DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
15:19, 28 Nisan 2017 Cuma
GÃ¼ncel
14:47, 28 Nisan 2017 Cuma

  • PaylaÅŸ
Suriye PKK/PYD bÃ¶lgesinden Hudut Karakoluna saldÄ±rÄ±
Suriye PKK/PYD bÃ¶lgesinden Hudut Karakoluna saldÄ±rÄ±

TSK'dan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re bu sabah sÄ±nÄ±r karakoluna YPG'liler tarafÄ±ndan roketatarla ateÅŸ aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ±, karÅŸÄ±lÄ±k verildiÄŸi, 3'Ã¼ roketatar kullanan 8'i DoÃ§ka yÃ¼klÃ¼ araÃ§ olan 11 terÃ¶ristin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TSK'dan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada Suriye tarafÄ±ndan, PKK/ PYD bÃ¶lgesinden saldÄ±rÄ±da bulunulduÄŸu belirtildi.

TSK'dan yapÄ±lan aÃ§Ä±klama ÅŸÃ¶yle:

BugÃ¼n 28 Nisan 2017 tarihinde sabah erken saatlerde Urfa ili CeylanpÄ±nar ilÃ§esi, Aksoy Hudut Karakoluna sÄ±nÄ±rÄ±n Suriye tarafÄ±ndan PYD/PKK/YPG iÅŸgali altÄ±ndaki bir bÃ¶lgeden terÃ¶ristlerce roketatarla saldÄ±rÄ±da bulunulmuÅŸtur. HudutlarÄ±mÄ±za yÃ¶nelik gerÃ§ekleÅŸen tacize karÅŸÄ± meÅŸru mÃ¼dafaa kapsamÄ±nda derhal misliyle mukabelede bulunulmuÅŸ; bÃ¶lgeden alÄ±nan bilgiler Ã§erÃ§evesinde bÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensubu 11 terÃ¶rist (3â€™Ã¼ roketatarÄ± kullanan, 8â€™i DOÃ‡KA silah yÃ¼klÃ¼ araÃ§ta olan) etkisiz hale getirilmiÅŸtir. DoÄŸal olarak aracÄ±yla ve personeliyle birlikte bir DoÃ§ka silahÄ± (monteli) da imha edilmiÅŸtir.

TSK, dÃ¼n yaÅŸanan Ã§atÄ±ÅŸmayla ilgili de ÅŸu bilgiyi paylaÅŸtÄ±:

27 Nisan 2017 tarihinde Urfa ili AkÃ§akale ilÃ§esi sÄ±nÄ±rÄ±nda bulunan 20â€™nci ZÄ±rhlÄ± Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± TekÃ§e Hudut Karakolu gÃ¶zetleme tepesine saat 16.00 sularÄ±nda havan olduÄŸu deÄŸerlendirilen mÃ¼himmatla hudut tacizinde bulunulmuÅŸtur. MeÅŸru mÃ¼dafaa kapsamÄ±nda misliyle mukabelede bulunulmuÅŸ; bÃ¶lgeden alÄ±nan bilgiler Ã§erÃ§evesinde bÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensubu yedi terÃ¶ristin etkisiz hale getirildiÄŸi ve araca monteli bir DoÃ§ka silahÄ±nÄ±n da imha edildiÄŸi Ã¶ÄŸrenilmiÅŸtir.



Ä°lgili Konular Suriye TÃ¼rkiye PKK PYD
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

GÃ¼ncel Haberleri
Suriye PKK PYD bÃ¶lgesinden Hudut Karakoluna saldÄ±rÄ±
Suriye PKK/PYD bÃ¶lgesinden Hudut Karakoluna saldÄ±rÄ±

TSK'dan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re bu sabah sÄ±nÄ±r karakoluna YPG'liler tarafÄ±ndan roketatarla ateÅŸ aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ±, karÅŸÄ±lÄ±k verildiÄŸi, 3'Ã¼ roketatar kullanan 8'i DoÃ§ka yÃ¼klÃ¼ araÃ§ olan 11 terÃ¶ristin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi.
46 gÃ¶Ã§men boÄŸulmaktan kurtarÄ±ldÄ±
46 gÃ¶Ã§men boÄŸulmaktan kurtarÄ±ldÄ±

Ä°zmir Sahil GÃ¼venlik KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri, Ahmetbeyli Mahallesi aÃ§Ä±klarÄ±nda bindikleri lastik botu su alan 46 gÃ¶Ã§meni kurtardÄ±
78 liler giriÅŸimi 1 MayÄ±s 1977'yi andÄ±
78â€™liler giriÅŸimi 1 MayÄ±s 1977'yi andÄ±

