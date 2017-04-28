Suriye PKK/PYD bÃ¶lgesinden Hudut Karakoluna saldÄ±rÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
TSK'dan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada Suriye tarafÄ±ndan, PKK/ PYD bÃ¶lgesinden saldÄ±rÄ±da bulunulduÄŸu belirtildi.
TSK'dan yapÄ±lan aÃ§Ä±klama ÅŸÃ¶yle:
BugÃ¼n 28 Nisan 2017 tarihinde sabah erken saatlerde Urfa ili CeylanpÄ±nar ilÃ§esi, Aksoy Hudut Karakoluna sÄ±nÄ±rÄ±n Suriye tarafÄ±ndan PYD/PKK/YPG iÅŸgali altÄ±ndaki bir bÃ¶lgeden terÃ¶ristlerce roketatarla saldÄ±rÄ±da bulunulmuÅŸtur. HudutlarÄ±mÄ±za yÃ¶nelik gerÃ§ekleÅŸen tacize karÅŸÄ± meÅŸru mÃ¼dafaa kapsamÄ±nda derhal misliyle mukabelede bulunulmuÅŸ; bÃ¶lgeden alÄ±nan bilgiler Ã§erÃ§evesinde bÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensubu 11 terÃ¶rist (3â€™Ã¼ roketatarÄ± kullanan, 8â€™i DOÃ‡KA silah yÃ¼klÃ¼ araÃ§ta olan) etkisiz hale getirilmiÅŸtir. DoÄŸal olarak aracÄ±yla ve personeliyle birlikte bir DoÃ§ka silahÄ± (monteli) da imha edilmiÅŸtir.
TSK, dÃ¼n yaÅŸanan Ã§atÄ±ÅŸmayla ilgili de ÅŸu bilgiyi paylaÅŸtÄ±:
27 Nisan 2017 tarihinde Urfa ili AkÃ§akale ilÃ§esi sÄ±nÄ±rÄ±nda bulunan 20â€™nci ZÄ±rhlÄ± Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± TekÃ§e Hudut Karakolu gÃ¶zetleme tepesine saat 16.00 sularÄ±nda havan olduÄŸu deÄŸerlendirilen mÃ¼himmatla hudut tacizinde bulunulmuÅŸtur. MeÅŸru mÃ¼dafaa kapsamÄ±nda misliyle mukabelede bulunulmuÅŸ; bÃ¶lgeden alÄ±nan bilgiler Ã§erÃ§evesinde bÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensubu yedi terÃ¶ristin etkisiz hale getirildiÄŸi ve araca monteli bir DoÃ§ka silahÄ±nÄ±n da imha edildiÄŸi Ã¶ÄŸrenilmiÅŸtir.
TSK'dan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re bu sabah sÄ±nÄ±r karakoluna YPG'liler tarafÄ±ndan roketatarla ateÅŸ aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ±, karÅŸÄ±lÄ±k verildiÄŸi, 3'Ã¼ roketatar kullanan 8'i DoÃ§ka yÃ¼klÃ¼ araÃ§ olan 11 terÃ¶ristin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi.
Ä°zmir Sahil GÃ¼venlik KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri, Ahmetbeyli Mahallesi aÃ§Ä±klarÄ±nda bindikleri lastik botu su alan 46 gÃ¶Ã§meni kurtardÄ±
78â€™liler giriÅŸimi Ä°stanbul Taksim KazancÄ± YokuÅŸu'nda 1 MayÄ±s 1977 tarihinde hayatÄ±nÄ± kaybedenler iÃ§in saygÄ± duruÅŸu yaptÄ±
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, AKPM'ye yapÄ±lan Ã¶demelerde kesintiye gideceklerini aÃ§Ä±kladÄ±.
