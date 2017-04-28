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17:39, 28 Nisan 2017 Cuma
DÄ±ÅŸ Politika
16:25, 28 Nisan 2017 Cuma

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ErdoÄŸan'Ä±n sÃ¼rpriz Barzani gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi
ErdoÄŸan'Ä±n sÃ¼rpriz Barzani gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi
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IKBY BaÅŸkanÄ± Barzani, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere YÄ±ldÄ±z SarayÄ± Mabeyn KÃ¶ÅŸkÃ¼'ne geldi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi BaÅŸbakanÄ± NeÃ§irvan Barzani, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere YÄ±ldÄ±z SarayÄ± Mabeyn KÃ¶ÅŸkÃ¼'ne geldi.



Ä°lgili Konular IKBY cumhurbaÅŸkanÄ± erdoÄŸan
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