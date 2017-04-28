19:38, 28 Nisan 2017 Cuma

KaradaÄŸ Meclisi NATO Ã¼yeliÄŸini onayladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

KaradaÄŸ Meclisi, Cetinje ÅŸehrindeki meclis binasÄ±nda yapÄ±lan oturumda,Â NATO Ã¼yeliÄŸine iliÅŸkin protokolÃ¼ onayladÄ±.

Muhalefet kanadÄ±ndan Sosyal Demokrat Parti (SDP) ile iktidardaki BatÄ± yanlÄ±sÄ± Demokratik Sosyalist Parti (DPS) milletvekillerinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± oylamada, 46 milletvekilinin tamamÄ± protokolÃ¼n onaylanmasÄ± lehine oy kullandÄ±.

KaradaÄŸ BaÅŸbakanÄ± Dusko Markovic, burada yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, geÃ§en yÄ±lki seÃ§imde halkÄ±n Ã¶zgÃ¼r iradesiyle seÃ§ilen milletvekillerinin bÃ¶ylesine Ã¶nemli bir kararÄ± alma ayrÄ±calÄ±ÄŸÄ±na sahip olduklarÄ±nÄ± ifade etti.

Markovic, "YÃ¼zyÄ±llarca KaradaÄŸ'Ä±n Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n, ÅŸerefinin ve deÄŸerlerinin sembolÃ¼ olan Cetinje ÅŸehrinde, KaradaÄŸ Meclisi'ne NATO Ã¼yelik protokol metnini sunmaktan onur duyuyorum." ifadelerini kullandÄ±.

Markovic, 28 Nisan tarihinin KaradaÄŸ tarihinin en aydÄ±nlÄ±k sayfasÄ±nda yer alacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶zlerine ekledi.

NATO ÃœYELÄ°ÄžÄ° KARÅžITI PROTESTO DÃœZENLENDÄ°

NATO Ã¼yeliÄŸine iliÅŸkin protokolÃ¼n oylamasÄ±nÄ± devam ederken, muhalefetteki Demokratik Cephe'nin (DF) de desteklediÄŸi NATO karÅŸÄ±tÄ± bir grup dÄ±ÅŸarÄ±da protesto dÃ¼zenledi.

Protestoya katÄ±lan eski cumhurbaÅŸkanlarÄ±ndan Momir Bulatovic, bugÃ¼nÃ¼n kendisi iÃ§in son derece Ã¼zÃ¼cÃ¼ bir gÃ¼n olduÄŸunu belirterek, "Kendimi aÅŸaÄŸÄ±lanmÄ±ÅŸ hissediyorum, zira benim adÄ±ma baÅŸkalarÄ± karar veriyor. Åžu an yaÅŸananlar ÅŸiddet ve yalanÄ±n zaferidir." dedi.

DF lideri Andrija Mandic de meclisin bugÃ¼n KaradaÄŸ adÄ±na bir kapitÃ¼lasyon anlaÅŸmasÄ±na imza attÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunarak, "Biz bunu kabul etmiyoruz. Parlamentoda KaradaÄŸ'a ihanet eden adamlar oturuyor." diye konuÅŸtu.

Mandic, DF'nin iktidara gelmesi halinde NATO Ã¼yeliÄŸini donduracaÄŸÄ±nÄ± ve NATO Ã¼yeliÄŸine halkÄ±n karar vereceÄŸi bir referandum yapacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶zlerine ekledi.