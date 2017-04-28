DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
19:49, 28 Nisan 2017 Cuma
OrtadoÄŸu
18:07, 28 Nisan 2017 Cuma

  • PaylaÅŸ
Suriye'de Nisan'da en Ã§ok hastaneler hedefti | GRAFÄ°KLÄ°
Suriye'de Nisan'da en Ã§ok hastaneler hedefti | GRAFÄ°KLÄ°
Foto: ArÅŸiv

Suriye'de BeÅŸÅŸar Esed rejimi ve Rusya, nisan ayÄ±nda dÃ¼zenlediÄŸi hava saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± Ã¶zellikle Ä°dlib'teki saÄŸlÄ±k merkezleri Ã¼zerinde yoÄŸunlaÅŸtÄ±rdÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Suriye'de BeÅŸÅŸar Esed rejimi ve Rusya, nisan ayÄ±nda dÃ¼zenlediÄŸi hava saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± Ã¶zellikle Ä°dlib'teki saÄŸlÄ±k merkezleri Ã¼zerinde yoÄŸunlaÅŸtÄ±rdÄ±.Â 

Sivil savunma yetkililerinden derlediÄŸi verilere gÃ¶re, rejim ve Rusya'ya ait uÃ§aklar Ä°dlib ve DoÄŸu Guta'da 9 hastane ve saÄŸlÄ±k merkezi, bir de ambulans merkezini hedef aldÄ±.

Yerel Koordinasyon Komitelerini verdiÄŸi bilgiye gÃ¶re, Ä°dlib'in Maaret el-Numan ilÃ§esinin merkezindeki Ulusal Hastane Rus savaÅŸ uÃ§aklarÄ± tarafÄ±ndan 2 Nisan'da vuruldu. SaldÄ±rÄ±da hastane kullanÄ±lamaz hale gelirken, 10 sivil yaralandÄ±.

BeÅŸÅŸar Esed rejiminin 4 Nisan'da Han Åžeyhun'a dÃ¼zenlediÄŸi sarin gazlÄ± saldÄ±rÄ± sonrasÄ±, beldedeki Rahmet Hastanesi ve sivil savunma merkezi hedef alÄ±ndÄ±. 100'den fazla kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi kimyasal saldÄ±rÄ±da zehirli gazlardan etkilenenlerin tedavi edildiÄŸi hastane, rejimin ÅŸiddetli hava saldÄ±rÄ±larÄ±ndan korunmak iÃ§in kayalÄ±k bir tepede, maÄŸaralar iÃ§inde oyulmuÅŸ ÅŸekilde hizmet veriyordu.

7 ve 8 Nisan'da Ä°dlib'e baÄŸlÄ± HiÅŸ beldesinde saÄŸlÄ±k kliniÄŸi bombalandÄ±. Sivil savunma yetkililerinin Rus savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n dÃ¼zenlediÄŸini bildirdiÄŸi saldÄ±rÄ±da en az 10 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Han Åžeyhun'daki Rahmet Hastanesi, kÄ±smen hizmete girmesinin hemen ardÄ±ndan 16 Nisan'da bir kez daha vuruldu.

17 Nisan'da Ä°dlib'in Åženan kÃ¶yÃ¼ndeki Ä°hlas Hastanesi hedef alÄ±ndÄ±. AynÄ± gÃ¼n Åžam'Ä±n DoÄŸu Guta bÃ¶lgesinde Erbin hastanesine de hava saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenlendi.

Ä°dlib'e baÄŸlÄ± Abdin kÃ¶yÃ¼ndeki yer altÄ± hastanesi 22 Nisan'da bombalandÄ±. Hastanenin hizmet dÄ±ÅŸÄ± kaldÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ±da 4 sivil Ã¶ldÃ¼.

