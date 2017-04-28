ErdoÄŸan'Ä±n AK Parti'ye Ã¼ye olacaÄŸÄ± tarih belli oldu

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n Adalet ve KalkÄ±nma Partisi'ne yeniden Ã¼ye olacaÄŸÄ± tarih belli oldu.
Hafta sonu Hindistan'a gidecek olan CumhurbaÅŸkanÄ±'nÄ±n Ankara'ya dÃ¶ndÃ¼kten sonra 2 MayÄ±s tarihinde yeniden AK Parti'ye Ã¼ye olacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, cuma namazÄ± sonrasÄ± gazetecilerin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±.
YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n aÃ§Ä±klamalarÄ±ndan Ã¶ne Ã§Ä±kanlar ÅŸÃ¶yle:
"Halk oylamasÄ±yla birlikte CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n kurucusu olduÄŸu partiye Ã¼ye olmasÄ± engeli kalmadÄ±. 2 MayÄ±s'ta yapacaÄŸÄ±mÄ±z genel merkezdeki toplantÄ±ya CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z ve liderimizin Ã¼yelik giriÅŸini yapacaÄŸÄ±z. 21 MayÄ±s'ta da olaÄŸanÃ¼stÃ¼ kongremizi toplayacaÄŸÄ±z."
Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Schaefer, "TÃ¼rkiye bizim iÃ§in, karÅŸÄ±lÄ±klÄ± suskunluk dÃ¶nemine girmeyi gÃ¶ze alamayacaÄŸÄ±mÄ±z kadar, birÃ§ok konuda fazlasÄ±yla Ã¶nemli bir Ã¼lke" dedi
KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ±nca, TÃ¼rkiye'den yurt dÄ±ÅŸÄ±na kaÃ§Ä±rÄ±lan Kilia tipi idolÃ¼n, New York'taki Ã¼nlÃ¼ mÃ¼zayede evi Christie's tarafÄ±ndan satÄ±ÅŸa sunulacak olmasÄ± Ã¼zerine, New York Times gazetesinde tam sayfa aÃ§Ä±k mektup yayÄ±nlatÄ±ldÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n kurucusu olduÄŸu AK Parti'ye 2 MayÄ±s tarihinde Ã¼ye olacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±
TCDD, Sivas, Kayseri, Erzincan, Erzurum ve Kars il sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§indeki demiryolu hat ve istasyonlarÄ±nda otla mÃ¼cadele kapsamÄ±nda yapÄ±lacak ilaÃ§lama nedeniyle vatandaÅŸlarÄ± uyardÄ±.
IKBY BaÅŸkanÄ± Barzani, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere YÄ±ldÄ±z SarayÄ± Mabeyn KÃ¶ÅŸkÃ¼'ne geldi.
DiyarbakÄ±r'da 6-7 Ekim 2014'te Kobani (Ayn el Arap) bahanesiyle dÃ¼zenlenen izinsiz gÃ¶sterilerde Yasin BÃ¶rÃ¼, Ahmet Dakak, Riyat GÃ¼neÅŸ ve Hasan GÃ¶kguz'un Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesiyle ilgili davada 14 sanÄ±k hakkÄ±nda verilen beraat kararÄ±, Ä°stinaf Mahkemesine taÅŸÄ±ndÄ±
TSK'dan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re bu sabah sÄ±nÄ±r karakoluna YPG'liler tarafÄ±ndan roketatarla ateÅŸ aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ±, karÅŸÄ±lÄ±k verildiÄŸi, 3'Ã¼ roketatar kullanan 8'i DoÃ§ka yÃ¼klÃ¼ araÃ§ olan 11 terÃ¶ristin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi.
Ä°zmir Sahil GÃ¼venlik KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri, Ahmetbeyli Mahallesi aÃ§Ä±klarÄ±nda bindikleri lastik botu su alan 46 gÃ¶Ã§meni kurtardÄ±
78â€™liler giriÅŸimi Ä°stanbul Taksim KazancÄ± YokuÅŸu'nda 1 MayÄ±s 1977 tarihinde hayatÄ±nÄ± kaybedenler iÃ§in saygÄ± duruÅŸu yaptÄ±
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, AKPM'ye yapÄ±lan Ã¶demelerde kesintiye gideceklerini aÃ§Ä±kladÄ±.
Duvarlara 1 MayÄ±s Ã¶ncesi yasa dÄ±ÅŸÄ± afiÅŸ yapÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len 4 kiÅŸi, "terÃ¶r propagandasÄ± yapmak" suÃ§undan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Van'Ä±n ErciÅŸ ilÃ§esinde terÃ¶ristlerce dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da ÅŸehit dÃ¼ÅŸen gÃ¼venlik korucusu KÄ±rgÄ±z TÃ¼rk'Ã¼ NazÄ±m TaÅŸtekin'in yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Ulupamir kÃ¶yÃ¼nde yas var
Teknik arÄ±za nedeniyle yangÄ±n ve tahliye alarmÄ±nÄ±n Ã§almasÄ± Ã¼zerine boÅŸaltÄ±lan Marmaray'da seferler normale dÃ¶ndÃ¼
CHP'li Ã‡am, referandumla ilgili AÄ°HM'e itiraz baÅŸvurusu yaptÄ±.
UlaÅŸtÄ±rma Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Arslan, "BakÃ¼-Tiflis-Kars Demiryolu projesi Haziran sonu itibarÄ±yla hizmete girecek, bÃ¶ylece Ã¼lkemiz taÅŸÄ±macÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda pay alabilir hale gelecek" dedi
Ä°Ã‡DAÅž TarÄ±m Ä°sÌ§letmeleri MÃ¼dÃ¼rÃ¼ OdabasÌ§Ä±, "Anadolu cogÌ†rafyasÄ±, dÃ¼nyanÄ±n en zengin gen varlÄ±gÌ†Ä±na sahip. Bu zenginligÌ†imize sahip Ã§Ä±kmayÄ± ve onu korumayÄ± milli bir gÃ¶rev biliyoruz. Anadolu tohumlarÄ±nÄ± gÃ¼vence altÄ±na alarak gelisÌ§tirme ve gÃ¼vence altÄ±na alarak milli tarÄ±mÄ±mÄ±zÄ± yabancÄ± Ã¼lkelere bagÌ†Ä±mlÄ±lÄ±ktan kurtarmayÄ± hedefliyoruz" dedi