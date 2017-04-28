Taksim Almanya KonsolosluÄŸunda ÅŸÃ¼pheli paket alarmÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Almanya'nÄ±n Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸuna gÃ¶nderilen ÅŸÃ¼pheli paket iÃ§erisindeki bilgisayar parÃ§asÄ± polis alarma geÃ§irdi. KonsolosluÄŸa gelen bomba imha uzmanlarÄ±nÄ±n incelemeleri devam ediyor.
Almanya'nÄ±n Taksim'deki Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸuna gÃ¶nderilen ÅŸÃ¼pheli paket iÃ§erisindeki bilgisayar parÃ§asÄ± polis alarma geÃ§irdi.
Hamas Siyasi BÃ¼ro BaÅŸkanÄ± MeÅŸal, "Hamas, Filistinli tutuklularÄ± serbest bÄ±rakmasÄ± iÃ§in Ä°srail'i bedel Ã¶demeye zorlayacak. Esirlerin ailelerine dÃ¶nmeleri Ã§ok vakit almayacak" dedi
ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n, Oval Ofis'teki ilk 100 gÃ¼nÃ¼ zorluk derecesi yÃ¼ksek birÃ§ok sorunla yÃ¼zleÅŸmek ile geÃ§ti
AKMP BaÅŸkanÄ±'nÄ±n gÃ¶revden alÄ±nmasÄ± iÃ§in iÅŸlemler baÅŸlatÄ±ldÄ±.
Weil am Rhein kentinde DÄ°TÄ°B'e baÄŸlÄ± bir camiye 5 kiÅŸi molotofkokteyli attÄ±
AGÄ°T Genel Sekreteri Zannier, "Åžiddet derhal durdurulmalÄ±dÄ±r. GÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri, parlamento Ã¼yelerinin emniyetini saÄŸlamalÄ± ve failleri adalete teslim etmelidir" dedi
Ä°sveÃ§ polisi, bu ay baÅŸÄ±nda Stockholm'Ã¼n merkezindeki kamyonlu terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda Ã¶lenlerin sayÄ±sÄ±nÄ±n 5'e Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu
Beni kenti sakinlerinden Mutondwe, "BM askerleri kendi yerleÅŸkeleri etrafÄ±nda olup bitene ses Ã§Ä±karmÄ±yor. Sadece kendileri saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±klarÄ±nda mÃ¼dahale ediyorlar" dedi
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'ndan Makedonya'daki meclis olaylarÄ± ile ilgili yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Balkanlarda huzurun ve kalÄ±cÄ± barÄ±ÅŸÄ±n tesisi konusunda kilit Ã¶neme sahip bir Ã¼lke olan Makedonya'nÄ±n, iÃ§inden geÃ§tiÄŸi bu zor dÃ¶nemi, taraflarÄ±n saÄŸduyusuyla bir an Ã¶nce geride bÄ±rakmasÄ±nÄ± diliyoruz" denildi
United HavayollarÄ±nÄ±n, gÃ¼venlik gÃ¶revlilerinin uÃ§aktan sÃ¼rÃ¼kleyerek indirdiÄŸi yolcu ile "mahkeme dÄ±ÅŸÄ±" bir anlaÅŸmaya vardÄ±ÄŸÄ± bildirildi
ABD Savunma Ä°stihbarat AjansÄ±nÄ±n, eski Beyaz Saray Ulusal GÃ¼venlik DanÄ±ÅŸmanÄ± Michael Flynn'i 2014 yÄ±lÄ±nda Rus televizyon kanalÄ± Russia Today'den para almasÄ± nedeniyle uyardÄ±ÄŸÄ± iddia edildi
Etiyopya'nÄ±n bazÄ± eyaletlerinde yaÅŸanan ÅŸiddetli kuraklÄ±k nedeniyle gÄ±da yardÄ±mÄ±na ihtiyaÃ§ duyan insanlarÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ±n 5,6 milyondan 7,7 milyona Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin, Kore YarÄ±madasÄ±'ndaki duruma dahil olan tÃ¼m Ã¼lkelere, savaÅŸ sÃ¶ylemlerinden kaÃ§Ä±nma ve diyalog Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunarak, "Bu baÄŸlamda altÄ±lÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin bir an evvel baÅŸlatÄ±lmasÄ±nÄ± ortak bir gÃ¶rev olarak gÃ¶rÃ¼yoruz." dedi.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n kabinesi, Ã‡alÄ±ÅŸma BakanlÄ±ÄŸÄ±na seÃ§ilen Alexander Acosta'nÄ±n Senato tarafÄ±ndan onaylanmasÄ±yla tamamlandÄ±
Afganistan'da bir hafta sÃ¼ren operasyonlarda 18 Taliban Ã¼yesinin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi
Fransa'da 28 medya kuruluÅŸu, cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Le Pen'e, mitinglerinin takip edilmesini engellediÄŸi iÃ§in tepki gÃ¶sterdi