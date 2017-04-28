KÃ¼ltÃ¼r BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan New York Times'a 'aÃ§Ä±k mektup'

KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ±nca, TÃ¼rkiye'denÂ yurt dÄ±ÅŸÄ±na kaÃ§Ä±rÄ±lanÂ Kilia tipi idolÃ¼n,Â New York'taki Ã¼nlÃ¼ mÃ¼zayede eviÂ Christie's tarafÄ±ndan bugÃ¼n satÄ±ÅŸa sunulacak olmasÄ± Ã¼zerine, New York Times gazetesinde tam sayfa aÃ§Ä±k mektup yayÄ±nlatÄ±larak, tarihi eser kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±na dikkat Ã§ekildi.
Bir sÃ¼re Ã¶nce Kilia tipi idolÃ¼n satÄ±ÅŸÄ±nÄ±n durdurularak TÃ¼rkiye'ye iade edilmesi iÃ§in hukuki giriÅŸimleri baÅŸlatan KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ±, istenen sonucun alÄ±namamasÄ± ve eserin bugÃ¼n satÄ±ÅŸa sunulacak olmasÄ± Ã¼zerine New York Times gazetesinde, tarihi eser kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§eken bir "aÃ§Ä±k mektup" yayÄ±nlattÄ±.
New York Times'Ä±n bugÃ¼nkÃ¼ sayÄ±sÄ±nda tam sayfa olarak yer alan mektupta, TÃ¼rkiye Cumhuriyeti KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, kayÄ±p eserlerin Anadolu'daki kÃ¶klerine dÃ¶nmesine yardÄ±mcÄ± olan kurum ve kuruluÅŸlara minnettarlÄ±ÄŸÄ±nÄ± sunduÄŸu ifade edildi.
Mektupta,Â Orfeus MozaiÄŸi'nin son dÃ¶nemde TÃ¼rkiye'ye iadesine yÃ¶nelikÂ Dallas Sanat MÃ¼zesi'ne, "Yorgun Herakles" heykelinin de 2011'deki iadesine iliÅŸkin Boston GÃ¼zel Sanatlar MÃ¼zesi'ne Ã¶zel olarak, mermer parÃ§alarÄ±, antik sikkeler, mermer yazÄ±tlar, amforalar, yazÄ±lÄ± kanunlar ile Roma dÃ¶nemine ait bir at koÅŸum takÄ±mÄ± da dahil olmak Ã¼zere toplam 4 bin 272 adet kÃ¼ltÃ¼rel mirasÄ±n iadesi iÃ§in tÃ¼m Ã¶zel koleksiyonculara, mÃ¼zayede evlerine ve Ã¼niversitelere teÅŸekkÃ¼r edildi.
Ä°adelerdeki iyi niyetin, arkeolojik kayÄ±tlarÄ±n korunmasÄ± konusunda Ã¼lkelerin ve kÃ¼ltÃ¼rel topluluklarÄ±n bir arada Ã§alÄ±ÅŸabileceÄŸini gÃ¶sterdiÄŸine iÅŸaret edilen aÃ§Ä±k mektupta, ÅŸu ifadelere yer verildi:
"KÃ¼ltÃ¼rel varlÄ±klarÄ±n ticareti ve satÄ±ÅŸÄ±, UNESCO'nun 1970 tarihli evrensel 'KÃ¼ltÃ¼r VarlÄ±klarÄ±n YasadÄ±ÅŸÄ± Ä°thal, Ä°hraÃ§ ve MÃ¼lkiyet Transferinin Ã–nlenmesi ve YasaklanmasÄ± SÃ¶zleÅŸmesi' ve TÃ¼rkiye'nin yer altÄ±nda veya yeni bulunan sanat eserlerinin ihracÄ±nÄ± yasaklayan 1884 tarihli ulusal 'Antik YapÄ±lar' mevzuatÄ± gibi uluslararasÄ± ve ulusal mevzuatlarla dÃ¼zenlenmektedir.
