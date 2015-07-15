BM'den ABD'deki idamlara tepki

BirleÅŸmiÅŸ MilletlerÂ (BM), ABD'de 2017 baÅŸÄ±ndan itibaren 10 kiÅŸininÂ idamÂ edildiÄŸini ve Arkansas eyaletindeÂ son 8 gÃ¼nde 4 kiÅŸinin idamÂ edilmesinden endiÅŸe duyulduÄŸunu bildirerek, Ã¼lke genelinde idam cezasÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
BM Cenevre Ofisi'nde dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±ndaÂ BM Ä°nsan HaklarÄ± YÃ¼ksek KomiserliÄŸi sÃ¶zcÃ¼lerinden Elizabeth Throssell, "ABD'nin Arkansas eyaletinde 12 yÄ±l boyunca fiili olarak idam cezasÄ±nÄ±n uygulanmasÄ±nÄ±n ertelenmesinin ardÄ±ndan son 8 gÃ¼nde 4 kiÅŸinin idam edilmesinden derin rahatsÄ±zlÄ±k duyduk." dedi.
Throssell, "ABD'de idam cezasÄ±nÄ±n uygulanmasÄ±nda son yÄ±llarda dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ var. Ãœlkede, 2009'da 52 kiÅŸi idam edilirken geÃ§en yÄ±l 20 kiÅŸi idam edildi. ABD'de bu yÄ±l ÅŸimdiye kadar 10 kiÅŸi idam edildi." ÅŸeklinde konuÅŸtu.
ABD'ye idam cezasÄ±nÄ± kaldÄ±rma Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunan Throssell, "Ä°nfaz sÃ¼recinde kullanÄ±lan zehirli iÄŸnelerin kullanÄ±m sÃ¼resinin 30 Nisan'da dolacaÄŸÄ± gerekÃ§esiyle idamlarÄ±n hÄ±zlandÄ±rÄ±lmasÄ± mahkumlarÄ±n idam kararlarÄ±na karÅŸÄ± Ã§Ä±kma sÃ¼recindeki haklarÄ±nÄ± ortadan kaldÄ±rÄ±yor." deÄŸerlendirmesinde bulundu.
Kosova GeleceÄŸi Ä°Ã§in Ä°ttifak AAK BaÅŸkanÄ± Ramush Haradinaj, Fransaâ€™dan dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼nden bir gÃ¼n daha geÃ§meden bugÃ¼n partisinin baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve diÄŸer Ã¼yeleri topladÄ±.
BM Ä°nsan HaklarÄ± YÃ¼ksek KomiserliÄŸi sÃ¶zcÃ¼lerinden Throssell, "ABD'nin Arkansas eyaletinde 12 yÄ±l boyunca fiili olarak idam cezasÄ±nÄ±n uygulanmasÄ±nÄ±n ertelenmesinin ardÄ±ndan son 8 gÃ¼nde 4 kiÅŸinin idam edilmesinden derin rahatsÄ±zlÄ±k duyduk" dedi
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Lavrov, AzerbaycanlÄ± ve ErmenistanlÄ± mevkidaÅŸlarÄ± Memmedyarov ve Nalbandyan ile DaÄŸlÄ±k KarabaÄŸ temalÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸme gerÃ§ekleÅŸtirdi
Filistinlilerin, iÅŸgal edilerek Yahudi yerleÅŸimi yapÄ±lan binalarÄ±nÄ± protestosuna Ä°srail gÃ¼Ã§leri mÃ¼dahale etti
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde iki grup arasÄ±nda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸma nedeniyle 20 sivil Ã¶ldÃ¼
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, TÃ¼rkiye'den Hindistan'a 7 yÄ±l aradan sonra cumhurbaÅŸkanÄ± dÃ¼zeyinde ilk ziyareti yapmaya hazÄ±rlanÄ±yor.
ErdoÄŸan ve Putin'in SoÃ§i'de ikili iliÅŸkiler, Suriye krizi ve terÃ¶rle mÃ¼cadelede iÅŸ birliÄŸi konularÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸeceÄŸi bildirildi
Almanya'nÄ±n Taksim'deki Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸuna gÃ¶nderilen ÅŸÃ¼pheli paket iÃ§erisindeki bilgisayar parÃ§asÄ± polis alarma geÃ§irdi.
Hamas Siyasi BÃ¼ro BaÅŸkanÄ± MeÅŸal, "Hamas, Filistinli tutuklularÄ± serbest bÄ±rakmasÄ± iÃ§in Ä°srail'i bedel Ã¶demeye zorlayacak. Esirlerin ailelerine dÃ¶nmeleri Ã§ok vakit almayacak" dedi
ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n, Oval Ofis'teki ilk 100 gÃ¼nÃ¼ zorluk derecesi yÃ¼ksek birÃ§ok sorunla yÃ¼zleÅŸmek ile geÃ§ti
AKMP BaÅŸkanÄ±'nÄ±n gÃ¶revden alÄ±nmasÄ± iÃ§in iÅŸlemler baÅŸlatÄ±ldÄ±.
Weil am Rhein kentinde DÄ°TÄ°B'e baÄŸlÄ± bir camiye 5 kiÅŸi molotofkokteyli attÄ±
AGÄ°T Genel Sekreteri Zannier, "Åžiddet derhal durdurulmalÄ±dÄ±r. GÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri, parlamento Ã¼yelerinin emniyetini saÄŸlamalÄ± ve failleri adalete teslim etmelidir" dedi
Ä°sveÃ§ polisi, bu ay baÅŸÄ±nda Stockholm'Ã¼n merkezindeki kamyonlu terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda Ã¶lenlerin sayÄ±sÄ±nÄ±n 5'e Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu
Beni kenti sakinlerinden Mutondwe, "BM askerleri kendi yerleÅŸkeleri etrafÄ±nda olup bitene ses Ã§Ä±karmÄ±yor. Sadece kendileri saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±klarÄ±nda mÃ¼dahale ediyorlar" dedi
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'ndan Makedonya'daki meclis olaylarÄ± ile ilgili yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Balkanlarda huzurun ve kalÄ±cÄ± barÄ±ÅŸÄ±n tesisi konusunda kilit Ã¶neme sahip bir Ã¼lke olan Makedonya'nÄ±n, iÃ§inden geÃ§tiÄŸi bu zor dÃ¶nemi, taraflarÄ±n saÄŸduyusuyla bir an Ã¶nce geride bÄ±rakmasÄ±nÄ± diliyoruz" denildi