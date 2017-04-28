Rusya'da Ã¼Ã§lÃ¼ KarabaÄŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sergey Lavrov, AzerbaycanlÄ± ve ErmenistanlÄ± mevkidaÅŸlarÄ± Elmar Memmedyarov ve Eduard Nalbandyan ile DaÄŸlÄ±k KarabaÄŸ meselesini gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re Rusya'nÄ±n giriÅŸimi ile gerÃ§ekleÅŸtirilen toplantÄ±da taraflar 2016 mayÄ±s ve haziranÄ±nda devlet baÅŸkanlarÄ±nÄ±n Viyana ve Petersburg gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde elde edilen anlaÅŸmalara uyulmasÄ± gerektiÄŸini teyit etti.
ÃœÃ§lÃ¼ gÃ¶rÃ¼ÅŸmeye daha sonra Avrupa GÃ¼venlik ve Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ± (AGÄ°T) Minsk Grubu eÅŸ baÅŸkanlarÄ± Rus Ä°gor Popov, FransÄ±z Stephane Visconti, AmerikalÄ± Richard Hoagland ve AGÄ°T Ã–zel Temsilcisi Andrzej Kasprzyk de katÄ±ldÄ±.
GÃ¶rÃ¼ÅŸme sonrasÄ±nda Memmedyarov ve Nalbandyan, DaÄŸlÄ±k KarabaÄŸ sorununun barÄ±ÅŸ yoluyla Ã§Ã¶zÃ¼lmesi yolunda gÃ¶sterdiÄŸi Ã§abalar iÃ§in Lavrov'a teÅŸekkÃ¼r etti.
DAÄžLIK KARABAÄž SORUNU
DaÄŸlÄ±k KarabaÄŸ sorunu, Sovyetlerin daÄŸÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ermenilerin bu bÃ¶lgelerde hak iddia etmesiyle baÅŸladÄ± ve Ermeniler 1991'de baÅŸlattÄ±klarÄ± saldÄ±rÄ±larla Hankendi'yi, 1992'de HocalÄ± ve ÅžuÅŸa'yÄ± iÅŸgal etti. Daha sonra LaÃ§Ä±n, Hocavend, Kelbecer ve AÄŸdere'yi de ele geÃ§iren Ermeniler, 1993'te AÄŸdam'a girdi. AÄŸdam'Ä±, CebrayÄ±l, Fuzuli, GubadlÄ± ve Zengilan illerinin iÅŸgali izledi.
Azerbaycan topraklarÄ±nÄ±n yÃ¼zde 20'si iÅŸgal edilirken, 1 milyona yakÄ±n kiÅŸi doÄŸduÄŸu topraklarÄ± terk etmek zorunda kaldÄ±.
Taraflar, 4-5 MayÄ±s 1994'te, BiÅŸkek'te, BaÄŸÄ±msÄ±z Devletler TopluluÄŸu ParlamentolararasÄ± Meclisi, KÄ±rgÄ±zistan Cumhuriyeti'nin Parlamentosu, Rusya'nÄ±n Federal Meclisi ve DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n inisiyatifiyle BiÅŸkek ProtokolÃ¼ diye bilinen ateÅŸkes anlaÅŸmasÄ± imzaladÄ±.
AnlaÅŸmayla geniÅŸ Ã§aplÄ± saldÄ±rÄ± ve operasyonlara son verildi. Kelbecer, AÄŸdere, AÄŸdam, Hocavend ve Fuzuli illerine konuÅŸlandÄ±rÄ±lan Ermeni gÃ¼Ã§leri ile diÄŸer bÃ¶lgeleri savunmak iÃ§in konuÅŸlanan Azerbaycan gÃ¼Ã§leri arasÄ±nda cephe hattÄ± oluÅŸtu.
Mevzilerin inÅŸa edildiÄŸi, siperlerin kazÄ±ldÄ±ÄŸÄ± cephe hattÄ±, Ermenistan'la sÄ±nÄ±rda bulunan Gazah, AÄŸstafa, Tovuz ve Gedebey illeri boyunca da uzandÄ±. Birbirlerine Ã§ok yakÄ±n olan mevzi ve siperler arasÄ±ndaki alanlara ise olasÄ± saldÄ±rÄ±larÄ± Ã¶nlemek iÃ§in mayÄ±nlar dÃ¶ÅŸendi.
BiÅŸkek ProtokolÃ¼'nÃ¼n imzalanmasÄ±ndan bu yana ateÅŸkes kaÄŸÄ±t Ã¼zerinde kaldÄ±, Ã§atÄ±ÅŸmalarda her iki taraf da kesin sayÄ± verilmeyen fakat binlerle ifade edilen askerini kaybetti.
