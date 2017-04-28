Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
17:39, 28 Nisan 2017 Cuma
Balkanlar
17:27, 28 Nisan 2017 Cuma

  • Paylaş
Haradinaj'ın Kosova siyasetine dönüşü hızlı oldu
Haradinaj'ın Kosova siyasetine dönüşü hızlı oldu

Kosova Geleceği İçin İttifak AAK Başkanı Ramush Haradinaj, Fransa’dan dönüşünden bir gün daha geçmeden bugün partisinin başkanlığını ve diğer üyeleri topladı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kosova Geleceği için İttifak-AAK lideri Ramush Haradinaj’ın Kosova'ya geri dönüşünün, ülkede siyasi gelişmelere yeni bir dinamik kazandırması bekleniyor. Siyasi analistlere göre, Haradinaj’ın dönüşü erken seçimler konusunu da etkileyecek.

Kosova Geleceği İçin İttifak –AAK Başkanı Ramush Haradinaj, Fransa’dan dönüşünden bir gün daha geçmeden bugün partisinin başkanlığını ve diğer üyeleri topladı. Toplantı basına kapalı olarak yapıldı.

AAK lideri Haradinaj, 2004 yılına ait Sırbistan’ın bir tutuklama emri üzere Fransa’da tutuklanarak dört ay kalması ardından akşam Kosova’ya döndü.

"SIRBİSTAN'A HADDİNİ BİLDİRMELİYİZ"

“Zahir Pajaziti” Meydanı’nda toplanan vatandaşlara yaptığı konuşmada AAK lideri Ramush Haradinaj, Fransa’da kaldığı sürece yalnız olduğunu hissettirmeyen Arnavutlara teşekkür etti ancak Kosova kurumlarının gereken seviyede olmadığını ifade etti.

“Savaş istiyorlar dediğimde, bunu gerçekten düşünmüştüm çünkü düşmanımız Sırbistan’a haddini bildirmeliyiz. Bunlar canidirler, Kosova’da cinayetler işlemiştirler. Unuttuğumuzu Belgrat’ta düşünüyorlarsa, hatta ediyorlar. 24 Mart 1998-de Daçiç (Ivica), onların babaları Miloşeviç (Slobodan) ve onların ölüm makineleri, Glogjan’da aileme saldırdılar, hepimizi öldürme teşebbüsünde bulundular. Vuçiç (Aleksandar), Daçiç ve Miloş Kosova’da cinayet işleyen canilerdir. Bunun için Fransa’da durdurulmamın savaş ilanı olduğunu demiştim ve onlara o zamandan daha beterini yaparız. Avrupa’da bir kimse unutmuşsa, Fransa unutmuşsa, ömür boyu unutmayacak birileri var çünkü bu özgürlük için insanları kaybettik, kurban verdik ve kurbanları neden verdiğimizi biliyoruz. Unutacağımızı Belgrat’ta sananlar, unutsunlar… Arnavutlar barışsever insanlardır, barışı seven millettir. Düşmana, Hırvatların yaptığı gibi yapmalıyız. Yalnız Balkanlar’da değil dünyada da en eski milletiz. Arnavutlardan artık alamayacaklarını bilmeliler.” şeklinde ifadelerde bulunan Haradinaj, Belgrat kaynaklı olan hiçbir mekanizmaya boyun eğmeyeceğini söyledi.

Kosova Haber Ajansı'nda yer alan habere göre eski Başbakan ve AAK Başkanı Ramush Haradinaj’ın Fransa’nın Colmar Temyiz Mahkemesi’nden beraati, erken seçimlere bir ivme kazandıracak. Haradinaj’ın siyasi sahnesinde siyasi kimliği bu dönüşten sonra siyasi süreçleri ‘silkeleyerek’ daha etkili olacak.

SINIR ANLAŞMASINI ETKİLEYECEK

Siyasi analistlere göre, Ramush’un dönüşü Sınır Anlaşması konusunda daha kararlı olması öngörülen muhalefeti de daha fazla güçlendirmiş olacaktır.

 



İlgili Konular Kosova Ramush Haradinaj
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Balkanlar Haberleri
Haradinaj'ın Kosova siyasetine dönüşü hızlı oldu
Haradinaj'ın Kosova siyasetine dönüşü hızlı oldu

Kosova Geleceği İçin İttifak AAK Başkanı Ramush Haradinaj, Fransa’dan dönüşünden bir gün daha geçmeden bugün partisinin başkanlığını ve diğer üyeleri topladı.
BM'den ABD'deki idamlara tepki
BM'den ABD'deki idamlara tepki

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği sözcülerinden Throssell, "ABD'nin Arkansas eyaletinde 12 yıl boyunca fiili olarak idam cezasının uygulanmasının ertelenmesinin ardından son 8 günde 4 kişinin idam edilmesinden derin rahatsızlık duyduk" dedi
Rusya'da üçlü Karabağ görüşmesi
Rusya'da üçlü Karabağ görüşmesi

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Azerbaycanlı ve Ermenistanlı mevkidaşları Memmedyarov ve Nalbandyan ile Dağlık Karabağ temalı görüşme gerçekleştirdi
Yerleşim işgalini protesto eden Filistinlilere müdahale
Yerleşim işgalini protesto eden Filistinlilere müdahale

