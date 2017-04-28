ErdoÄŸan'a suikast timine aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet istemi

FETÃ–'nÃ¼n darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼Â sÄ±rasÄ±ndaÂ CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'a yÃ¶nelik suikast giriÅŸimiÂ ve 2 polisin ÅŸehit edildiÄŸi saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin 3'Ã¼ firari, 44'Ã¼ tutuklu 47 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n ikinci duruÅŸmasÄ±nda, cumhuriyet savcÄ±sÄ± esas hakkÄ±ndaki mÃ¼talaasÄ±nÄ± sundu.
MuÄŸla Ticaret ve Sanayi OdasÄ± Konferans Salonu'nda gÃ¶rÃ¼len davanÄ±n ikinci duruÅŸmasÄ±nÄ±n beÅŸinci gÃ¼nÃ¼nde, davanÄ±n savcÄ±sÄ± Ali Cenk DÃ¼zgÃ¼n, toplanan delillerin yeterince aÃ§Ä±klÄ±ÄŸa kavuÅŸtuÄŸunu belirterek, esas hakkÄ±ndaki mÃ¼talaasÄ±nÄ± sunmak istediÄŸini sÃ¶yledi.
Bir Ã¶rneÄŸini dava dosyasÄ±na sunduÄŸu mÃ¼talaasÄ±nÄ± okuyan savcÄ± DÃ¼zgÃ¼n, aralarÄ±nda suikast giriÅŸimini planlamak ve yÃ¶netmekle suÃ§lanan eski TuÄŸgeneral GÃ¶khan Åžahin SÃ¶nmezateÅŸ, Ã‡iÄŸli 2. Ana Jet Ãœs KomutanlÄ±ÄŸÄ±nda FETÃ–'nÃ¼n "Ã¼s imamÄ±" olarak anÄ±lan "PaÅŸa" lakaplÄ± eski BaÅŸÃ§avuÅŸ Zekeriya Kuzu, operasyona katÄ±lan Ã–zel Kuvvetler ekibine liderlik eden eski BinbaÅŸÄ± ÅžÃ¼krÃ¼ Seymen ve Muhabere Arama Kurtarma (MAK) timini yÃ¶neten eski BinbaÅŸÄ± Taner Berber'in de bulunduÄŸu 43 sanÄ±k hakkÄ±nda aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis cezasÄ± verilmesini talep etti.
SavcÄ± DÃ¼zgÃ¼n, davanÄ±n bir numaralÄ± sanÄ±ÄŸÄ± firari Fetullah GÃ¼len ile diÄŸer firari sanÄ±klar Taarruz Helikopter Tabur KomutanÄ± Yarbay Ã–zcan Karacan ve Ã–zel Kuvvetler'de gÃ¶revli YÃ¼zbaÅŸÄ± Burkay Karatepe'nin bÃ¼tÃ¼n aramalara raÄŸmen bulunamamasÄ±nÄ±n mahkemenin karar verme sÃ¼recini uzatacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti. DÃ¼zgÃ¼n, sÃ¶z konusu gerekÃ§eyle bu Ã¼Ã§ sanÄ±ÄŸÄ±n dosyasÄ±nÄ±n davadan ayrÄ±lmasÄ±nÄ± istedi.
DÃ¼zgÃ¼n, mÃ¼talaasÄ±nda, SÃ¶nmezateÅŸ'in CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n yerini Ã¶ÄŸrenmek iÃ§in telefonla gÃ¶rÃ¼ÅŸme yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ "Yarbay HÃ¼seyin" olduÄŸu gerekÃ§esiyle tutuklanan eski Yarbay HÃ¼seyin YÄ±lmaz'Ä±n da tahliyesini talep etti.
SanÄ±k avukatlarÄ±ndan Hakan TunÃ§kol, savcÄ±nÄ±n mÃ¼talaasÄ±nÄ± erken vermesine mÃ¼saade ettiÄŸi gerekÃ§esiyle Mahkeme BaÅŸkanÄ± EmirÅŸah BaÅŸtoÄŸ hakkÄ±nda reddihakim talebinde bulundu.
Reddihakim talebi deÄŸerlendirilmek Ã¼zere duruÅŸmaya ara verildi.Â Verilen arada BaÅŸtoÄŸ dÄ±ÅŸÄ±ndaki mahkeme heyeti, sanÄ±k avukatÄ±nÄ±n talebini gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.
