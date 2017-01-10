19:40, 28 Nisan 2017 Cuma

Åžemdinli'de mayÄ±na basan 4 asker yaralandÄ±





Åžemdinli'de mayÄ±na basarak yaralanan 4 asker tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Hakkari'ninÂ ÅžemdinliÂ ilÃ§esindeÂ mayÄ±na basarak yaralanan 4Â askerÂ tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±. GÃ¼venlik kaynaklarÄ±ndan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Åžemdinli'ninÂ Kilittepe bÃ¶lgesinde terÃ¶ristlerce dÃ¶ÅŸenmiÅŸ mayÄ±na basan 4 asker hafif yaralandÄ±. Helikopterle Hakkari Fatih KÄ±ÅŸlasÄ±na getirilen yaralÄ± askerler, buradan ambulanslarlaÂ Hakkari Devlet Hastanesine kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

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