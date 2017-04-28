16:07, 28 Nisan 2017 Cuma

Yasin BÃ¶rÃ¼ davasÄ±ndaki beraatler Ä°stinaf'a taÅŸÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DiyarbakÄ±r'da, 6-7 Ekim 2014'te Kobani (Ayn el-Arap) olaylarÄ± bahanesiyle dÃ¼zenlenen izinsiz gÃ¶sterilerde Yasin BÃ¶rÃ¼, Ahmet Dakak, Riyat GÃ¼neÅŸ ve Hasan GÃ¶kguz'un Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesiyle ilgili davada 14 sanÄ±k hakkÄ±nda verilen beraat kararÄ±, Ä°stinaf Mahkemesine gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

Maktul ailelerinin avukatlarÄ±nÄ±n Ankara 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesine verdiÄŸi dilekÃ§ede, verilen beraat kararlarÄ±nÄ±n maddi deliller Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda hukuka aykÄ±rÄ± olduÄŸu belirtildi.

Maktul ailelerinin avukatlarÄ±ndan Murat Sadak, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Mahkemenin kararÄ±nÄ± her ne kadar Ã¶nemsiyor olsak da eksik bulmaktayÄ±z. Beraat eden sanÄ±klarÄ±n, dosya kapsamÄ±ndaki maddi deliller itibarÄ±yla bu vahÅŸi eylemi gerÃ§ekleÅŸtirdiklerine inandÄ±ÄŸÄ±mÄ±zdan dolayÄ± istinaf baÅŸvurusunda bulunduk. Bu barbarca olayÄ±n Ã¶zellikle azmettiricilerinin cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in mÃ¼cadelemiz aynen devam edecektir." dedi.

KARAR

DavanÄ±n gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ Ankara 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi, 24 Nisan 2017'deki karar duruÅŸmasÄ±nda, sanÄ±klardan 16'sÄ±nÄ±n "canavarca hisle veya eziyet Ã§ektirerek Ã¶ldÃ¼rme" ile "devletin birliÄŸini ve Ã¼lke bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ bozmak" suÃ§larÄ±ndan 5'er kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet, ikisinin aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis cezasÄ±na, suÃ§a sÃ¼rÃ¼klenen Ã§ocuklar A.S, A.K, F.G, M.Ä°, M.D. ve Y.O'nun da yine aynÄ± suÃ§lardan 110'ar yÄ±l hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lmasÄ±na ve 14 sanÄ±ÄŸÄ±n beraatine karar vermiÅŸti.

HakkÄ±nda yakalama kararÄ± bulunan firari sanÄ±klar Burhan Ay, Ersin Filizer ve Ä°sa Ã–zel'in dosyalarÄ± da ayrÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.