KÃ¼ltÃ¼rel iÅŸ birliÄŸi ruhu ile bu tÃ¼r tarihi eserlerin arkeolojik iÃ§eriÄŸinin keÅŸfedilmesi iÃ§in sanat topluluklarÄ± ile sÃ¼regelen iÅŸ birliÄŸini sahiplenmekte ve bu tÃ¼r eserlerin atalarÄ±ndan kalan yerlere dÃ¶nmesi baÄŸlamÄ±nda Anadolu'nun antik eserlerinin hali hazÄ±rdaki ve gelecekteki koruyucularÄ±nÄ±n TÃ¼rkiye Cumhuriyeti KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ± ile benzer Ã§alÄ±ÅŸmalar yapacaÄŸÄ±na iliÅŸkin iyi niyetimizi korumaktayÄ±z."
New York'taki Ã¼nlÃ¼ mÃ¼zayede evi Christie's tarafÄ±ndan bir ay Ã¶nce idolÃ¼n satÄ±ÅŸa sunulacaÄŸÄ± bilgisini alan BakanlÄ±k, bunun Ã¼zerine esere yÃ¶nelik kapsamlÄ± bir araÅŸtÄ±rma ve inceleme sÃ¼reci baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±.
YapÄ±lan incelemelerde Kilia tipi idolÃ¼n TÃ¼rkiye kÃ¶kenli olduÄŸu, Manisa MÃ¼zesinde benzer Ã¶rneklerinin yer aldÄ±ÄŸÄ± ve eserin yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±karÄ±lmÄ±ÅŸ olduÄŸu ihtimalinin yÃ¼ksek olduÄŸunun tespit edilmesi Ã¼zerine, mÃ¼zayede evi ile iletiÅŸime geÃ§ilmiÅŸti. MÃ¼zayede evinin, BakanlÄ±ÄŸÄ±n eserin satÄ±ÅŸtan Ã§ekilmesine ve TÃ¼rkiye'ye iade edilmesine yÃ¶nelik talebine olumsuz yanÄ±t vermesi Ã¼zerine hukuki sÃ¼reÃ§ baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.
Mahkeme, kÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce aldÄ±ÄŸÄ± kararda, eserin mÃ¼zayedenin bir parÃ§asÄ± olarak kalmasÄ±na ancak aÃ§Ä±k arttÄ±rmada en yÃ¼ksek fiyatÄ± veren kiÅŸinin 60 gÃ¼n sÃ¼resince bu eseri beklemek zorunda olacaÄŸÄ±na hÃ¼kmetti. BaÅŸka bir ifadeyle mÃ¼zayede evinin 60 gÃ¼n boyunca Ã¶deme kabul edemeyecek ve Ã¼rÃ¼nÃ¼ teslim edemeyecek olmasÄ± saÄŸlandÄ±.
AlÄ±nan kararla mÃ¼zayede evi, bugÃ¼n gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸi aÃ§Ä±k arttÄ±rmada eser hakkÄ±nda sÃ¶zlÃ¼ olarak, "Bu eser, TÃ¼rkiye Cumhuriyeti tarafÄ±ndan mÃ¼lkiyet/hak iddiasÄ±na tabidir" duyurusunu yaparak, alÄ±cÄ±lara eser Ã¼zerinde TÃ¼rkiye'nin tÃ¼m haklarÄ±nÄ±n saklÄ± olduÄŸunu bildirmek zorunda olacak.
Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Schaefer, "TÃ¼rkiye bizim iÃ§in, karÅŸÄ±lÄ±klÄ± suskunluk dÃ¶nemine girmeyi gÃ¶ze alamayacaÄŸÄ±mÄ±z kadar, birÃ§ok konuda fazlasÄ±yla Ã¶nemli bir Ã¼lke" dedi
KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ±nca, TÃ¼rkiye'den yurt dÄ±ÅŸÄ±na kaÃ§Ä±rÄ±lan Kilia tipi idolÃ¼n, New York'taki Ã¼nlÃ¼ mÃ¼zayede evi Christie's tarafÄ±ndan satÄ±ÅŸa sunulacak olmasÄ± Ã¼zerine, New York Times gazetesinde tam sayfa aÃ§Ä±k mektup yayÄ±nlatÄ±ldÄ±
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