78â€™liler giriÅŸimi Ä°stanbul Taksim KazancÄ± YokuÅŸu'nda 1 MayÄ±s 1977 tarihinde hayatÄ±nÄ± kaybedenler iÃ§in saygÄ± duruÅŸu yaptÄ±
TÃ¼rkiye'den AKPM'ye yaptÄ±rÄ±m
TÃ¼rkiye'den AKPM'ye yaptÄ±rÄ±m

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, AKPM'ye yapÄ±lan Ã¶demelerde kesintiye gideceklerini aÃ§Ä±kladÄ±.
Adana'da yasa dÄ±ÅŸÄ± afiÅŸe gÃ¶zaltÄ±
Adana'da yasa dÄ±ÅŸÄ± afiÅŸe gÃ¶zaltÄ±

Duvarlara 1 MayÄ±s Ã¶ncesi yasa dÄ±ÅŸÄ± afiÅŸ yapÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len 4 kiÅŸi, "terÃ¶r propagandasÄ± yapmak" suÃ§undan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
KÄ±rgÄ±z TÃ¼rk'Ã¼ ÅŸehidin kÃ¶yÃ¼ TÃ¼rk bayraklarÄ±yla donatÄ±ldÄ±
KÄ±rgÄ±z TÃ¼rk'Ã¼ ÅŸehidin kÃ¶yÃ¼ TÃ¼rk bayraklarÄ±yla donatÄ±ldÄ±

Van'Ä±n ErciÅŸ ilÃ§esinde terÃ¶ristlerce dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da ÅŸehit dÃ¼ÅŸen gÃ¼venlik korucusu KÄ±rgÄ±z TÃ¼rk'Ã¼ NazÄ±m TaÅŸtekin'in yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Ulupamir kÃ¶yÃ¼nde yas var
Marmaray'da yanlÄ±ÅŸ alarm seferleri aksattÄ±
Marmaray'da yanlÄ±ÅŸ alarm seferleri aksattÄ±

Teknik arÄ±za nedeniyle yangÄ±n ve tahliye alarmÄ±nÄ±n Ã§almasÄ± Ã¼zerine boÅŸaltÄ±lan Marmaray'da seferler normale dÃ¶ndÃ¼
CHP referandumla ilgili AÄ°HM'e baÅŸvurdu
CHP referandumla ilgili AÄ°HM'e baÅŸvurdu

CHP'li Ã‡am, referandumla ilgili AÄ°HM'e itiraz baÅŸvurusu yaptÄ±.
BakÃ¼-Tiflis-Kars Demiryolu Haziran sonu hizmette
BakÃ¼-Tiflis-Kars Demiryolu Haziran sonu hizmette

UlaÅŸtÄ±rma Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Arslan, "BakÃ¼-Tiflis-Kars Demiryolu projesi Haziran sonu itibarÄ±yla hizmete girecek, bÃ¶ylece Ã¼lkemiz taÅŸÄ±macÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda pay alabilir hale gelecek" dedi
Ã‡anakkale'ye quot tohum bankasÄ± quot kurulacak
Ã‡anakkale'ye "tohum bankasÄ±" kurulacak

Ä°Ã‡DAÅž TarÄ±m Ä°sÌ§letmeleri MÃ¼dÃ¼rÃ¼ OdabasÌ§Ä±, "Anadolu cogÌ†rafyasÄ±, dÃ¼nyanÄ±n en zengin gen varlÄ±gÌ†Ä±na sahip. Bu zenginligÌ†imize sahip Ã§Ä±kmayÄ± ve onu korumayÄ± milli bir gÃ¶rev biliyoruz. Anadolu tohumlarÄ±nÄ± gÃ¼vence altÄ±na alarak gelisÌ§tirme ve gÃ¼vence altÄ±na alarak milli tarÄ±mÄ±mÄ±zÄ± yabancÄ± Ã¼lkelere bagÌ†Ä±mlÄ±lÄ±ktan kurtarmayÄ± hedefliyoruz" dedi
Meteorolojiden 3 ile saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ uyarÄ±sÄ±
Meteorolojiden 3 ile saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ uyarÄ±sÄ±

