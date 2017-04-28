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15:19, 28 Nisan 2017 Cuma
Avrupa
14:26, 28 Nisan 2017 Cuma

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AKPM BaÅŸkanÄ± gÃ¶revden alÄ±nÄ±yor
AKPM BaÅŸkanÄ± gÃ¶revden alÄ±nÄ±yor

AKMP BaÅŸkanÄ±'nÄ±n gÃ¶revden alÄ±nmasÄ± iÃ§in iÅŸlemler baÅŸlatÄ±ldÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclis'nin (AKPM) bir komisyonunun, kurumun baÅŸkanÄ± Pedro Agramunt'un gÃ¶revden alÄ±nmasÄ± iÃ§in iÅŸlem baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

AÃ§Ä±klamayÄ±, Sputnik'e konuÅŸan AKPM BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Georgii Logvynskyi yaptÄ±. Logvinskiy, Agramunt'un gÃ¶revden alÄ±nmasÄ±nÄ±n AKPM'nin yaz oturumunda oylanabileceÄŸini de belirtti. Daha Ã¶nce AKPM'de, gÃ¼ven kaybÄ± nedeniyle Agramunt'un kurum adÄ±na aÃ§Ä±klamaya yapamayacaÄŸÄ±na ya da bir ziyarette bulunamayacaÄŸÄ±na karar verilmiÅŸti.

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Ä°lgili Konular akpm
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