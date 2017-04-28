14:37, 28 Nisan 2017 Cuma

Hamas lideri MeÅŸal'den Filistinli tutuklular aÃ§Ä±klamasÄ±





Hamas Siyasi BÃ¼ro BaÅŸkanÄ± MeÅŸal, "Hamas, Filistinli tutuklularÄ± serbest bÄ±rakmasÄ± iÃ§in Ä°srail'i bedel Ã¶demeye zorlayacak. Esirlerin ailelerine dÃ¶nmeleri Ã§ok vakit almayacak" dedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Hamas Siyasi BÃ¼ro BaÅŸkanÄ± Halid MeÅŸal, Ä°srail'i Filistinli tutuklularÄ± serbest bÄ±rakma konusunda "bedel Ã¶demeye zorlayacaklarÄ±nÄ±" belirtti. MeÅŸal, El-KudÃ¼s uydu kanalÄ±nda yayÄ±mlanan konuÅŸmasÄ±nda, Hamas'Ä±n Ä°srail hapishanelerinde aÃ§lÄ±k grevi yapan Filistinli tutuklulara destek verdiÄŸini vurgulayarak ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi: "Hamas, Filistinli tutuklularÄ± serbest bÄ±rakmasÄ± iÃ§in Ä°srail'i bedel Ã¶demeye zorlayacak. Esirlerin ailelerine dÃ¶nmeleri Ã§ok vakit almayacak. Hamas yÄ±llar Ã¶nce Ä°srail hapishanelerindeki Filistinli tutuklularÄ±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±na katkÄ± saÄŸladÄ±ÄŸÄ± gibi yine tutuklularÄ±n Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne kavuÅŸmasÄ± iÃ§in Ä°srail'e bedel Ã¶detebilir." Hamas lideri, "Ã–zgÃ¼rlÃ¼klerine kavuÅŸmak iÃ§in aÃ§lÄ±k grevi yapan esirlerimizin davasÄ± bizi birleÅŸtiriyor ve biz onlarÄ±n hÃ¼rriyeti iÃ§in birleÅŸiyoruz." diye konuÅŸtu. MeÅŸal, 15 Nisan'da Hamas ile Ä°srail arasÄ±nda yeni bir esir takasÄ± anlaÅŸmasÄ± yapÄ±lmasÄ± iÃ§in bazÄ± taraflarÄ±n ara buluculuk teklifinde bulunduÄŸunu aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. Hamas'Ä±n askeri kanadÄ± Ä°zzeddin el-Kassam TugaylarÄ±, geÃ§en yÄ±l 4 Ä°srail askerinin ellerinde olduÄŸunu duyurmuÅŸ, ancak askerlerin durumu hakkÄ±nda bilgi vermemiÅŸti. Hamas ile Ä°srail arasÄ±nda 2011'de varÄ±lan esir takasÄ± anlaÅŸmasÄ±yla Ä°srail askeri Gilad Åžalit'e karÅŸÄ±lÄ±k bin 27 Filistinli tutuklu serbest bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Filistin Esirler Cemiyetinin de aralarÄ±nda olduÄŸu kurumlarÄ±n hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± rapora gÃ¶re, Ä°srail hapishanelerinde 481'i iÅŸgal altÄ±ndaki DoÄŸu KudÃ¼s'ten olmak Ã¼zere 57'si kadÄ±n, 300'Ã¼ Ã§ocuk 7 bin Filistinli tutuklu bulunuyor. Ä°srail hapishanelerindeki yaklaÅŸÄ±k 2 bin Filistinli, "Ä°srail'in keyfi uygulamalarÄ± ve hak ihlallerine son verilerek tutukluluk ÅŸartlarÄ±nÄ±n iyileÅŸtirilmesi" talebiyle 17 Nisan'da aÃ§lÄ±k grevine baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.

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