Meteorolojiden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, DoÄŸu Anadolu BÃ¶lgesi'nde gece en dÃ¼ÅŸÃ¼k hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±, sÄ±fÄ±rÄ±n altÄ±nda 3 dereceyle Kars'ta Ã¶lÃ§Ã¼ldÃ¼. Erzurum, Erzincan ve Ardahan'da saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ etkili olacak.
Bolu'da 'ByLock' kullanan 9 ÅŸÃ¼pheli tutuklandÄ±
Bolu'da 'ByLock' kullanan 9 ÅŸÃ¼pheli tutuklandÄ±

Bolu'da FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± "ByLock"u kullandÄ±klarÄ± gerekÃ§esiyle 9 ÅŸÃ¼pheli tutuklandÄ±
HSK'ya Ã¼yelik baÅŸvurularÄ± baÅŸladÄ±
HSK'ya Ã¼yelik baÅŸvurularÄ± baÅŸladÄ±

TBMM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Meclis tarafÄ±ndan HSK'ya 7 Ã¼yelik iÃ§in, ÅŸartlarÄ± taÅŸÄ±yan aday adaylarÄ±nÄ±n 2 MayÄ±s SalÄ± gÃ¼nÃ¼ saat 18.00'e kadar TBMM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na baÅŸvuru yapmalarÄ±na iliÅŸkin duyuru yaptÄ±
Hudut karakollarÄ±na saldÄ±rÄ±lara misliyle karÅŸÄ±lÄ±k verildi FOTO
Hudut karakollarÄ±na saldÄ±rÄ±lara misliyle karÅŸÄ±lÄ±k verildi | FOTO

TSK tarafÄ±ndan, PYD/YPG/PKK Ã¶rgÃ¼tlerince, 11 hudut karakoluna 13 kez silahlÄ± saldÄ±rÄ±da bulunulduÄŸu ve saldÄ±rÄ±lara meÅŸru mÃ¼dafaa kapsamÄ±nda misliyle mukabelede bulunulduÄŸu belirtildi
DÄ±ÅŸ ticaret rakamlarÄ± aÃ§Ä±klandÄ±
DÄ±ÅŸ ticaret rakamlarÄ± aÃ§Ä±klandÄ±

Ä°hracat 2017 yÄ±lÄ± Mart ayÄ±nda, 2016 yÄ±lÄ±nÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re yÃ¼zde 13,6 artarak 14 milyar 496 milyon dolar, ithalat yÃ¼zde 6,9 artarak 18 milyar 988 milyon dolar olarak gerÃ§ekleÅŸti. DÄ±ÅŸ aÃ§Ä±k Mart'ta 4.49 milyar dolar oldu.
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m BBC World'e konuÅŸtu
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m BBC World'e konuÅŸtu

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Milletin verdiÄŸi kararÄ± mahkemede dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rmeye hiÃ§ kimsenin hakkÄ± yok. Ne Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesi ne Anayasa Mahkemesinde ne de baÅŸka bir mahkeme milletin verdiÄŸi kararÄ± deÄŸiÅŸtiremez" dedi.

Haberler

PYD bÃ¶lgesinden AkÃ§akale'ye havan atÄ±ÅŸÄ±
PYD bÃ¶lgesinden AkÃ§akale'ye havan atÄ±ÅŸÄ±

Suriye'den TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ± yakÄ±nlarÄ±na hava saldÄ±rÄ±sÄ±
Suriye'den TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ± yakÄ±nlarÄ±na hava saldÄ±rÄ±sÄ±

Antalya'dan Suriyelilere 3 tÄ±r eÄŸitim malzemesi
Antalya'dan Suriyelilere 3 tÄ±r eÄŸitim malzemesi

Suriye sÄ±nÄ±rÄ±na askeri sevkiyat
Suriye sÄ±nÄ±rÄ±na askeri sevkiyat

Suriye: TÃ¼rkiye askerini topraklarÄ±mÄ±zdan Ã§eksin
Suriye TÃ¼rkiye askerini topraklarÄ±mÄ±zdan Ã§eksin

Hatay'a dÃ¼ÅŸen savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±na dozerle ulaÅŸÄ±lmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor
Hatay'a dÃ¼ÅŸen savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±na dozerle ulaÅŸÄ±lmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor

DEAÅž Ã¼yesi olduÄŸu iddia edilen kiÅŸi yakalandÄ±
DEAÅž Ã¼yesi olduÄŸu iddia edilen kiÅŸi yakalandÄ±

ÃœÃ§lÃ¼ Suriye zirvesinden ortak bildiri
ÃœÃ§lÃ¼ Suriye zirvesinden ortak bildiri






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k
EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
DÃ¼nyada Ramazan
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 