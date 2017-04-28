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19:49, 28 Nisan 2017 Cuma
Balkanlar
19:42, 28 Nisan 2017 Cuma

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'Srebrenitsa'da BM bayraÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nda soykÄ±rÄ±m yapÄ±ldÄ±'
'Srebrenitsa'da BM bayraÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nda soykÄ±rÄ±m yapÄ±ldÄ±'

Srebrenitsa'daki soykÄ±rÄ±mÄ±n yakÄ±n tanÄ±ÄŸÄ± NuhanoviÃ§, "Bizim durumumuzdan BirleÅŸmiÅŸ Milletle sorumludur. Ã‡Ã¼nkÃ¼ orada, Srebrenitsa'da BirleÅŸmiÅŸ Milletlerin bayraÄŸÄ± vardÄ±. Fakat o bayraÄŸÄ±n altÄ±nda soykÄ±rÄ±m yapÄ±ldÄ±." dedi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Bosna Sancak Akademik KÃ¼ltÃ¼r ve Tarih VakfÄ±, Marmara Ãœniversitesi desteÄŸiyleÂ "BirleÅŸmiÅŸ Milletler BayraÄŸÄ± AltÄ±nda SoykÄ±rÄ±m"Â baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla bir konferans dÃ¼zenledi.

Ãœniversitenin AnadoluhisarÄ± YerleÅŸkesinde bulunan Siyasal Bilgiler FakÃ¼ltesi Konferans salonundaki etkinliÄŸe,Â Srebrenitsa'da BoÅŸnaklarÄ±n maruz kaldÄ±ÄŸÄ± soykÄ±rÄ±mÄ±n yakÄ±n tanÄ±ÄŸÄ± Hasan NuhanoviÃ§, Dekan Vekili Prof. Dr. Nail YÄ±lmaz ile akademisyenler ve Ã¶ÄŸrenciler katÄ±ldÄ±.

Konferans Ã¶ncesi konuÅŸan NuhanoviÃ§, Bosna Sancak Akademik KÃ¼ltÃ¼r ve Tarih VakfÄ±'nÄ±n davetlisi olarak, pazar gÃ¼nÃ¼ Kartal'da aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± yapÄ±lacak "Srebrenitsa SoykÄ±rÄ±m AnÄ±tÄ±" tÃ¶reni vesilesiyle TÃ¼rkiye'ye geldiÄŸini sÃ¶yledi.

"BÄ°ZÄ°M DURUMUMUZDAN BÄ°RLEÅžMÄ°Åž MÄ°LLETLER SORUMLUDUR"

Bu sÃ¼re zarfÄ±nda aynÄ± baÅŸlÄ±k altÄ±nda 3 ayrÄ± konferans vereceÄŸini sÃ¶yleyen NuhanoviÃ§, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"Bosna Sancak Akademik KÃ¼ltÃ¼r ve Tarih VakfÄ±'na daveti ve bu organizasyonu dÃ¼zenledikleri iÃ§in Ã§ok teÅŸekkÃ¼r etmek istiyorum. GÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼m kadarÄ±yla bu projeyi baÅŸlatan hocalar, Ã¼st dÃ¼zey eÄŸitimli ve baÅŸarÄ±lÄ± insanlar. Kendi istekleriyle bÃ¶yle bir aktivite baÅŸlattÄ±klarÄ± iÃ§in Ã¶zellikle teÅŸekkÃ¼r ediyorum. Siyasal Bilgiler FakÃ¼ltesinde bÃ¶yle bir program dÃ¼zenlenmesini Ã§ok uygun buluyorum; Ã§Ã¼nkÃ¼ burada bu konuyla ilgili de eÄŸitim veriliyor. Benim esas konum her zaman Srebrenitsa soykÄ±rÄ±mÄ± oluyor. Ya da daha doÄŸrusu BoÅŸnaklar Ã¼zerinde yapÄ±lan soykÄ±rÄ±m. Fakat bu konu iÃ§erisinde, en Ã§ok uluslararasÄ± toplumun rolÃ¼ hakkÄ±nda konuÅŸuluyor. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bir millet soykÄ±rÄ±ma karÅŸÄ± hiÃ§bir ÅŸey yapamazsa, o zaman BirleÅŸmiÅŸ Milletler kuralÄ±na gÃ¶re her BM Ã¼yesi devlet, soykÄ±rÄ±mÄ± durdurmak iÃ§in sorumludur; bu uluslararasÄ± bir yasa. Bu teorik olarak ve kaÄŸÄ±t Ã¼zerinde de geÃ§iyor."

"Bizim durumumuzdan BirleÅŸmiÅŸ Milletler sorumludur" diyen NuhanoviÃ§, "Ã‡Ã¼nkÃ¼ orada, Srebrenitsa'da BirleÅŸmiÅŸ Milletlerin bayraÄŸÄ± vardÄ±. Fakat o bayraÄŸÄ±n altÄ±nda soykÄ±rÄ±m yapÄ±ldÄ±. O yÃ¼zden ben kitabÄ±ma Ã¶yle bir isim koydum, 'BirleÅŸmiÅŸ Milletler BayraÄŸÄ± AltÄ±nda SoykÄ±rÄ±m'. Orada Fransa, Ä°ngiltere ve Hollanda gÃ¼Ã§leri vardÄ±, Srebrenitsa'da bulunuyorlardÄ± ve aralarÄ±nda iÅŸ birliÄŸi yaptÄ±lar, bu Ã¼lkeler." ifadelerini kullandÄ±.



Ä°lgili Konular Srebrenitsa BM
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Balkanlar Haberleri
Srebrenitsa'da BM bayraÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nda soykÄ±rÄ±m yapÄ±ldÄ±'
'Srebrenitsa'da BM bayraÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nda soykÄ±rÄ±m yapÄ±ldÄ±'

Srebrenitsa'daki soykÄ±rÄ±mÄ±n yakÄ±n tanÄ±ÄŸÄ± NuhanoviÃ§, "Bizim durumumuzdan BirleÅŸmiÅŸ Milletle sorumludur. Ã‡Ã¼nkÃ¼ orada, Srebrenitsa'da BirleÅŸmiÅŸ Milletlerin bayraÄŸÄ± vardÄ±. Fakat o bayraÄŸÄ±n altÄ±nda soykÄ±rÄ±m yapÄ±ldÄ±." dedi.
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