17:27, 28 Nisan 2017 Cuma

Haradinaj'ın Kosova siyasetine dönüşü hızlı oldu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kosova Geleceği için İttifak-AAK lideri Ramush Haradinaj’ın Kosova'ya geri dönüşünün, ülkede siyasi gelişmelere yeni bir dinamik kazandırması bekleniyor. Siyasi analistlere göre, Haradinaj’ın dönüşü erken seçimler konusunu da etkileyecek.

Kosova Geleceği İçin İttifak –AAK Başkanı Ramush Haradinaj, Fransa’dan dönüşünden bir gün daha geçmeden bugün partisinin başkanlığını ve diğer üyeleri topladı. Toplantı basına kapalı olarak yapıldı.

AAK lideri Haradinaj, 2004 yılına ait Sırbistan’ın bir tutuklama emri üzere Fransa’da tutuklanarak dört ay kalması ardından akşam Kosova’ya döndü.

"SIRBİSTAN'A HADDİNİ BİLDİRMELİYİZ"

“Zahir Pajaziti” Meydanı’nda toplanan vatandaşlara yaptığı konuşmada AAK lideri Ramush Haradinaj, Fransa’da kaldığı sürece yalnız olduğunu hissettirmeyen Arnavutlara teşekkür etti ancak Kosova kurumlarının gereken seviyede olmadığını ifade etti.

“Savaş istiyorlar dediğimde, bunu gerçekten düşünmüştüm çünkü düşmanımız Sırbistan’a haddini bildirmeliyiz. Bunlar canidirler, Kosova’da cinayetler işlemiştirler. Unuttuğumuzu Belgrat’ta düşünüyorlarsa, hatta ediyorlar. 24 Mart 1998-de Daçiç (Ivica), onların babaları Miloşeviç (Slobodan) ve onların ölüm makineleri, Glogjan’da aileme saldırdılar, hepimizi öldürme teşebbüsünde bulundular. Vuçiç (Aleksandar), Daçiç ve Miloş Kosova’da cinayet işleyen canilerdir. Bunun için Fransa’da durdurulmamın savaş ilanı olduğunu demiştim ve onlara o zamandan daha beterini yaparız. Avrupa’da bir kimse unutmuşsa, Fransa unutmuşsa, ömür boyu unutmayacak birileri var çünkü bu özgürlük için insanları kaybettik, kurban verdik ve kurbanları neden verdiğimizi biliyoruz. Unutacağımızı Belgrat’ta sananlar, unutsunlar… Arnavutlar barışsever insanlardır, barışı seven millettir. Düşmana, Hırvatların yaptığı gibi yapmalıyız. Yalnız Balkanlar’da değil dünyada da en eski milletiz. Arnavutlardan artık alamayacaklarını bilmeliler.” şeklinde ifadelerde bulunan Haradinaj, Belgrat kaynaklı olan hiçbir mekanizmaya boyun eğmeyeceğini söyledi.

Kosova Haber Ajansı'nda yer alan habere göre eski Başbakan ve AAK Başkanı Ramush Haradinaj’ın Fransa’nın Colmar Temyiz Mahkemesi’nden beraati, erken seçimlere bir ivme kazandıracak. Haradinaj’ın siyasi sahnesinde siyasi kimliği bu dönüşten sonra siyasi süreçleri ‘silkeleyerek’ daha etkili olacak.

SINIR ANLAŞMASINI ETKİLEYECEK

Siyasi analistlere göre, Ramush’un dönüşü Sınır Anlaşması konusunda daha kararlı olması öngörülen muhalefeti de daha fazla güçlendirmiş olacaktır.