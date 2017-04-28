Suriye'de Nisan'da en Ã§ok hastaneler hedefti | GRAFÄ°KLÄ°

Suriye'de BeÅŸÅŸar Esed rejimi ve Rusya, nisan ayÄ±nda dÃ¼zenlediÄŸi hava saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± Ã¶zellikle Ä°dlib'teki saÄŸlÄ±k merkezleri Ã¼zerinde yoÄŸunlaÅŸtÄ±rdÄ±.Â
Sivil savunma yetkililerinden derlediÄŸi verilere gÃ¶re, rejim ve Rusya'ya ait uÃ§aklar Ä°dlib ve DoÄŸu Guta'da 9 hastane ve saÄŸlÄ±k merkezi, bir de ambulans merkezini hedef aldÄ±.
Yerel Koordinasyon Komitelerini verdiÄŸi bilgiye gÃ¶re, Ä°dlib'in Maaret el-Numan ilÃ§esinin merkezindeki Ulusal Hastane Rus savaÅŸ uÃ§aklarÄ± tarafÄ±ndan 2 Nisan'da vuruldu. SaldÄ±rÄ±da hastane kullanÄ±lamaz hale gelirken, 10 sivil yaralandÄ±.
BeÅŸÅŸar Esed rejiminin 4 Nisan'da Han Åžeyhun'a dÃ¼zenlediÄŸi sarin gazlÄ± saldÄ±rÄ± sonrasÄ±, beldedeki Rahmet Hastanesi ve sivil savunma merkezi hedef alÄ±ndÄ±. 100'den fazla kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi kimyasal saldÄ±rÄ±da zehirli gazlardan etkilenenlerin tedavi edildiÄŸi hastane, rejimin ÅŸiddetli hava saldÄ±rÄ±larÄ±ndan korunmak iÃ§in kayalÄ±k bir tepede, maÄŸaralar iÃ§inde oyulmuÅŸ ÅŸekilde hizmet veriyordu.
7 ve 8 Nisan'da Ä°dlib'e baÄŸlÄ± HiÅŸ beldesinde saÄŸlÄ±k kliniÄŸi bombalandÄ±. Sivil savunma yetkililerinin Rus savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n dÃ¼zenlediÄŸini bildirdiÄŸi saldÄ±rÄ±da en az 10 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Han Åžeyhun'daki Rahmet Hastanesi, kÄ±smen hizmete girmesinin hemen ardÄ±ndan 16 Nisan'da bir kez daha vuruldu.
17 Nisan'da Ä°dlib'in Åženan kÃ¶yÃ¼ndeki Ä°hlas Hastanesi hedef alÄ±ndÄ±. AynÄ± gÃ¼n Åžam'Ä±n DoÄŸu Guta bÃ¶lgesinde Erbin hastanesine de hava saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenlendi.
Ä°dlib'e baÄŸlÄ± Abdin kÃ¶yÃ¼ndeki yer altÄ± hastanesi 22 Nisan'da bombalandÄ±. Hastanenin hizmet dÄ±ÅŸÄ± kaldÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ±da 4 sivil Ã¶ldÃ¼.
25 Nisan'da Ä°dlib ilinin kuzeybatÄ±sÄ±nda bulunan Kefer Teharim ilÃ§esindeki bir hastane sabah erken saatlerde hava saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸradÄ±. Hastanenin Ã¶nÃ¼ndeki iki ambulans aracÄ± kullanÄ±lmaz hale geldi. Hastane binasÄ± aÄŸÄ±r hasar gÃ¶rerek, hizmet dÄ±ÅŸÄ± kaldÄ±. Hastanede can kaybÄ± yaÅŸanmadÄ±.
27 Nisan'da Ä°dlib'te Maaret el-Numan ilÃ§esine baÄŸlÄ± Deyr Åžarki beldesinde Ãœniversite Hastanesi hedef alÄ±ndÄ±. BombardÄ±manda hastane tamamen enkaz haline gelirken, saldÄ±rÄ±da en az 3 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti, 8 sivil yaralandÄ±.