Kosova GeleceÄŸi Ä°Ã§in Ä°ttifak AAK BaÅŸkanÄ± Ramush Haradinaj, Fransaâ€™dan dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼nden bir gÃ¼n daha geÃ§meden bugÃ¼n partisinin baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve diÄŸer Ã¼yeleri topladÄ±.
BM Ä°nsan HaklarÄ± YÃ¼ksek KomiserliÄŸi sÃ¶zcÃ¼lerinden Throssell, "ABD'nin Arkansas eyaletinde 12 yÄ±l boyunca fiili olarak idam cezasÄ±nÄ±n uygulanmasÄ±nÄ±n ertelenmesinin ardÄ±ndan son 8 gÃ¼nde 4 kiÅŸinin idam edilmesinden derin rahatsÄ±zlÄ±k duyduk" dedi
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Lavrov, AzerbaycanlÄ± ve ErmenistanlÄ± mevkidaÅŸlarÄ± Memmedyarov ve Nalbandyan ile DaÄŸlÄ±k KarabaÄŸ temalÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸme gerÃ§ekleÅŸtirdi
Filistinlilerin, iÅŸgal edilerek Yahudi yerleÅŸimi yapÄ±lan binalarÄ±nÄ± protestosuna Ä°srail gÃ¼Ã§leri mÃ¼dahale etti
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde iki grup arasÄ±nda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸma nedeniyle 20 sivil Ã¶ldÃ¼
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, TÃ¼rkiye'den Hindistan'a 7 yÄ±l aradan sonra cumhurbaÅŸkanÄ± dÃ¼zeyinde ilk ziyareti yapmaya hazÄ±rlanÄ±yor.
ErdoÄŸan ve Putin'in SoÃ§i'de ikili iliÅŸkiler, Suriye krizi ve terÃ¶rle mÃ¼cadelede iÅŸ birliÄŸi konularÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸeceÄŸi bildirildi
Almanya'nÄ±n Taksim'deki Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸuna gÃ¶nderilen ÅŸÃ¼pheli paket iÃ§erisindeki bilgisayar parÃ§asÄ± polis alarma geÃ§irdi.
Hamas Siyasi BÃ¼ro BaÅŸkanÄ± MeÅŸal, "Hamas, Filistinli tutuklularÄ± serbest bÄ±rakmasÄ± iÃ§in Ä°srail'i bedel Ã¶demeye zorlayacak. Esirlerin ailelerine dÃ¶nmeleri Ã§ok vakit almayacak" dedi
ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n, Oval Ofis'teki ilk 100 gÃ¼nÃ¼ zorluk derecesi yÃ¼ksek birÃ§ok sorunla yÃ¼zleÅŸmek ile geÃ§ti
AKMP BaÅŸkanÄ±'nÄ±n gÃ¶revden alÄ±nmasÄ± iÃ§in iÅŸlemler baÅŸlatÄ±ldÄ±.
Weil am Rhein kentinde DÄ°TÄ°B'e baÄŸlÄ± bir camiye 5 kiÅŸi molotofkokteyli attÄ±
AGÄ°T Genel Sekreteri Zannier, "Åžiddet derhal durdurulmalÄ±dÄ±r. GÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri, parlamento Ã¼yelerinin emniyetini saÄŸlamalÄ± ve failleri adalete teslim etmelidir" dedi
Ä°sveÃ§ polisi, bu ay baÅŸÄ±nda Stockholm'Ã¼n merkezindeki kamyonlu terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda Ã¶lenlerin sayÄ±sÄ±nÄ±n 5'e Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu
Beni kenti sakinlerinden Mutondwe, "BM askerleri kendi yerleÅŸkeleri etrafÄ±nda olup bitene ses Ã§Ä±karmÄ±yor. Sadece kendileri saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±klarÄ±nda mÃ¼dahale ediyorlar" dedi
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'ndan Makedonya'daki meclis olaylarÄ± ile ilgili yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Balkanlarda huzurun ve kalÄ±cÄ± barÄ±ÅŸÄ±n tesisi konusunda kilit Ã¶neme sahip bir Ã¼lke olan Makedonya'nÄ±n, iÃ§inden geÃ§tiÄŸi bu zor dÃ¶nemi, taraflarÄ±n saÄŸduyusuyla bir an Ã¶nce geride bÄ±rakmasÄ±nÄ± diliyoruz" denildi