14:30, 28 Nisan 2017 Cuma

Trump'Ä±n 100 gÃ¼nlÃ¼k karnesi





ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n, Oval Ofis'teki ilk 100 gÃ¼nÃ¼ zorluk derecesi yÃ¼ksek birÃ§ok sorunla yÃ¼zleÅŸmek ile geÃ§ti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Amerikan siyasi tarihinin en sÄ±ra dÄ±ÅŸÄ± baÅŸkanlarÄ±ndan olan Trump, Oval Ofis'teki ilk 100 gÃ¼nÃ¼nÃ¼ doldururken, zorluk derecesi yÃ¼ksek birÃ§ok sorunla yÃ¼zleÅŸmek zorunda kaldÄ±. 20 Ocak'ta koltuÄŸa oturan ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n en Ã§ok tartÄ±ÅŸÄ±lan adÄ±mlarÄ±ndan biri, iki kez yargÄ±dan dÃ¶nen "nÃ¼fusunun Ã§oÄŸunluÄŸu MÃ¼slÃ¼man bazÄ± Ã¼lke vatandaÅŸlarÄ±na seyahat yasaÄŸÄ±" oldu. Amerikan medyasÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde "Rusya'nÄ±n baÅŸkanlÄ±k seÃ§imlerine mÃ¼dahale ettiÄŸi ve Trump'Ä±n bundan kazanÃ§lÄ± Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ±" gÃ¼ndemden hiÃ§ dÃ¼ÅŸmedi. Â

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