Suriyeli bin aile iÃ§in kalÄ±cÄ± konut

Suriye'dekiÂ iÃ§ savaÅŸÂ nedeniyle rejim gÃ¼Ã§leri tarafÄ±ndan gÃ¶Ã§e zorlanan veÂ Ä°dlibÂ kÄ±rsalÄ±nda hayata tutunmaya Ã§alÄ±ÅŸan Suriyelilere yapÄ±lacak bin konutun inÅŸasÄ± iÃ§in yaklaÅŸÄ±kÂ 4 milyon 500 bin dolarÂ kaynaÄŸÄ±Â TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ±na aktaracak KatarlÄ± sivil toplum Ã¶rgÃ¼tÃ¼ AFIF Charity ile protokol imzalandÄ±.
TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ± Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Mehmet GÃ¼llÃ¼oÄŸlu, AFIF Charity yÃ¶neticileri ile Antakya'da bir otelde dÃ¼zenlenen imza tÃ¶reninde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, Suriye krizinin 7 yÄ±lÄ±na girdiÄŸini sÃ¶yledi.
Suriye'de artÄ±k Ã§adÄ±r Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼nÃ¼n yetmediÄŸini belirten GÃ¼llÃ¼oÄŸlu, proje ile bin konutun yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± ve bunlarÄ±n yaklaÅŸÄ±k 40 metrekare geniÅŸliÄŸinde olacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti.
TÃ¼rkiye'deki 3 milyon, Suriye'deki milyonlarca yerinden koparÄ±lmÄ±ÅŸ, gÃ¶Ã§ etmiÅŸ insana TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ± ve TÃ¼rkiye olarak ellerinden geleni yaptÄ±klarÄ±nÄ± dile getiren GÃ¼llÃ¼oÄŸlu, baÅŸka Ã¼lke ve sivil toplum Ã¶rgÃ¼tlerinden de bu yÃ¼kÃ¼ kaldÄ±rma konusunda destek beklediklerini kaydetti.
GÃ¼llÃ¼oÄŸlu, Suriyelilerin ve ihtiyaÃ§ sahiplerinin yanÄ±nda olan KatarlÄ± AFIF Charity ile bir projeye imza atacaklarÄ±nÄ± belirterek ÅŸÃ¶yle devam etti:
"Bu imzalayacaÄŸÄ±mÄ±z proje Suriye iÃ§erisinde yerinden edilmiÅŸ insanlarÄ±n barÄ±nmasÄ±na yÃ¶nelik. Ä°Ã§inde kendi saÄŸlÄ±k tesisi, okulu olan, onlara daha dÃ¼zenli bir barÄ±nma imkanÄ± sunacak proje Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±k. BugÃ¼nkÃ¼ imzayla da bu projenin uygulanmasÄ±na baÅŸlayacaÄŸÄ±z. Suriye krizi milyonlarca insanÄ±n etkilendiÄŸi, yÃ¼z binlerce insanÄ±n Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, yaralandÄ±ÄŸÄ±, milyonlarca insanÄ±n gerek Ã¼lke iÃ§erisinde gerek baÅŸka Ã¼lkelere gÃ¶Ã§ ettiÄŸi bÃ¼yÃ¼k bir kriz. YaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yÄ±llarÄ±n en bÃ¼yÃ¼k insani krizlerinden bir tanesi. Bu anlamda dÃ¼nyanÄ±n dikkatini Ã§ekmek lazÄ±m. "
KatarlÄ± kuruluÅŸlara Ã¶zel olarak teÅŸekkÃ¼r eden GÃ¼llÃ¼oÄŸlu, geÃ§en aylarda Katar'da yapÄ±lan bÃ¼yÃ¼k bir yardÄ±m kampanyasÄ±nda milyonlarca dolarlÄ±k yardÄ±m toplandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.
AFIF Charity Ãœst YÃ¶neticisi Ä°brahim Ali Abdullah da Katar'da baÅŸlattÄ±klarÄ± seferberlik kapsamÄ±nda yardÄ±m topladÄ±klarÄ±nÄ± ve bu kapsamda konutlarÄ±n yapÄ±mÄ±nÄ± saÄŸlayacaklarÄ±nÄ± dile getirdi.
TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ± ile iÅŸ birliÄŸi iÃ§erisinde bin konut oluÅŸturacaklarÄ±nÄ± ve bunun maliyetinin 4 milyon 500 bin dolar olduÄŸunu ifade eden Abdullah, "Ä°Ã§erisinde okul, saÄŸlÄ±k ocaÄŸÄ± ve camiyle sosyal donatÄ±larÄ±n da olacaÄŸÄ± konutlarÄ± 6 ay gibi bir sÃ¼rede bitirmeyi hedefliyoruz." diye konuÅŸtu.
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