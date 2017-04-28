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78’liler girişimi 1 Mayıs 1977'yi andı
78’liler girişimi 1 Mayıs 1977'yi andı

78’liler girişimi İstanbul Taksim Kazancı Yokuşu'nda 1 Mayıs 1977 tarihinde hayatını kaybedenler için saygı duruşu yaptı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

1 Mayıs 1977 yılında Taksim Meydanı’nda hayatını kaybeden 34 kişi, 78’liler girişimi öncülüğünde, sivil toplum kuruluşları tarafından anıldı. Kazancı Yokuşu’nda saat 12.00’de toplanan grup, “1 Mayıs 1977 Katliamını unutamayacağız” yazılı pankart açtı. Hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

78’liler girişimi sözcüsü Yunus Bircan’ın okuduğu basın açıklamasında; “Taksim’de 1 Mayıs kutlamaları yasaklıysa, 1 Mayıs yasaklıdır. Ancak Taksim’den vazgeçemeyiz. Neden mi? Taksim’in taşına, toprağına, ağaçlarına, eski Sular İdaresi duvarlarına, milyonların, yıllar ve yıllarca söylediği özgürlük şarkıları, direniş ve devrim marşları silinmiştir. Arkadaşlarımızın kanları bu meydanda aktı. Kazancı Yokuşu’nda aktı. Bu meydanın toprağına, ağacına, yeşiline karıştı. 40 yıllık hesaptır bu. Sorulmadı hala. Taksim Meydanı, 1 Mayıs Meydanı’dır, yasallaşmalıdır. 1 Mayıs 1977’nin suçluları ve güçlüleri yargılanmalıdır. Taksim’de Kazancı Yokuşu başına bir anıt yapılmalıdır” dedi.

Daha sonra söz alan 78 liler girişimi sözcüsü Celalettin Can ise 1977 yılının 1 Mayıs günü meydanda bir katliam yaşandığını belirterek " O katliamın yaşandığı meydanda ben de vardım. O dönemin canlı tanığıyım. Yüzbinlerce insan emek ve özgürlük mücadelesinin sloganlarını atmak için Türkiye’nin her tarafından, İstanbul’un her tarafından bu meydana yığılmıştı. Büyük bir katliam yaşandı. 34 insanımız çok genç yaşta öldü. Bunların katili biliniyor. 78’liler hareketi bir yüzleşme hareketi olarak doğdu ve o dönemi araştırdı. Suç duyurusunda bulunduk. “Suç duyurusu belgenizi aldık” dediler. Araştırma yapmadılar. Herhangi bir soruşturma da yapmadılar” dedi.Topluluk daha sonra, hayatını kaybedenler için Kazancı Yokuşu’na karanfil bıraktı



İlgili Konular 1 mayıs kutlamaları istanbul 78'liler
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