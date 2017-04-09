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Türkiye'den AKPM'ye yaptırım
Türkiye'den AKPM'ye yaptırım

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AKPM'ye yapılan ödemelerde kesintiye gideceklerini açıkladı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Parlamenterler Komisyonu’nun (AKPM) Türkiye’ye yönelik denetim kararının ardından kritik bir adım atılacağını açıkladı.

Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi bütçesine en fazla katkı sağlayan ve “grand payeur” olan ülkelerden birinin Türkiye olduğunu belirterek, “Onu düşüreceğiz. Minimum ödeme yapacağız. Heyet gönderip göndermemeyi de değerlendiriyoruz. Başka atabileceğimiz adımlar da var. Şunu bilsinler ki buna pişman olacaklar” dedi. Türkiye, geçen yıl 33 milyon Euro katkı sağlamıştı.

Özbekistan dönüşünde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Türkiye, AKPM’de grand payeur. AKPM’ye karşı bu anlamda atılacak adımlar nedir?” şeklindeki bir soru üzerine, "Onu düşüreceğiz. Minimum ödeme yapacağız. Heyet gönderip göndermeme değerlendiriliyor. Eski işbirliğini göremeyecekler. Başka atabileceğimiz adımlar da var. Şunu bilsinler ki buna pişman olacaklar. Denetim sürecine almakla Türkiye’yi daha iyi denetleyeceklerini sanıyorlarsa bu bir siyasi karar. Hak etsek eyvallah..." şeklinde konuştu.

 



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