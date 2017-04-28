15:58, 28 Nisan 2017 Cuma

Hindistan'a 7 yÄ±l sonra cumhurbaÅŸkanÄ± dÃ¼zeyinde ilk ziyaret





CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, TÃ¼rkiye'den Hindistan'a 7 yÄ±l aradan sonra cumhurbaÅŸkanÄ± dÃ¼zeyinde ilk ziyareti yapmaya hazÄ±rlanÄ±yor.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, TÃ¼rkiye'den Hindistan'a 7 yÄ±l aradan sonra cumhurbaÅŸkanÄ± dÃ¼zeyinde ilk ziyaretini yapacak. CumhurbaÅŸkanÄ± sÄ±fatÄ±yla ilk kez Hindistan'a gidecek ErdoÄŸan, 30 Nisan'da baÅŸlayacak ve iki gÃ¼n sÃ¼recek ziyaretinde ilk gÃ¼n "TÃ¼rkiye-Hindistan Ä°ÅŸ Forumu"na katÄ±lacak. ErdoÄŸan'Ä±n ziyaret kapsamÄ±nda mevkidaÅŸÄ± Pranab Mukherjee, CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Hamid Ansari ve BaÅŸbakan Narendra Modi ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi bekleniyor.

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