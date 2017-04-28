Ordu merkezli 6 ilde FETÃ– operasyonu: 13 gÃ¶zaltÄ±

OrduÂ merkezli 6 ilde FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±ndaÂ 13 kiÅŸiÂ yakalandÄ±.
Ordu Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda, haklarÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verilen 21 ÅŸÃ¼pheli iÃ§in Ordu, ÅžanlÄ±urfa, KahramanmaraÅŸ, Ankara, Karaman ve Ä°zmir'de belirlenen adreslere eÅŸ zamanlÄ± operasyon dÃ¼zenlendi.
TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerince yapÄ±lan operasyonda, aralarÄ±nda Ã¶ÄŸretmen ve Ã¶rgÃ¼tÃ¼n eski ÅŸirket Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n da yer aldÄ±ÄŸÄ± 13 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Ã–rgÃ¼tÃ¼n ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± ByLock'u kullandÄ±klarÄ± iddia edilen ÅŸÃ¼phelilerin emniyetteki iÅŸlemleri sÃ¼rerken, operasyon kapsamÄ±nda 8 kiÅŸinin daha arandÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.
FETÃ–'nÃ¼n darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼ sÄ±rasÄ±nda CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a yÃ¶nelik suikast giriÅŸimine iliÅŸkin davada mÃ¼talaasÄ±nÄ± sunan savcÄ±, 43 sanÄ±k hakkÄ±nda aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis cezasÄ± verilmesini talep etti
Ordu merkezli 6 ilde FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda 13 kiÅŸi yakalandÄ±
TÃ¼rkiye'nin Belgrad BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi BilgiÃ§'i kabul eden SÄ±rbistan BaÅŸbakanÄ± Vucic, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä± Ã¼lkelerinde aÄŸÄ±rlamak istediklerini iletti
Suriye'nin kuzeyinde PYD/PKK/YPG unsurlarÄ±nÄ±n kontrolÃ¼ndeki bÃ¶lgeden ÅžanlÄ±urfa'nÄ±n CeylanpÄ±nar ilÃ§esindeki hudut karakoluna yapÄ±lan saldÄ±rÄ±, Suriyeli sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larca kÄ±nandÄ±.
Åžemdinli'de mayÄ±na basarak yaralanan 4 asker tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±
Ä°stanbul BoÄŸazÄ±'nda gemi geÃ§iÅŸlerinin, kÄ±sÄ±tlÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸ nedeniyle Ã§ift yÃ¶nlÃ¼ askÄ±ya alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi
AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± AtaÅŸ, "OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ kongre sÃ¼reciyle ilgili hazÄ±rlÄ±klarÄ±mÄ±zÄ± bugÃ¼n hemen baÅŸlattÄ±k, ekiplerimizi kurduk, gÃ¶revlendirmelerimizi yaptÄ±k" dedi
FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Deniz Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndaki eylemlere iliÅŸkin 72 kiÅŸinin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada ara kararÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayan mahkeme, sanÄ±klarÄ±n tutukluluk hallerinin devamÄ±na hÃ¼kmetti
Ä°dlib kÄ±rsalÄ±nda hayata tutunmaya Ã§alÄ±ÅŸan Suriyelilere yapÄ±lacak bin konutun inÅŸasÄ± iÃ§in yaklaÅŸÄ±k 4 milyon 500 bin dolar kaynaÄŸÄ± TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ±na aktaracak KatarlÄ± sivil toplum Ã¶rgÃ¼tÃ¼ AFIF Charity ile protokol imzalandÄ±
Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Schaefer, "TÃ¼rkiye bizim iÃ§in, karÅŸÄ±lÄ±klÄ± suskunluk dÃ¶nemine girmeyi gÃ¶ze alamayacaÄŸÄ±mÄ±z kadar, birÃ§ok konuda fazlasÄ±yla Ã¶nemli bir Ã¼lke" dedi
KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ±nca, TÃ¼rkiye'den yurt dÄ±ÅŸÄ±na kaÃ§Ä±rÄ±lan Kilia tipi idolÃ¼n, New York'taki Ã¼nlÃ¼ mÃ¼zayede evi Christie's tarafÄ±ndan satÄ±ÅŸa sunulacak olmasÄ± Ã¼zerine, New York Times gazetesinde tam sayfa aÃ§Ä±k mektup yayÄ±nlatÄ±ldÄ±
IKBY BaÅŸkanÄ± Barzani, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere YÄ±ldÄ±z SarayÄ± Mabeyn KÃ¶ÅŸkÃ¼'ne geldi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n kurucusu olduÄŸu AK Parti'ye 2 MayÄ±s tarihinde Ã¼ye olacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±
TCDD, Sivas, Kayseri, Erzincan, Erzurum ve Kars il sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§indeki demiryolu hat ve istasyonlarÄ±nda otla mÃ¼cadele kapsamÄ±nda yapÄ±lacak ilaÃ§lama nedeniyle vatandaÅŸlarÄ± uyardÄ±.
DiyarbakÄ±r'da 6-7 Ekim 2014'te Kobani (Ayn el Arap) bahanesiyle dÃ¼zenlenen izinsiz gÃ¶sterilerde Yasin BÃ¶rÃ¼, Ahmet Dakak, Riyat GÃ¼neÅŸ ve Hasan GÃ¶kguz'un Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesiyle ilgili davada 14 sanÄ±k hakkÄ±nda verilen beraat kararÄ±, Ä°stinaf Mahkemesine taÅŸÄ±ndÄ±
TSK'dan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re bu sabah sÄ±nÄ±r karakoluna YPG'liler tarafÄ±ndan roketatarla ateÅŸ aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ±, karÅŸÄ±lÄ±k verildiÄŸi, 3'Ã¼ roketatar kullanan 8'i DoÃ§ka yÃ¼klÃ¼ araÃ§ olan 11 terÃ¶ristin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi.