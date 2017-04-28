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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
19:49, 28 Nisan 2017 Cuma
Balkanlar
17:40, 28 Nisan 2017 Cuma

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Makedonya Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± gÃ¶revden Ã§ekilecek
Makedonya Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± gÃ¶revden Ã§ekilecek

Makedonya Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Nuhiu, "ahlaki sorumluluk" nedeniyle gÃ¶revden Ã§ekileceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Makedonya Meclisinde dÃ¼n gece boyunca sÃ¼ren ve aralarÄ±nda milletvekillerinin de bulunduÄŸu Ã§ok sayÄ±da kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± olaylarÄ±n ardÄ±ndan 8 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Ä°Ã§iÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Jordan Lamanovski, dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, mecliste dÃ¼n gece yaÅŸanan ÅŸiddet olaylarÄ±na karÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla 8 kiÅŸinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirerek, ellerinde gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler olduÄŸunu ve olayÄ±n aydÄ±nlatÄ±lmasÄ± konusunda Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aktardÄ±.

Talat Caferi'nin Meclis BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na seÃ§ilmesinin ardÄ±ndan meclis Ã¶nÃ¼nde baÅŸlayan protestolara yaklaÅŸÄ±k 5 bin kiÅŸinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Lamanovski, yaÅŸanan olaylarda 25'i polis, 3'Ã¼ milletvekili ve biri basÄ±n mensubu toplam 83 kiÅŸinin farklÄ± hastanelerde tedavi edildiÄŸini sÃ¶yledi.

Ã–te yandan, geÃ§ici hÃ¼kÃ¼metin Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Agim Nuhiu ise bakanlÄ±k bÃ¼nyesindeki bazÄ± birimlerin dÃ¼n gece yaÅŸananlarda Ã¼zerine dÃ¼ÅŸeni yapmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydederek, olaylarÄ±n takibi iÃ§in bir kriz masasÄ± oluÅŸturup baÅŸÄ±na eski Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Mitko Ã‡avkov'u getirdiklerini ancak kendisine bir tÃ¼rlÃ¼ ulaÅŸÄ±lamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

BakanlÄ±kta siyasi partilerin etkisinin bÃ¼yÃ¼k rol oynadÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eden Nuhiu, bazÄ± yetkililerin bakanlÄ±ktaki gÃ¶revlerine sadÄ±k kalmak yerine siyasi partilerin talimatlarÄ± doÄŸrultusunda hareket ettiÄŸini savundu.

DÃ¶rt aydÄ±r Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revini yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ anÄ±msatan Nuhiu, "ahlaki sorumluluk" nedeniyle gÃ¶revinden Ã§ekileceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

ADAM Ã–LDÃœRMEYE TEÅžEBBÃœS

Ã–te yandan, dÃ¼n akÅŸam maskeli bir grubun meclise girmesinin ardÄ±ndan yaÅŸanan olaylarda baÅŸÄ±nda yaralanan Makedonya Sosyal Demokratlar BirliÄŸi (SDSM) Genel BaÅŸkanÄ± Zoran Zaev de yaÅŸananlarÄ±n Makedonya devleti ve halkÄ± iÃ§in test olduÄŸunu dile getirdi.

Halka ayrÄ±ÅŸtÄ±rma ve bÃ¶lme amacÄ± taÅŸÄ±yan provokasyonlara dÃ¼ÅŸmemeleri Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunan Zaev, yapÄ±lan saldÄ±rÄ±larÄ±n "adam Ã¶ldÃ¼rmeye teÅŸebbÃ¼s" olduÄŸunu ifade etti.

Zaev, birkaÃ§ gÃ¼n iÃ§inde hÃ¼kÃ¼met kurma gÃ¶revinin kendisine verilmesini ve bÃ¶ylece geleceÄŸi doÄŸru yol alabileceklerini sÃ¶zlerine ekledi.



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