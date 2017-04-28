20:22, 28 Nisan 2017 Cuma

Ordu merkezli 6 ilde FETÃ– operasyonu: 13 gÃ¶zaltÄ±





Ordu merkezli 6 ilde FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda 13 kiÅŸi yakalandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi OrduÂ merkezli 6 ilde FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±ndaÂ 13 kiÅŸiÂ yakalandÄ±. Ordu Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda, haklarÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verilen 21 ÅŸÃ¼pheli iÃ§in Ordu, ÅžanlÄ±urfa, KahramanmaraÅŸ, Ankara, Karaman ve Ä°zmir'de belirlenen adreslere eÅŸ zamanlÄ± operasyon dÃ¼zenlendi. TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerince yapÄ±lan operasyonda, aralarÄ±nda Ã¶ÄŸretmen ve Ã¶rgÃ¼tÃ¼n eski ÅŸirket Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n da yer aldÄ±ÄŸÄ± 13 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Ã–rgÃ¼tÃ¼n ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± ByLock'u kullandÄ±klarÄ± iddia edilen ÅŸÃ¼phelilerin emniyetteki iÅŸlemleri sÃ¼rerken, operasyon kapsamÄ±nda 8 kiÅŸinin daha arandÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.

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