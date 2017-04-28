AK Parti'de olaÄŸanÃ¼stÃ¼ kongre hazÄ±rlÄ±klarÄ± baÅŸladÄ±

AK PartiÂ TeÅŸkilattan Sorumlu Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ±Â Mustafa AtaÅŸ,Â olaÄŸanÃ¼stÃ¼ kongreÂ sÃ¼recine iliÅŸkin hazÄ±rlÄ±klarÄ± bugÃ¼n hemen baÅŸlattÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, "Ekiplerimizi kurduk, gÃ¶revlendirmelerimizi yaptÄ±k." dedi.
AtaÅŸ, partisinin genel merkezinde gazetecilere gÃ¼ndeme iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulundu.
21 MayÄ±s Pazar gÃ¼nÃ¼Â AK Parti'nin 3. OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ BÃ¼yÃ¼k Kongresi'nin yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± belirten AtaÅŸ, "HazÄ±rlÄ±klarÄ±mÄ±zÄ± bugÃ¼n hemen baÅŸlattÄ±k, ekiplerimizi kurduk, gÃ¶revlendirmelerimizi yaptÄ±k." ifadesini kullandÄ±.
Mustafa AktaÅŸ, tarihlerin kesinleÅŸmesi iÃ§in YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulunun (YSK) halk oylamasÄ±nÄ±n kesin sonucunu aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± beklediklerini, Genel BaÅŸkan ve BaÅŸbakanÂ Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n aÃ§Ä±klamasÄ±ndan sonra kongre tarihinin netleÅŸtiÄŸini bildirdi.
Ä°l ve ilÃ§e kongreleri yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in kongreye mevcut delegelerle gideceklerini anlatan AtaÅŸ, "Herhangi bir gÃ¶rev deÄŸiÅŸikliÄŸi varsa onlarÄ± yeniden gÃ¶zden geÃ§ireceÄŸiz, bunlarÄ± gÃ¼ncellemiÅŸ olacaÄŸÄ±z. Yedekler yerine geliyor. Ã‡ok kÃ¼Ã§Ã¼k, ufak tefek deÄŸiÅŸiklikler olmuÅŸ olabilir. Ã‡aÄŸrÄ±larÄ±mÄ±zÄ±, duyurularÄ±mÄ±zÄ± yapacaÄŸÄ±z. Ä°nanÄ±yorum ki Ã§ok coÅŸkulu, geniÅŸ katÄ±lÄ±mlÄ± ÅŸekilde OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ BÃ¼yÃ¼k Kongremizi yaparÄ±z." diye konuÅŸtu.
CumhurbaÅŸkanÄ±Â Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n partiye Ã¼yelik sÃ¼recine iliÅŸkin de deÄŸerlendirmelerde bulunan AtaÅŸ, ErdoÄŸan'Ä±n Ã¼yeliÄŸini yeniden tesis etmeyi hasretle beklediklerini vurguladÄ±.
AtaÅŸ, bununla ilgili programÄ±n 2 MayÄ±s SalÄ± gÃ¼nÃ¼ parti genel merkezinde gerÃ§ekleÅŸeceÄŸini bildirerek, "SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z buraya teÅŸrif edecekler. Bizim aÅŸaÄŸÄ±daki konferans salonunda dÃ¼zenlenecek programla Ã¼yelik beyannamesini imzalamÄ±ÅŸ olacaÄŸÄ±z ve partimize Ã¼yeliÄŸi gerÃ§ekleÅŸmiÅŸ olacak." ifadesini kullandÄ±.
Programa parti kurucularÄ±, Merkez Karar YÃ¶netim Kurulu Ã¼yeleri, milletvekilleri, Demokrasi Hakem Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu, Siyasi Erdem Etik Kurulu Ã¼yelerinin davet edileceÄŸini aktaran AtaÃ§, "Sade bir tÃ¶renle SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n Ã¼yeliÄŸi gerÃ§ekleÅŸmiÅŸ olacak." dedi.Â
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AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± AtaÅŸ, "OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ kongre sÃ¼reciyle ilgili hazÄ±rlÄ±klarÄ±mÄ±zÄ± bugÃ¼n hemen baÅŸlattÄ±k, ekiplerimizi kurduk, gÃ¶revlendirmelerimizi yaptÄ±k" dedi
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