14:47, 28 Nisan 2017 Cuma

Suriye PKK/PYD bÃ¶lgesinden Hudut Karakoluna saldÄ±rÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TSK'dan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada Suriye tarafÄ±ndan, PKK/ PYD bÃ¶lgesinden saldÄ±rÄ±da bulunulduÄŸu belirtildi.

TSK'dan yapÄ±lan aÃ§Ä±klama ÅŸÃ¶yle:

BugÃ¼n 28 Nisan 2017 tarihinde sabah erken saatlerde Urfa ili CeylanpÄ±nar ilÃ§esi, Aksoy Hudut Karakoluna sÄ±nÄ±rÄ±n Suriye tarafÄ±ndan PYD/PKK/YPG iÅŸgali altÄ±ndaki bir bÃ¶lgeden terÃ¶ristlerce roketatarla saldÄ±rÄ±da bulunulmuÅŸtur. HudutlarÄ±mÄ±za yÃ¶nelik gerÃ§ekleÅŸen tacize karÅŸÄ± meÅŸru mÃ¼dafaa kapsamÄ±nda derhal misliyle mukabelede bulunulmuÅŸ; bÃ¶lgeden alÄ±nan bilgiler Ã§erÃ§evesinde bÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensubu 11 terÃ¶rist (3â€™Ã¼ roketatarÄ± kullanan, 8â€™i DOÃ‡KA silah yÃ¼klÃ¼ araÃ§ta olan) etkisiz hale getirilmiÅŸtir. DoÄŸal olarak aracÄ±yla ve personeliyle birlikte bir DoÃ§ka silahÄ± (monteli) da imha edilmiÅŸtir.

TSK, dÃ¼n yaÅŸanan Ã§atÄ±ÅŸmayla ilgili de ÅŸu bilgiyi paylaÅŸtÄ±:

27 Nisan 2017 tarihinde Urfa ili AkÃ§akale ilÃ§esi sÄ±nÄ±rÄ±nda bulunan 20â€™nci ZÄ±rhlÄ± Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± TekÃ§e Hudut Karakolu gÃ¶zetleme tepesine saat 16.00 sularÄ±nda havan olduÄŸu deÄŸerlendirilen mÃ¼himmatla hudut tacizinde bulunulmuÅŸtur. MeÅŸru mÃ¼dafaa kapsamÄ±nda misliyle mukabelede bulunulmuÅŸ; bÃ¶lgeden alÄ±nan bilgiler Ã§erÃ§evesinde bÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensubu yedi terÃ¶ristin etkisiz hale getirildiÄŸi ve araca monteli bir DoÃ§ka silahÄ±nÄ±n da imha edildiÄŸi Ã¶ÄŸrenilmiÅŸtir.