Duvarlara 1 MayÄ±s Ã¶ncesi yasa dÄ±ÅŸÄ± afiÅŸ yapÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len 4 kiÅŸi, "terÃ¶r propagandasÄ± yapmak" suÃ§undan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Van'Ä±n ErciÅŸ ilÃ§esinde terÃ¶ristlerce dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da ÅŸehit dÃ¼ÅŸen gÃ¼venlik korucusu KÄ±rgÄ±z TÃ¼rk'Ã¼ NazÄ±m TaÅŸtekin'in yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Ulupamir kÃ¶yÃ¼nde yas var
Teknik arÄ±za nedeniyle yangÄ±n ve tahliye alarmÄ±nÄ±n Ã§almasÄ± Ã¼zerine boÅŸaltÄ±lan Marmaray'da seferler normale dÃ¶ndÃ¼
CHP'li Ã‡am, referandumla ilgili AÄ°HM'e itiraz baÅŸvurusu yaptÄ±.
UlaÅŸtÄ±rma Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Arslan, "BakÃ¼-Tiflis-Kars Demiryolu projesi Haziran sonu itibarÄ±yla hizmete girecek, bÃ¶ylece Ã¼lkemiz taÅŸÄ±macÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda pay alabilir hale gelecek" dedi
Ä°Ã‡DAÅž TarÄ±m Ä°sÌ§letmeleri MÃ¼dÃ¼rÃ¼ OdabasÌ§Ä±, "Anadolu cogÌ†rafyasÄ±, dÃ¼nyanÄ±n en zengin gen varlÄ±gÌ†Ä±na sahip. Bu zenginligÌ†imize sahip Ã§Ä±kmayÄ± ve onu korumayÄ± milli bir gÃ¶rev biliyoruz. Anadolu tohumlarÄ±nÄ± gÃ¼vence altÄ±na alarak gelisÌ§tirme ve gÃ¼vence altÄ±na alarak milli tarÄ±mÄ±mÄ±zÄ± yabancÄ± Ã¼lkelere bagÌ†Ä±mlÄ±lÄ±ktan kurtarmayÄ± hedefliyoruz" dedi
Meteorolojiden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, DoÄŸu Anadolu BÃ¶lgesi'nde gece en dÃ¼ÅŸÃ¼k hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±, sÄ±fÄ±rÄ±n altÄ±nda 3 dereceyle Kars'ta Ã¶lÃ§Ã¼ldÃ¼. Erzurum, Erzincan ve Ardahan'da saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ etkili olacak.
Bolu'da FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± "ByLock"u kullandÄ±klarÄ± gerekÃ§esiyle 9 ÅŸÃ¼pheli tutuklandÄ±
TBMM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Meclis tarafÄ±ndan HSK'ya 7 Ã¼yelik iÃ§in, ÅŸartlarÄ± taÅŸÄ±yan aday adaylarÄ±nÄ±n 2 MayÄ±s SalÄ± gÃ¼nÃ¼ saat 18.00'e kadar TBMM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na baÅŸvuru yapmalarÄ±na iliÅŸkin duyuru yaptÄ±
TSK tarafÄ±ndan, PYD/YPG/PKK Ã¶rgÃ¼tlerince, 11 hudut karakoluna 13 kez silahlÄ± saldÄ±rÄ±da bulunulduÄŸu ve saldÄ±rÄ±lara meÅŸru mÃ¼dafaa kapsamÄ±nda misliyle mukabelede bulunulduÄŸu belirtildi
Ä°hracat 2017 yÄ±lÄ± Mart ayÄ±nda, 2016 yÄ±lÄ±nÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re yÃ¼zde 13,6 artarak 14 milyar 496 milyon dolar, ithalat yÃ¼zde 6,9 artarak 18 milyar 988 milyon dolar olarak gerÃ§ekleÅŸti. DÄ±ÅŸ aÃ§Ä±k Mart'ta 4.49 milyar dolar oldu.
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Milletin verdiÄŸi kararÄ± mahkemede dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rmeye hiÃ§ kimsenin hakkÄ± yok. Ne Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesi ne Anayasa Mahkemesinde ne de baÅŸka bir mahkeme milletin verdiÄŸi kararÄ± deÄŸiÅŸtiremez" dedi.