Filistinlilerin, işgal edilerek Yahudi yerleşimi yapılan binalarını protestosuna İsrail güçleri müdahale etti
Kongo'da çatışma 20 ölü
Kongo'da çatışma: 20 ölü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde iki grup arasında çıkan çatışma nedeniyle 20 sivil öldü
Hindistan'a 7 yıl sonra cumhurbaşkanı düzeyinde ilk ziyaret
Hindistan'a 7 yıl sonra cumhurbaşkanı düzeyinde ilk ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'den Hindistan'a 7 yıl aradan sonra cumhurbaşkanı düzeyinde ilk ziyareti yapmaya hazırlanıyor.
Kremlin'den Erdoğan-Putin görüşmesine ilişkin açıklama
Kremlin'den Erdoğan-Putin görüşmesine ilişkin açıklama

Erdoğan ve Putin'in Soçi'de ikili ilişkiler, Suriye krizi ve terörle mücadelede iş birliği konularını görüşeceği bildirildi
Taksim Almanya Konsolosluğunda şüpheli paket alarmı
Taksim Almanya Konsolosluğunda şüpheli paket alarmı

Almanya'nın Taksim'deki İstanbul Başkonsolosluğuna gönderilen şüpheli paket içerisindeki bilgisayar parçası polis alarma geçirdi.
Hamas lideri Meşal'den Filistinli tutuklular açıklaması
Hamas lideri Meşal'den Filistinli tutuklular açıklaması

Hamas Siyasi Büro Başkanı Meşal, "Hamas, Filistinli tutukluları serbest bırakması için İsrail'i bedel ödemeye zorlayacak. Esirlerin ailelerine dönmeleri çok vakit almayacak" dedi
Trump'ın 100 günlük karnesi
Trump'ın 100 günlük karnesi

ABD Başkanı Trump'ın, Oval Ofis'teki ilk 100 günü zorluk derecesi yüksek birçok sorunla yüzleşmek ile geçti
AKPM Başkanı görevden alınıyor
AKPM Başkanı görevden alınıyor

AKMP Başkanı'nın görevden alınması için işlemler başlatıldı.
Almanya'da camiye molotofkokteylli saldırı
Almanya'da camiye molotofkokteylli saldırı

Weil am Rhein kentinde DİTİB'e bağlı bir camiye 5 kişi molotofkokteyli attı
AGİT Makedonya meclisine yapılan saldırıyı kınadı
AGİT, Makedonya meclisine yapılan saldırıyı kınadı

AGİT Genel Sekreteri Zannier, "Şiddet derhal durdurulmalıdır. Güvenlik güçleri, parlamento üyelerinin emniyetini sağlamalı ve failleri adalete teslim etmelidir" dedi
İsveç'teki terör saldırısında ölenlerin sayısı 5'e yükseldi
İsveç'teki terör saldırısında ölenlerin sayısı 5'e yükseldi

İsveç polisi, bu ay başında Stockholm'ün merkezindeki kamyonlu terör saldırısında ölenlerin sayısının 5'e çıktığını duyurdu
BM İstikrar Misyonu Kongoluların beklentisini karşılamıyor
BM İstikrar Misyonu Kongoluların beklentisini karşılamıyor

Beni kenti sakinlerinden Mutondwe, "BM askerleri kendi yerleşkeleri etrafında olup bitene ses çıkarmıyor. Sadece kendileri saldırıya uğradıklarında müdahale ediyorlar" dedi
Erdoğan'dan Makedonya'ya 'Sağduyu' çağrısı
Erdoğan'dan Makedonya'ya 'Sağduyu' çağrısı

Cumhurbaşkanlığı'ndan Makedonya'daki meclis olayları ile ilgili yapılan açıklamada, "Balkanlarda huzurun ve kalıcı barışın tesisi konusunda kilit öneme sahip bir ülke olan Makedonya'nın, içinden geçtiği bu zor dönemi, tarafların sağduyusuyla bir an önce geride bırakmasını diliyoruz" denildi

Haberler

TİKA'dan Kosova'daki süt üreticilerine destek
TİKA'dan Kosova'daki süt üreticilerine destek

Maarif Vakfı resmen Kosova'da
Maarif Vakfı resmen Kosova'da

Arnavutluk ve Kosova'da oy verme işlemi başladı
Arnavutluk ve Kosova'da oy verme işlemi başladı

Kosova, Dünya Yahudi Kongresi’ne girdi
Kosova Dünya Yahudi Kongresi ne girdi

NATO Afganistan, Bosna ve Kosova’dan ders çıkarmış
NATO Afganistan Bosna ve Kosova dan ders çıkarmış

Sırp Listesi Vekilleri Kosova Meclisi’ne geri dönüyor
Sırp Listesi Vekilleri Kosova Meclisi ne geri dönüyor

Binlerce Kosovalı ülkeye geri dönüyor
Binlerce Kosovalı ülkeye geri dönüyor

Eski Sırp binalar Kosova'nın mülkiyetine geçiyor
Eski Sırp binalar Kosova'nın mülkiyetine geçiyor






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 