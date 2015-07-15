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17:39, 28 Nisan 2017 Cuma
Amerika
17:26, 28 Nisan 2017 Cuma

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BM'den ABD'deki idamlara tepki
BM'den ABD'deki idamlara tepki

BM Ä°nsan HaklarÄ± YÃ¼ksek KomiserliÄŸi sÃ¶zcÃ¼lerinden Throssell, "ABD'nin Arkansas eyaletinde 12 yÄ±l boyunca fiili olarak idam cezasÄ±nÄ±n uygulanmasÄ±nÄ±n ertelenmesinin ardÄ±ndan son 8 gÃ¼nde 4 kiÅŸinin idam edilmesinden derin rahatsÄ±zlÄ±k duyduk" dedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BirleÅŸmiÅŸ MilletlerÂ (BM), ABD'de 2017 baÅŸÄ±ndan itibaren 10 kiÅŸininÂ idamÂ edildiÄŸini ve Arkansas eyaletindeÂ son 8 gÃ¼nde 4 kiÅŸinin idamÂ edilmesinden endiÅŸe duyulduÄŸunu bildirerek, Ã¼lke genelinde idam cezasÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

BM Cenevre Ofisi'nde dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±ndaÂ BM Ä°nsan HaklarÄ± YÃ¼ksek KomiserliÄŸi sÃ¶zcÃ¼lerinden Elizabeth Throssell, "ABD'nin Arkansas eyaletinde 12 yÄ±l boyunca fiili olarak idam cezasÄ±nÄ±n uygulanmasÄ±nÄ±n ertelenmesinin ardÄ±ndan son 8 gÃ¼nde 4 kiÅŸinin idam edilmesinden derin rahatsÄ±zlÄ±k duyduk." dedi.

Throssell, "ABD'de idam cezasÄ±nÄ±n uygulanmasÄ±nda son yÄ±llarda dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ var. Ãœlkede, 2009'da 52 kiÅŸi idam edilirken geÃ§en yÄ±l 20 kiÅŸi idam edildi. ABD'de bu yÄ±l ÅŸimdiye kadar 10 kiÅŸi idam edildi." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

ABD'ye idam cezasÄ±nÄ± kaldÄ±rma Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunan Throssell, "Ä°nfaz sÃ¼recinde kullanÄ±lan zehirli iÄŸnelerin kullanÄ±m sÃ¼resinin 30 Nisan'da dolacaÄŸÄ± gerekÃ§esiyle idamlarÄ±n hÄ±zlandÄ±rÄ±lmasÄ± mahkumlarÄ±n idam kararlarÄ±na karÅŸÄ± Ã§Ä±kma sÃ¼recindeki haklarÄ±nÄ± ortadan kaldÄ±rÄ±yor." deÄŸerlendirmesinde bulundu.



Ä°lgili Konular BM ABD
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BM'den ABD'deki idamlara tepki
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BM Ä°nsan HaklarÄ± YÃ¼ksek KomiserliÄŸi sÃ¶zcÃ¼lerinden Throssell, "ABD'nin Arkansas eyaletinde 12 yÄ±l boyunca fiili olarak idam cezasÄ±nÄ±n uygulanmasÄ±nÄ±n ertelenmesinin ardÄ±ndan son 8 gÃ¼nde 4 kiÅŸinin idam edilmesinden derin rahatsÄ±zlÄ±k duyduk" dedi
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