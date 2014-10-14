DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

17:29, 28 Nisan 2017 Cuma

"TÃ¼rkiye bizim iÃ§in fazlasÄ±yla Ã¶nemli bir Ã¼lke"

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Martin Schaefer, AB'nin TÃ¼rkiye ile Ã¼yelik mÃ¼zakerelerine son vermesini istemediklerini,Â TÃ¼rkiye'nin birÃ§ok sebepten Avrupa ve Almanya iÃ§in bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Schaefer, baÅŸkent Berlin'de dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, Malta'da devam eden AB dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlarÄ± gayriresmi toplantÄ±sÄ± ile ilgili sorularÄ± cevapladÄ±.

ToplantÄ±da AB ve TÃ¼rkiye arasÄ±ndaki mÃ¼zakerelerin geleceÄŸinin de ele alÄ±nacaÄŸÄ±na iÅŸaret edenÂ Schaefer,Â Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sigmar Gabriel'in Malta'da Ã¼yelik mÃ¼zakerelerinin kesilmesi ya da sona erdirilmesinin iyi bir fikir olmayacaÄŸÄ±nÄ± dile getirdiÄŸini vurguladÄ±.

AB Ã¼lkeleri arasÄ±nda TÃ¼rkiye ile mÃ¼zakerelerin geleceÄŸi konusunda farklÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nen Ã¼lkeler bulunduÄŸunu ifade eden Schaefer, Malta'daki toplantÄ±dan TÃ¼rkiye ile mÃ¼zakerelerin kesilmesi yÃ¶nÃ¼nde bir kararÄ±n Ã§Ä±kmasÄ±nÄ± beklemediÄŸini belirtti.

"TÃœRKÄ°YE FAZLASIYLA Ã–NEMLÄ° BÄ°R ÃœLKE"

Schaefer, "TÃ¼rkiye bizim iÃ§in, karÅŸÄ±lÄ±klÄ± suskunluk dÃ¶nemine girmeyi gÃ¶ze alamayacaÄŸÄ±mÄ±z kadar, birÃ§ok konuda fazlasÄ±yla Ã¶nemli bir Ã¼lke." diyerek, son aylarda yaÅŸanan gerginliklerin ardÄ±ndan yeniden yapÄ±cÄ± diyaloÄŸa dÃ¶nmenin Ã¶nemine iÅŸaret etti.

Martin Schaefer, "TÃ¼m gÃ¶rÃ¼ÅŸ ayrÄ±lÄ±klarÄ±mÄ±za ve sorunlara raÄŸmen AvrupalÄ± ortaklarÄ±mÄ±zla ve TÃ¼rkiye ile nasÄ±l yeni bir gÃ¶rÃ¼ÅŸme formatÄ± bulabileceÄŸimizi konuÅŸmanÄ±n en doÄŸru yol olduÄŸuna inanÄ±yoruz. Bir araya gelerek, yeniden birbirimizi suÃ§lamak iÃ§in deÄŸil yapÄ±cÄ± bir ÅŸekilde ortak yanlarÄ±mÄ±zÄ± ve farklÄ±lÄ±klarÄ±mÄ±zÄ± ortaya koymak iÃ§in." ifadesini kullandÄ±.

Alman hÃ¼kÃ¼metinin sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Steffen Seibert de, BaÅŸbakan Angela Merkel'in Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ Federal Mecliste TÃ¼rkiye ile ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamalarÄ± hatÄ±rlatarak, AB liderlerinin cumartesi gÃ¼nÃ¼ BrÃ¼ksel'de yapacaklarÄ± toplantÄ±da TÃ¼rkiye konusunu ele alacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

AB dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlarÄ±nÄ±n yapacaklarÄ± deÄŸerlendirmeler ve Malta'da DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin Ã¶nem taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Seibert, Merkel'in TÃ¼rkiye ile iliÅŸkiler ve AB Ã¼yelik mÃ¼zakereleri konusunda, birlik Ã¼yelerinin ortak tutum belirlemesinden yana olduÄŸunu kaydetti.

Merkel, Bundestag'da yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, AB ile TÃ¼rkiye arasÄ±nda yapÄ±cÄ± diyaloÄŸun sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lmesinin Ã¶nemini vurgulayarak, "TÃ¼rkiye'nin Avrupa'ya nihai bir ÅŸekilde sÄ±rt Ã§evirmesi ve bunu dÃ¼ÅŸÃ¼nerek sÃ¶ylÃ¼yorum, Avrupa'nÄ±n TÃ¼rkiye'ye sÄ±rt Ã§evirmesi, ne Almanya'nÄ±n ne de Avrupa'nÄ±n Ã§Ä±karÄ±na olacaktÄ±r. Yani akÄ±lcÄ±lÄ±k ve aÃ§Ä±klÄ±k gerekiyor. AkÄ±lcÄ±lÄ±k ve aÃ§Ä±klÄ±kla, AB bÃ¼nyesinde hangi kararÄ±, hangi zamanda uygun gÃ¶receÄŸimizi mÃ¼zakere edeceÄŸiz. Almanya bu konuda Avrupa kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n ortak hareket etmesini istiyor." deÄŸerlendirmesinde bulunmuÅŸtu.