÄ±z olduk. Bu saldÄ±rÄ±nÄ±n faillerinin bir an Ã¶nce yakalanÄ±p adalete teslim edilmesini istiyoruz." dedi.

TBMM Ä°nsan HaklarÄ± Ä°nceleme Komisyonu BaÅŸkanÄ± Mustafa YeneroÄŸlu, saldÄ±rÄ±yla ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, ibadethanelere yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±lar karÅŸÄ±sÄ±nda daha ciddi Ã¶nlemler alÄ±nmasÄ± ve Ä°slam dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± ile gerÃ§ek anlamda mÃ¼cadele edilmesinin elzem olduÄŸunu belirtti.

YeneroÄŸlu, olayÄ±n 2017 yÄ±lÄ± iÃ§inde kamuoyuna yansÄ±yan altÄ±ncÄ± saldÄ±rÄ± olduÄŸunu kaydederek, saldÄ±rÄ±ya uÄŸrayan cami cemaatine geÃ§miÅŸ olsun dileklerini iletti.