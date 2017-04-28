20:18, 28 Nisan 2017 Cuma

SÄ±rbistan'dan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a davet

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rkiye'nin Belgrad BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Tanju BilgiÃ§'i kabul edenÂ SÄ±rbistan BaÅŸbakanÄ± Aleksandar Vucic,Â CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä± Ã¼lkelerinde aÄŸÄ±rlamak istediklerini ifade etti.

GÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ardÄ±ndan BaÅŸbakanlÄ±ktan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, BaÅŸbakan Vucic'in TÃ¼rk Ä°ÅŸbirliÄŸi ve Koordinasyon AjansÄ± BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n (TÄ°KA) SÄ±rbistan'da yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ projeleri desteklediÄŸini belirttiÄŸi, ayrÄ±ca CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä± SÄ±rbistan'a davet ettiÄŸi kaydedildi.

AÃ§Ä±klamada, TÃ¼rkiye ve TÃ¼rk halkÄ±yla mevcut iliÅŸkilerin geliÅŸtirilmesi temennisinde bulunan Vucic'in, zor zamanlarÄ±nda SÄ±rbistan'a destek olduÄŸu iÃ§in TÃ¼rkiye'ye teÅŸekkÃ¼r ettiÄŸi aktarÄ±ldÄ±.

2 Nisan'daki seÃ§imde cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§ilen ve haziran ayÄ± baÅŸÄ±nda gÃ¶revi devralacak Vucic'in, SÄ±rbistan'Ä±n daha Ã§ok TÃ¼rk yatÄ±rÄ±mcÄ± Ã§ekmek istediÄŸini vurgulayarak, iki Ã¼lke arasÄ±ndaki ticaret hacminin artÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± hedeflediklerini sÃ¶ylediÄŸi bildirildi.

VUCÄ°C CUMHURBAÅžKANI ERDOÄžAN'A DAVETÄ°NÄ° YÄ°NELEDÄ°

GÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ardÄ±ndan aÃ§Ä±klamada bulunan BÃ¼yÃ¼kelÃ§i BilgiÃ§ de BaÅŸbakan Vucic ile samimi bir gÃ¶rÃ¼ÅŸme gerÃ§ekleÅŸtirdiklerini belirterek, Vucic'in CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a davetini yinelediÄŸini ve en kÄ±sa zamanda kendilerini SÄ±rbistan'da gÃ¶rmek istediklerini ilettiÄŸini sÃ¶yledi.

GÃ¶rÃ¼ÅŸmede ekonomik iÅŸ birliÄŸine de deÄŸindiklerini aktaran BilgiÃ§, SÄ±rp BaÅŸbakan'Ä±n TÃ¼rk ticaret adamlarÄ±nÄ±n Ã¶zellikle fazla raÄŸbet gÃ¶rmeyen bÃ¶lgelere yaptÄ±klarÄ± yatÄ±rÄ±mlardan bÃ¼yÃ¼k memnuniyet duyduÄŸunu ve bu yatÄ±rÄ±mlarÄ±n Ã¼lke ekonomisi iÃ§in Ã§ok Ã¶nemli olduÄŸunu sÃ¶ylediÄŸini dile getirdi.