25 Nisan'da Ä°dlib ilinin kuzeybatÄ±sÄ±nda bulunan Kefer Teharim ilÃ§esindeki bir hastane sabah erken saatlerde hava saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸradÄ±. Hastanenin Ã¶nÃ¼ndeki iki ambulans aracÄ± kullanÄ±lmaz hale geldi. Hastane binasÄ± aÄŸÄ±r hasar gÃ¶rerek, hizmet dÄ±ÅŸÄ± kaldÄ±. Hastanede can kaybÄ± yaÅŸanmadÄ±.

27 Nisan'da Ä°dlib'te Maaret el-Numan ilÃ§esine baÄŸlÄ± Deyr Åžarki beldesinde Ãœniversite Hastanesi hedef alÄ±ndÄ±. BombardÄ±manda hastane tamamen enkaz haline gelirken, saldÄ±rÄ±da en az 3 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti, 8 sivil yaralandÄ±.

AynÄ± gÃ¼n Maaret el-Numan'a baÄŸlÄ± Maar Zeyta beldesinde de ambulanslarÄ±n bulunduÄŸu nokta hedef alÄ±ndÄ±. BombardÄ±manda 4 saÄŸlÄ±k gÃ¶revlisi Ã¶ldÃ¼.

KADIN DOÄžUM HASTANESÄ°NÄ° DE VURDULAR

BeÅŸÅŸar Esed rejimi ve Rusya son olarak bugÃ¼n Kefer Teharim beldesinde KadÄ±n DoÄŸum Hastanesi'ne hava saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenlendi. SaldÄ±rÄ±da 3 kiÅŸi yaralandÄ±.

BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) yetkilileri, nisan ayÄ±nda Suriye'nin kuzeyinde Ã¶zellikle hastanelerin hedef alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±na dikkat Ã§ekmiÅŸti.

Suriye Ä°nsani Ä°ÅŸler KoordinatÃ¶rleri, saÄŸlÄ±k kuruluÅŸlarÄ±na verilen zarar ve yÄ±kÄ±m nedeniyle dehÅŸete dÃ¼ÅŸtÃ¼klerini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸlardÄ±.

KoordinatÃ¶rler, yaptÄ±klarÄ± aÃ§Ä±klamada ÅŸu ifadelere yer vermiÅŸti:

"SaÄŸlÄ±k kuruluÅŸlarÄ± ve insanlarÄ±n hayatÄ±nÄ± kurtarmaya Ã§alÄ±ÅŸan saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n bombalanmasÄ± kesinlikle kabul edilemez. SaÄŸlÄ±k kuruluÅŸlarÄ±na yÃ¶nelik devam eden saldÄ±rÄ±lar nedeniyle yÃ¼zlerce saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanÄ± hayatÄ±nÄ±, yÃ¼z binlerce kiÅŸi de saÄŸlÄ±k hizmetlerine ulaÅŸÄ±m imkanÄ±nÄ± kaybetti. Bu en temel hak olan yaÅŸama hakkÄ±nÄ±n insanlarÄ±n elinden alÄ±nmasÄ±dÄ±r. Bunlara bir an Ã¶nce son verilmeli."Â 



Ä°lgili Konular esed rusya Suriye
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

OrtadoÄŸu Haberleri
Srebrenitsa'da BM bayraÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nda soykÄ±rÄ±m yapÄ±ldÄ±'
'Srebrenitsa'da BM bayraÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nda soykÄ±rÄ±m yapÄ±ldÄ±'

Srebrenitsa'daki soykÄ±rÄ±mÄ±n yakÄ±n tanÄ±ÄŸÄ± NuhanoviÃ§, "Bizim durumumuzdan BirleÅŸmiÅŸ Milletle sorumludur. Ã‡Ã¼nkÃ¼ orada, Srebrenitsa'da BirleÅŸmiÅŸ Milletlerin bayraÄŸÄ± vardÄ±. Fakat o bayraÄŸÄ±n altÄ±nda soykÄ±rÄ±m yapÄ±ldÄ±." dedi.
KaradaÄŸ Meclisi NATO Ã¼yeliÄŸini onayladÄ±
KaradaÄŸ Meclisi NATO Ã¼yeliÄŸini onayladÄ±

