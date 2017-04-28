19:51, 28 Nisan 2017 Cuma

Hudut karakoluna saldÄ±rÄ±ya Suriyelilerden tepki

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ãœlkelerindeki iÃ§ savaÅŸ nedeniyle TÃ¼rkiye'ye sÄ±ÄŸÄ±nanÂ Suriyeliler, PYD/PKK/YPGÂ unsurlarÄ±nÄ±n kontrolÃ¼ndekiÂ Rasulayn'dan,Â ÅžanlÄ±urfa'nÄ±nÂ CeylanpÄ±narÂ ilÃ§esindekiÂ hudut karakoluna yapÄ±lanÂ saldÄ±rÄ±ya tepki gÃ¶sterdi.

Haseki'ye baÄŸlÄ± Rasulayn ilÃ§esinden 4 yÄ±l Ã¶nce PYD/PKK'nÄ±n zulmÃ¼nden kaÃ§arak geldikleri CeylanpÄ±nar'a yerleÅŸen Suriyeli sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar, bir an Ã¶nce topraklarÄ±na dÃ¶nmek istiyor.

Suriyeli Muhammed Cedan, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, HafÄ±z Esad'Ä±n yÄ±llarca kendilerine zulmettiÄŸini aktararak, yerine geÃ§en oÄŸlunun da aynÄ± zulme devam ettiÄŸini belirtti.

Esed rejiminin Rasulayn'dan Ã§ekilmesiyle yerine PYD/PKK'nÄ±n geÃ§tiÄŸini kaydeden Cedan, ÅŸunlarÄ± dile getirdi:

"PYD/PKK'lÄ±lar geldikten sonra Ã¶nce evlerimizi talan ettiler ve bizi zorla gÃ¶Ã§ ettirdiler. Kendilerinden olmayanlarÄ± ÅŸehirden kovdular. PYD/PKK'dan Ã§ok zulÃ¼m gÃ¶rdÃ¼k. Her aileden bir kiÅŸiyi zorla alÄ±yor ve Ã¶n saflarda savaÅŸtÄ±rÄ±yorlardÄ±. Biz de PYD/PKK zulmÃ¼nden kaÃ§arak TÃ¼rkiye'ye sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±k."Â

"Bizlere sahip Ã§Ä±kan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a teÅŸekkÃ¼r ediyoruz"

Ahmet Ubeyd El Halil de ailesinin Rasulayn'Ä±n ileri gelenlerinden olduÄŸunu ifade ederek, PYD/PKK mensuplarÄ±nÄ±n zulÃ¼mleri nedeniyle topraklarÄ±nÄ± terk etmek zorunda kaldÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Rejim gÃ¼Ã§lerinin bÃ¶lgeden Ã§ekilmesiyle TÃ¼rkmen, Arap ve KÃ¼rtler olarak kardeÅŸÃ§e yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± vurgulayan El Halil, "Ancak, PKK/PYD geldikten sonra huzurumuz bozuldu. Biz de topraklarÄ±mÄ±zÄ± terk etmek zorunda kaldÄ±k. Bizlere sahip Ã§Ä±kan TÃ¼rkiye Cumhuriyeti CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'a teÅŸekkÃ¼r ediyoruz." ifadelerini kullandÄ±.

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