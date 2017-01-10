Åžemdinli'de mayÄ±na basan 4 asker yaralandÄ±

Hakkari'ninÂ ÅžemdinliÂ ilÃ§esindeÂ mayÄ±na basarak yaralanan 4Â askerÂ tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±.
GÃ¼venlik kaynaklarÄ±ndan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Åžemdinli'ninÂ Kilittepe bÃ¶lgesinde terÃ¶ristlerce dÃ¶ÅŸenmiÅŸ mayÄ±na basan 4 asker hafif yaralandÄ±.
Helikopterle Hakkari Fatih KÄ±ÅŸlasÄ±na getirilen yaralÄ± askerler, buradan ambulanslarlaÂ Hakkari Devlet Hastanesine kaldÄ±rÄ±ldÄ±.
Åžemdinli'de mayÄ±na basarak yaralanan 4 asker tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±
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KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ±nca, TÃ¼rkiye'den yurt dÄ±ÅŸÄ±na kaÃ§Ä±rÄ±lan Kilia tipi idolÃ¼n, New York'taki Ã¼nlÃ¼ mÃ¼zayede evi Christie's tarafÄ±ndan satÄ±ÅŸa sunulacak olmasÄ± Ã¼zerine, New York Times gazetesinde tam sayfa aÃ§Ä±k mektup yayÄ±nlatÄ±ldÄ±
IKBY BaÅŸkanÄ± Barzani, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere YÄ±ldÄ±z SarayÄ± Mabeyn KÃ¶ÅŸkÃ¼'ne geldi
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TCDD, Sivas, Kayseri, Erzincan, Erzurum ve Kars il sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§indeki demiryolu hat ve istasyonlarÄ±nda otla mÃ¼cadele kapsamÄ±nda yapÄ±lacak ilaÃ§lama nedeniyle vatandaÅŸlarÄ± uyardÄ±.
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Ä°zmir Sahil GÃ¼venlik KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri, Ahmetbeyli Mahallesi aÃ§Ä±klarÄ±nda bindikleri lastik botu su alan 46 gÃ¶Ã§meni kurtardÄ±
78â€™liler giriÅŸimi Ä°stanbul Taksim KazancÄ± YokuÅŸu'nda 1 MayÄ±s 1977 tarihinde hayatÄ±nÄ± kaybedenler iÃ§in saygÄ± duruÅŸu yaptÄ±
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, AKPM'ye yapÄ±lan Ã¶demelerde kesintiye gideceklerini aÃ§Ä±kladÄ±.
Duvarlara 1 MayÄ±s Ã¶ncesi yasa dÄ±ÅŸÄ± afiÅŸ yapÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len 4 kiÅŸi, "terÃ¶r propagandasÄ± yapmak" suÃ§undan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±