KaradaÄŸ Meclisi, Cetinje ÅŸehrindeki meclis binasÄ±nda yapÄ±lan oturumda, NATO Ã¼yeliÄŸine iliÅŸkin protokolÃ¼ onayladÄ±
Suriye'de Nisan'da en Ã§ok hastaneler hedefti GRAFÄ°KLÄ°
Suriye'de Nisan'da en Ã§ok hastaneler hedefti | GRAFÄ°KLÄ°

Suriye'de BeÅŸÅŸar Esed rejimi ve Rusya, nisan ayÄ±nda dÃ¼zenlediÄŸi hava saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± Ã¶zellikle Ä°dlib'teki saÄŸlÄ±k merkezleri Ã¼zerinde yoÄŸunlaÅŸtÄ±rdÄ±
Makedonya Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± gÃ¶revden Ã§ekilecek
Makedonya Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± gÃ¶revden Ã§ekilecek

Makedonya Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Nuhiu, "ahlaki sorumluluk" nedeniyle gÃ¶revden Ã§ekileceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
Haradinaj'Ä±n Kosova siyasetine dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ hÄ±zlÄ± oldu
Haradinaj'Ä±n Kosova siyasetine dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ hÄ±zlÄ± oldu

Kosova GeleceÄŸi Ä°Ã§in Ä°ttifak AAK BaÅŸkanÄ± Ramush Haradinaj, Fransaâ€™dan dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n Ã¼zerinden daha bir gÃ¼n geÃ§meden bugÃ¼n partisinin baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve diÄŸer Ã¼yeleri topladÄ±
BM'den ABD'deki idamlara tepki
BM'den ABD'deki idamlara tepki

BM Ä°nsan HaklarÄ± YÃ¼ksek KomiserliÄŸi sÃ¶zcÃ¼lerinden Throssell, "ABD'nin Arkansas eyaletinde 12 yÄ±l boyunca fiili olarak idam cezasÄ±nÄ±n uygulanmasÄ±nÄ±n ertelenmesinin ardÄ±ndan son 8 gÃ¼nde 4 kiÅŸinin idam edilmesinden derin rahatsÄ±zlÄ±k duyduk" dedi
Rusya'da Ã¼Ã§lÃ¼ KarabaÄŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi
Rusya'da Ã¼Ã§lÃ¼ KarabaÄŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi

Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Lavrov, AzerbaycanlÄ± ve ErmenistanlÄ± mevkidaÅŸlarÄ± Memmedyarov ve Nalbandyan ile DaÄŸlÄ±k KarabaÄŸ temalÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸme gerÃ§ekleÅŸtirdi
YerleÅŸim iÅŸgalini protesto eden Filistinlilere mÃ¼dahale
YerleÅŸim iÅŸgalini protesto eden Filistinlilere mÃ¼dahale

Filistinlilerin, iÅŸgal edilerek Yahudi yerleÅŸimi yapÄ±lan binalarÄ±nÄ± protestosuna Ä°srail gÃ¼Ã§leri mÃ¼dahale etti
Kongo'da Ã§atÄ±ÅŸma 20 Ã¶lÃ¼
Kongo'da Ã§atÄ±ÅŸma: 20 Ã¶lÃ¼

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde iki grup arasÄ±nda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸma nedeniyle 20 sivil Ã¶ldÃ¼
Hindistan'a 7 yÄ±l sonra cumhurbaÅŸkanÄ± dÃ¼zeyinde ilk ziyaret
Hindistan'a 7 yÄ±l sonra cumhurbaÅŸkanÄ± dÃ¼zeyinde ilk ziyaret

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, TÃ¼rkiye'den Hindistan'a 7 yÄ±l aradan sonra cumhurbaÅŸkanÄ± dÃ¼zeyinde ilk ziyareti yapmaya hazÄ±rlanÄ±yor.
Kremlin'den ErdoÄŸan-Putin gÃ¶rÃ¼ÅŸmesine iliÅŸkin aÃ§Ä±klama
Kremlin'den ErdoÄŸan-Putin gÃ¶rÃ¼ÅŸmesine iliÅŸkin aÃ§Ä±klama

