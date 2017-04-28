16:33, 28 Nisan 2017 Cuma

TCDD'den 5 il iÃ§in ilaÃ§lama uyarÄ±sÄ±





TCDD, Sivas, Kayseri, Erzincan, Erzurum ve Kars il sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§indeki demiryolu hat ve istasyonlarÄ±nda otla mÃ¼cadele kapsamÄ±nda yapÄ±lacak ilaÃ§lama nedeniyle vatandaÅŸlarÄ± uyardÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi TÃ¼rkiye Cumhuriyeti Devlet DemiryollarÄ± (TCDD) Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Sivas, Kayseri, Erzincan, Erzurum ve Kars'ta demiryolu hat ve istasyonundaki otla mÃ¼cadele Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n 2-18 MayÄ±s'ta gerÃ§ekleÅŸtirileceÄŸi belirtildi. AÃ§Ä±klamada, insan ve hayvan saÄŸlÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan tehlike oluÅŸturan ilaÃ§lama nedeniyle, belirtilen demiryolu hat kesimleri ile istasyonlarÄ±n Ã§evresinde vatandaÅŸlarÄ±n dikkatli olmalarÄ± istendi. MÃ¼cadelede kullanÄ±lan ilaÃ§larÄ±n, insan ve hayvan saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± etkileyici Ã¶zellik taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± vurgulanan aÃ§Ä±klamada, "Demiryolu gÃ¼zergahÄ± ve yakÄ±nÄ±ndaki arazilerde ilaÃ§lama tarihlerinden itibaren 10 gÃ¼n boyunca vatandaÅŸlarÄ±n ilaÃ§lama yapÄ±lan sahaya yaklaÅŸmamalarÄ± ve dikkatli olmalarÄ±, belirtilen yerlerde hayvanlarÄ±nÄ± otlatmamalarÄ±, ot hasadÄ± yapmamalarÄ± Ã¶nemle duyurulur." ifadelerine yer verildi. Â

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