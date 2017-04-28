20:24, 28 Nisan 2017 Cuma

Ä°srail DoÄŸu KudÃ¼s'te 15 bin yeni konut inÅŸa edecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°srailÂ Kanal 2 televizyonunda yer alan haberde, Ä°srail Bina ve Ä°skan BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n, 10 biniÂ BatÄ± KudÃ¼s'te 15 biniÂ DoÄŸu KudÃ¼s'te olmak Ã¼zereÂ 25 bin yeni yasa dÄ±ÅŸÄ± yerleÅŸim planÄ±Â hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Haberde, Ä°srail Ä°skan BakanÄ± Yoav Galant'Ä±n, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n mayÄ±s ayÄ±nda yapmayÄ± planladÄ±ÄŸÄ± Ä°srail ziyareti Ã¶ncesi KudÃ¼s'teki Ä°srail belediyeleri ile bu Ã§erÃ§evede anlaÅŸmaya varmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.

"Ä°SRAÄ°L'Ä°N Ä°HLALLERÄ° HIZLANDIRMASI, ULUSLARARASI Ã‡ABALARI BALTALAMAKTIR"

Filistin KurtuluÅŸ Ã–rgÃ¼tÃ¼ (FKÃ–) Genel Sekreteri Saib Ureykat da yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ä°srail'in KudÃ¼s'te tansiyonu yÃ¼kselttiÄŸini sÃ¶yledi.

Ureykat, "Ä°srail'in, yerleÅŸim birimi faaliyetlerini ve devam eden sistematik ihlallerini hÄ±zlandÄ±rmasÄ±, Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Mahmud Abbas'Ä±n gelecek ay yapacaÄŸÄ± ABD ziyareti Ã¶ncesi bir mesaj niteliÄŸindedir ve siyasi sÃ¼recin yeniden baÅŸlamasÄ± iÃ§in harcanan uluslararasÄ± Ã§abalarÄ± baltalamaktÄ±r." ifadesini kullandÄ±.

Filistin'in BM kararlarÄ±na ve uluslararasÄ± hukuka aykÄ±rÄ± olan yerleÅŸim birimleri konusunda tavrÄ±nÄ±n net olduÄŸunun altÄ±nÄ± Ã§izen Ureykat, Ä°srailli yetkililerin iÅŸgal altÄ±ndaki Filistin'de iÅŸlediÄŸi savaÅŸ suÃ§larÄ±nÄ±n, insanlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± suÃ§un ve uluslararasÄ± hukuk ihlallerinin hesabÄ±nÄ± vermesi iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸacaklarÄ±nÄ± vurguladÄ±.