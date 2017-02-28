19:36, 28 Nisan 2017 Cuma

Ä°stanbul BoÄŸazÄ± Ã§ift yÃ¶nlÃ¼ kapatÄ±ldÄ±



Foto: ArÅŸiv

Ä°stanbul BoÄŸazÄ±'nda gemi geÃ§iÅŸlerinin, kÄ±sÄ±tlÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸ nedeniyle Ã§ift yÃ¶nlÃ¼ askÄ±ya alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°stanbul BoÄŸazÄ±'nda gemi geÃ§iÅŸlerinin, kÄ±sÄ±tlÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸ nedeniyleÂ Ã§ift yÃ¶nlÃ¼ olarakÂ askÄ±ya alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± duyuruldu. Ä°stanbul Liman BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Ä°stanbul BoÄŸazÄ±'nda kÄ±sÄ±tlÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸ nedeniyle gemi geÃ§iÅŸlerinin saat 17.12 itibariyle Ã§ift yÃ¶nlÃ¼ askÄ±ya alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

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