ErdoÄŸan ve Putin'in SoÃ§i'de ikili iliÅŸkiler, Suriye krizi ve terÃ¶rle mÃ¼cadelede iÅŸ birliÄŸi konularÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸeceÄŸi bildirildi
Taksim Almanya KonsolosluÄŸunda ÅŸÃ¼pheli paket alarmÄ±
Taksim Almanya KonsolosluÄŸunda ÅŸÃ¼pheli paket alarmÄ±

Almanya'nÄ±n Taksim'deki Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸuna gÃ¶nderilen ÅŸÃ¼pheli paket iÃ§erisindeki bilgisayar parÃ§asÄ± polis alarma geÃ§irdi.
Hamas lideri MeÅŸal'den Filistinli tutuklular aÃ§Ä±klamasÄ±
Hamas lideri MeÅŸal'den Filistinli tutuklular aÃ§Ä±klamasÄ±

Hamas Siyasi BÃ¼ro BaÅŸkanÄ± MeÅŸal, "Hamas, Filistinli tutuklularÄ± serbest bÄ±rakmasÄ± iÃ§in Ä°srail'i bedel Ã¶demeye zorlayacak. Esirlerin ailelerine dÃ¶nmeleri Ã§ok vakit almayacak" dedi
Trump'Ä±n 100 gÃ¼nlÃ¼k karnesi
Trump'Ä±n 100 gÃ¼nlÃ¼k karnesi

ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n, Oval Ofis'teki ilk 100 gÃ¼nÃ¼ zorluk derecesi yÃ¼ksek birÃ§ok sorunla yÃ¼zleÅŸmek ile geÃ§ti
AKPM BaÅŸkanÄ± gÃ¶revden alÄ±nÄ±yor
AKPM BaÅŸkanÄ± gÃ¶revden alÄ±nÄ±yor

AKMP BaÅŸkanÄ±'nÄ±n gÃ¶revden alÄ±nmasÄ± iÃ§in iÅŸlemler baÅŸlatÄ±ldÄ±.
Almanya'da camiye molotofkokteylli saldÄ±rÄ±
Almanya'da camiye molotofkokteylli saldÄ±rÄ±

Weil am Rhein kentinde DÄ°TÄ°B'e baÄŸlÄ± bir camiye 5 kiÅŸi molotofkokteyli attÄ±

Haberler

Suriyeli bin aile iÃ§in kalÄ±cÄ± konut
Suriyeli bin aile iÃ§in kalÄ±cÄ± konut

Suriye'de yarÄ±ndan sonrasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶rebilmek | ANALÄ°Z
Suriye'de yarÄ±ndan sonrasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶rebilmek ANALÄ°Z

Suriyeâ€™deki hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda 7'si Ã§ocuk 13 sivil Ã¶ldÃ¼
Suriye deki hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda 7'si Ã§ocuk 13 sivil Ã¶ldÃ¼

Ä°ranlÄ± komutan Suriye'de Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Ä°ranlÄ± komutan Suriye'de Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

Suriye'de hastaneye hava saldÄ±rÄ±sÄ±: En az 15 Ã¶lÃ¼
Suriye'de hastaneye hava saldÄ±rÄ±sÄ± En az 15 Ã¶lÃ¼

ABD kimyasal saldÄ±rÄ± ile ilgili 271 Suriyeliyi yaptÄ±rÄ±m listesine aldÄ±
ABD kimyasal saldÄ±rÄ± ile ilgili 271 Suriyeliyi yaptÄ±rÄ±m listesine aldÄ±

Esed rejimi kuÅŸatmasÄ±ndaki Vaer'den tahliyeler sÃ¼rÃ¼yor
Esed rejimi kuÅŸatmasÄ±ndaki Vaer'den tahliyeler sÃ¼rÃ¼yor

Esed rejimi Humus'ta yine sivilleri vurdu
Esed rejimi Humus'ta yine sivilleri vurdu






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k
EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
DÃ¼nyada Ramazan
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 