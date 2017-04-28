17:18, 28 Nisan 2017 Cuma

Rusya'da Ã¼Ã§lÃ¼ KarabaÄŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sergey Lavrov, AzerbaycanlÄ± ve ErmenistanlÄ± mevkidaÅŸlarÄ± Elmar Memmedyarov ve Eduard Nalbandyan ile DaÄŸlÄ±k KarabaÄŸ meselesini gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.

Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re Rusya'nÄ±n giriÅŸimi ile gerÃ§ekleÅŸtirilen toplantÄ±da taraflar 2016 mayÄ±s ve haziranÄ±nda devlet baÅŸkanlarÄ±nÄ±n Viyana ve Petersburg gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde elde edilen anlaÅŸmalara uyulmasÄ± gerektiÄŸini teyit etti.

ÃœÃ§lÃ¼ gÃ¶rÃ¼ÅŸmeye daha sonra Avrupa GÃ¼venlik ve Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ± (AGÄ°T) Minsk Grubu eÅŸ baÅŸkanlarÄ± Rus Ä°gor Popov, FransÄ±z Stephane Visconti, AmerikalÄ± Richard Hoagland ve AGÄ°T Ã–zel Temsilcisi Andrzej Kasprzyk de katÄ±ldÄ±.

GÃ¶rÃ¼ÅŸme sonrasÄ±nda Memmedyarov ve Nalbandyan, DaÄŸlÄ±k KarabaÄŸ sorununun barÄ±ÅŸ yoluyla Ã§Ã¶zÃ¼lmesi yolunda gÃ¶sterdiÄŸi Ã§abalar iÃ§in Lavrov'a teÅŸekkÃ¼r etti.

DAÄžLIK KARABAÄž SORUNU

DaÄŸlÄ±k KarabaÄŸ sorunu, Sovyetlerin daÄŸÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ermenilerin bu bÃ¶lgelerde hak iddia etmesiyle baÅŸladÄ± ve Ermeniler 1991'de baÅŸlattÄ±klarÄ± saldÄ±rÄ±larla Hankendi'yi, 1992'de HocalÄ± ve ÅžuÅŸa'yÄ± iÅŸgal etti. Daha sonra LaÃ§Ä±n, Hocavend, Kelbecer ve AÄŸdere'yi de ele geÃ§iren Ermeniler, 1993'te AÄŸdam'a girdi. AÄŸdam'Ä±, CebrayÄ±l, Fuzuli, GubadlÄ± ve Zengilan illerinin iÅŸgali izledi.

Azerbaycan topraklarÄ±nÄ±n yÃ¼zde 20'si iÅŸgal edilirken, 1 milyona yakÄ±n kiÅŸi doÄŸduÄŸu topraklarÄ± terk etmek zorunda kaldÄ±.

Taraflar, 4-5 MayÄ±s 1994'te, BiÅŸkek'te, BaÄŸÄ±msÄ±z Devletler TopluluÄŸu ParlamentolararasÄ± Meclisi, KÄ±rgÄ±zistan Cumhuriyeti'nin Parlamentosu, Rusya'nÄ±n Federal Meclisi ve DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n inisiyatifiyle BiÅŸkek ProtokolÃ¼ diye bilinen ateÅŸkes anlaÅŸmasÄ± imzaladÄ±.

AnlaÅŸmayla geniÅŸ Ã§aplÄ± saldÄ±rÄ± ve operasyonlara son verildi. Kelbecer, AÄŸdere, AÄŸdam, Hocavend ve Fuzuli illerine konuÅŸlandÄ±rÄ±lan Ermeni gÃ¼Ã§leri ile diÄŸer bÃ¶lgeleri savunmak iÃ§in konuÅŸlanan Azerbaycan gÃ¼Ã§leri arasÄ±nda cephe hattÄ± oluÅŸtu.

Mevzilerin inÅŸa edildiÄŸi, siperlerin kazÄ±ldÄ±ÄŸÄ± cephe hattÄ±, Ermenistan'la sÄ±nÄ±rda bulunan Gazah, AÄŸstafa, Tovuz ve Gedebey illeri boyunca da uzandÄ±. Birbirlerine Ã§ok yakÄ±n olan mevzi ve siperler arasÄ±ndaki alanlara ise olasÄ± saldÄ±rÄ±larÄ± Ã¶nlemek iÃ§in mayÄ±nlar dÃ¶ÅŸendi.

BiÅŸkek ProtokolÃ¼'nÃ¼n imzalanmasÄ±ndan bu yana ateÅŸkes kaÄŸÄ±t Ã¼zerinde kaldÄ±, Ã§atÄ±ÅŸmalarda her iki taraf da kesin sayÄ± verilmeyen fakat binlerle ifade edilen askerini kaybetti.