AynÄ± gÃ¼n Maaret el-Numan'a baÄŸlÄ± Maar Zeyta beldesinde de ambulanslarÄ±n bulunduÄŸu nokta hedef alÄ±ndÄ±. BombardÄ±manda 4 saÄŸlÄ±k gÃ¶revlisi Ã¶ldÃ¼.
BeÅŸÅŸar Esed rejimi ve Rusya son olarak bugÃ¼n Kefer Teharim beldesinde KadÄ±n DoÄŸum Hastanesi'ne hava saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenlendi. SaldÄ±rÄ±da 3 kiÅŸi yaralandÄ±.
BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) yetkilileri, nisan ayÄ±nda Suriye'nin kuzeyinde Ã¶zellikle hastanelerin hedef alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±na dikkat Ã§ekmiÅŸti.
Suriye Ä°nsani Ä°ÅŸler KoordinatÃ¶rleri, saÄŸlÄ±k kuruluÅŸlarÄ±na verilen zarar ve yÄ±kÄ±m nedeniyle dehÅŸete dÃ¼ÅŸtÃ¼klerini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸlardÄ±.
KoordinatÃ¶rler, yaptÄ±klarÄ± aÃ§Ä±klamada ÅŸu ifadelere yer vermiÅŸti:
"SaÄŸlÄ±k kuruluÅŸlarÄ± ve insanlarÄ±n hayatÄ±nÄ± kurtarmaya Ã§alÄ±ÅŸan saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n bombalanmasÄ± kesinlikle kabul edilemez. SaÄŸlÄ±k kuruluÅŸlarÄ±na yÃ¶nelik devam eden saldÄ±rÄ±lar nedeniyle yÃ¼zlerce saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanÄ± hayatÄ±nÄ±, yÃ¼z binlerce kiÅŸi de saÄŸlÄ±k hizmetlerine ulaÅŸÄ±m imkanÄ±nÄ± kaybetti. Bu en temel hak olan yaÅŸama hakkÄ±nÄ±n insanlarÄ±n elinden alÄ±nmasÄ±dÄ±r. Bunlara bir an Ã¶nce son verilmeli."Â
Srebrenitsa'daki soykÄ±rÄ±mÄ±n yakÄ±n tanÄ±ÄŸÄ± NuhanoviÃ§, "Bizim durumumuzdan BirleÅŸmiÅŸ Milletle sorumludur. Ã‡Ã¼nkÃ¼ orada, Srebrenitsa'da BirleÅŸmiÅŸ Milletlerin bayraÄŸÄ± vardÄ±. Fakat o bayraÄŸÄ±n altÄ±nda soykÄ±rÄ±m yapÄ±ldÄ±." dedi.
KaradaÄŸ Meclisi, Cetinje ÅŸehrindeki meclis binasÄ±nda yapÄ±lan oturumda, NATO Ã¼yeliÄŸine iliÅŸkin protokolÃ¼ onayladÄ±
Suriye'de BeÅŸÅŸar Esed rejimi ve Rusya, nisan ayÄ±nda dÃ¼zenlediÄŸi hava saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± Ã¶zellikle Ä°dlib'teki saÄŸlÄ±k merkezleri Ã¼zerinde yoÄŸunlaÅŸtÄ±rdÄ±
Makedonya Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Nuhiu, "ahlaki sorumluluk" nedeniyle gÃ¶revden Ã§ekileceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
Kosova GeleceÄŸi Ä°Ã§in Ä°ttifak AAK BaÅŸkanÄ± Ramush Haradinaj, Fransaâ€™dan dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n Ã¼zerinden daha bir gÃ¼n geÃ§meden bugÃ¼n partisinin baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve diÄŸer Ã¼yeleri topladÄ±
BM Ä°nsan HaklarÄ± YÃ¼ksek KomiserliÄŸi sÃ¶zcÃ¼lerinden Throssell, "ABD'nin Arkansas eyaletinde 12 yÄ±l boyunca fiili olarak idam cezasÄ±nÄ±n uygulanmasÄ±nÄ±n ertelenmesinin ardÄ±ndan son 8 gÃ¼nde 4 kiÅŸinin idam edilmesinden derin rahatsÄ±zlÄ±k duyduk" dedi
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