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GÃ¼ncelleme: 17:56, 28 Nisan 2017 Cuma

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DKK'daki darbe giriÅŸimi davasÄ±nda ara karar
DKK'daki darbe giriÅŸimi davasÄ±nda ara karar

FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Deniz Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndaki eylemlere iliÅŸkin 72 kiÅŸinin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada ara kararÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayan mahkeme, sanÄ±klarÄ±n tutukluluk hallerinin devamÄ±na hÃ¼kmetti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Deniz Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndaki (DKK) eylemlere iliÅŸkin 72 kiÅŸinin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada sanÄ±klarÄ±n tahliye talebini reddeden mahkeme, tutukluluk hallerinin devamÄ±na karar verdi.

Ankara 13. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza Ä°nfaz KurumlarÄ± KampÃ¼sÃ¼'ndeki salonda gÃ¶rÃ¼len davada, sanÄ±k ve avukatlarÄ±nÄ±n savunmalarÄ±nÄ±n tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan duruÅŸma savcÄ±sÄ±nÄ±n mÃ¼talaasÄ±nÄ± alan mahkeme, ara kararÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Buna gÃ¶re "delil durumu", "delillerin tam olarak toplanamamÄ±ÅŸ olmasÄ±" ve "adli kontrol ÅŸartlarÄ±nÄ±n bu aÅŸamada yetersiz kalacaÄŸÄ±" gerekÃ§esiyle sanÄ±klarÄ±n tahliye talepleri reddedilerek, tutukluluk hallerinin devamÄ±na karar verildi.

Bununla birlikte CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, TBMM ve BaÅŸbakanlÄ±k avukatlarÄ±nÄ±n davaya katÄ±lma taleplerini kabul eden mahkeme, ByLock kullandÄ±ÄŸÄ± tespit edilen sanÄ±klarÄ±n yazÄ±ÅŸma iÃ§erikleri ile darbe giriÅŸiminin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± gece DKK'daki telsiz gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin dÃ¶kÃ¼mÃ¼nÃ¼n istenmesini karalaÅŸtÄ±rdÄ±.

DuruÅŸma, temmuz ayÄ±na ertelendi.

Ä°DDÄ°ANAMEDENÂ 

Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca hazÄ±rlanan iddianamede, sanÄ±klarÄ±n "anayasal dÃ¼zeni deÄŸiÅŸtirmeye teÅŸebbÃ¼s", "cebir ve ÅŸiddet kullanarak TBMM'yi ortadan kaldÄ±rmaya veya gÃ¶revlerini yapmasÄ±nÄ± engellemeye teÅŸebbÃ¼s", "cebir ve ÅŸiddet kullanarak TÃ¼rkiye Cumhuriyeti hÃ¼kÃ¼metini ortadan kaldÄ±rmaya veya gÃ¶revlerini yapmasÄ±nÄ± engellemeye teÅŸebbÃ¼s" suÃ§larÄ±ndan Ã¼Ã§er kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapse Ã§arptÄ±rÄ±lmalarÄ± isteniyor.

AynÄ± zamanda sanÄ±k eski tuÄŸgeneral Ä°rfan ArabacÄ±'nÄ±n "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ yÃ¶neticisi olmak" suÃ§undan 22 yÄ±l 6 aya, diÄŸer bÃ¼tÃ¼n sanÄ±klarÄ±n "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yesi olmak" suÃ§undan 15'er yÄ±la kadar mahkumiyetleri talep ediliyor.

Darbe giriÅŸiminin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± 15 Temmuz'da ana ast komutanlÄ±klarÄ±na baÄŸlÄ± yÃ¼zer unsurlarÄ±n sanÄ±k ArabacÄ±'nÄ±n bilgisi dahilinde seyre baÅŸladÄ±ÄŸÄ± belirtilen iddianamede, darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda DKK karargahÄ±nda 174 bin 87 liralÄ±k hasar meydana geldiÄŸi aktarÄ±ldÄ±.



Ä°lgili Konular FETÃ– DKK 15 Temmuz darbe giriÅŸimi
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