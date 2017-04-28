ErdoÄŸan'Ä±n sÃ¼rpriz Barzani gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi

Ã‡anakkale'ye "tohum bankasÄ±" kurulacak

Ä°Ã‡DAÅž TarÄ±m Ä°sÌ§letmeleri MÃ¼dÃ¼rÃ¼ OdabasÌ§Ä±, "Anadolu cogÌ†rafyasÄ±, dÃ¼nyanÄ±n en zengin gen varlÄ±gÌ†Ä±na sahip. Bu zenginligÌ†imize sahip Ã§Ä±kmayÄ± ve onu korumayÄ± milli bir gÃ¶rev biliyoruz. Anadolu tohumlarÄ±nÄ± gÃ¼vence altÄ±na alarak gelisÌ§tirme ve gÃ¼vence altÄ±na alarak milli tarÄ±mÄ±mÄ±zÄ± yabancÄ± Ã¼lkelere bagÌ†Ä±mlÄ±lÄ±ktan kurtarmayÄ± hedefliyoruz" dedi