15:23, 28 Nisan 2017 Cuma

Kremlin'den ErdoÄŸan-Putin gÃ¶rÃ¼ÅŸmesine iliÅŸkin aÃ§Ä±klama





ErdoÄŸan ve Putin'in SoÃ§i'de ikili iliÅŸkiler, Suriye krizi ve terÃ¶rle mÃ¼cadelede iÅŸ birliÄŸi konularÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸeceÄŸi bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ile Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin'in 3 MayÄ±s'ta SoÃ§i'de yapacaÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, ikili iliÅŸkiler, Suriye krizi ve terÃ¶rle mÃ¼cadelede iÅŸ birliÄŸi gibi konularÄ±n gÃ¼ndeme gelmesinin beklendiÄŸi bildirildi. Kremlin BasÄ±n Merkezinden ErdoÄŸan-Putin gÃ¶rÃ¼ÅŸmesine iliÅŸkin yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, iki liderin TÃ¼rkiye-Rusya iliÅŸkilerini tÃ¼m boyutlarÄ±yla ele alacaÄŸÄ± belirtildi. AÃ§Ä±klamada, ErdoÄŸan ve Putin'in Suriye krizi, terÃ¶rle mÃ¼cadelede iÅŸ birliÄŸi ile bÃ¶lgesel ve kÃ¼resel konularÄ± deÄŸerlendirmesinin beklendiÄŸi ifade edildi. PUTÄ°N-MERKEL GÃ–RÃœÅžMESÄ° Ã–te yandan Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin'in 2 MayÄ±s'ta SoÃ§i'de Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel ile de gÃ¶rÃ¼ÅŸeceÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±. GÃ¶rÃ¼ÅŸmede Ukrayna krizi ile bÃ¶lgesel ve kÃ¼resel konularÄ±n deÄŸerlendirileceÄŸi kaydedildi.

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