Yeniden baÅŸlayan duruÅŸmada BaÅŸtoÄŸ'un koltuÄŸuna geÃ§en kÄ±demli hakim Sercan GÃ¶zÃ¼m, delillerin tartÄ±ÅŸÄ±lmasÄ± safhasÄ±nda yasal sÃ¶z sÄ±rasÄ± kendisindeyken cumhuriyet savcÄ±sÄ±nÄ±n, toplanan delillere karÅŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini bildirdikten sonra kovuÅŸturmanÄ±n geniÅŸletilmesi yÃ¶nÃ¼nde talebi olmadÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§ekti. GÃ¶zÃ¼m, dosyanÄ±n esasÄ± hakkÄ±nda mÃ¼talaasÄ±nÄ± sunmasÄ± iÅŸleminde mahkeme baÅŸkanÄ±nÄ±n savcÄ±ya sÃ¶z vermesinin, tarafsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ÅŸÃ¼pheye dÃ¼ÅŸÃ¼recek bir durum teÅŸkil etmediÄŸini kaydetti.
GÃ¶zÃ¼m, "Hakim BaÅŸtoÄŸ'un tarafsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ÅŸÃ¼pheye dÃ¼ÅŸÃ¼recek somut bir olay veya sebebin bulunmadÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±lmakla hakimin reddine yÃ¶nelik talebin reddine karar verilmiÅŸtir." dedi.Â
SanÄ±klar ve sanÄ±k avukatlarÄ±nÄ±n toplanan delillere karÅŸÄ± beyanda bulunacaklarÄ±nÄ± ancak zamanÄ±n kÄ±sÄ±tlÄ± olmasÄ± nedeniyle bunu yapamayacaklarÄ±nÄ± sÃ¶ylemesi Ã¼zerine mahkeme heyeti, 1 MayÄ±s'Ä±n resmi tatil 2-3 MayÄ±s gÃ¼nlerinin de mahkemenin baÅŸka duruÅŸmalarÄ±nÄ±n bulunmasÄ± nedeniyle taraflarÄ±n talebini de dikkate alarak duruÅŸmaya 4 MayÄ±s saat 09.15'te baÅŸlamak Ã¼zere ara verdi.
FETÃ–'nÃ¼n darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼ sÄ±rasÄ±nda CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a yÃ¶nelik suikast giriÅŸimine iliÅŸkin davada mÃ¼talaasÄ±nÄ± sunan savcÄ±, 43 sanÄ±k hakkÄ±nda aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis cezasÄ± verilmesini talep etti
Ordu merkezli 6 ilde FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda 13 kiÅŸi yakalandÄ±
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Suriye'nin kuzeyinde PYD/PKK/YPG unsurlarÄ±nÄ±n kontrolÃ¼ndeki bÃ¶lgeden ÅžanlÄ±urfa'nÄ±n CeylanpÄ±nar ilÃ§esindeki hudut karakoluna yapÄ±lan saldÄ±rÄ±, Suriyeli sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larca kÄ±nandÄ±.
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Ä°stanbul BoÄŸazÄ±'nda gemi geÃ§iÅŸlerinin, kÄ±sÄ±tlÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸ nedeniyle Ã§ift yÃ¶nlÃ¼ askÄ±ya alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi
AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± AtaÅŸ, "OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ kongre sÃ¼reciyle ilgili hazÄ±rlÄ±klarÄ±mÄ±zÄ± bugÃ¼n hemen baÅŸlattÄ±k, ekiplerimizi kurduk, gÃ¶revlendirmelerimizi yaptÄ±k" dedi
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Ä°dlib kÄ±rsalÄ±nda hayata tutunmaya Ã§alÄ±ÅŸan Suriyelilere yapÄ±lacak bin konutun inÅŸasÄ± iÃ§in yaklaÅŸÄ±k 4 milyon 500 bin dolar kaynaÄŸÄ± TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ±na aktaracak KatarlÄ± sivil toplum Ã¶rgÃ¼tÃ¼ AFIF Charity ile protokol imzalandÄ±
Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Schaefer, "TÃ¼rkiye bizim iÃ§in, karÅŸÄ±lÄ±klÄ± suskunluk dÃ¶nemine girmeyi gÃ¶ze alamayacaÄŸÄ±mÄ±z kadar, birÃ§ok konuda fazlasÄ±yla Ã¶nemli bir Ã¼lke" dedi
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IKBY BaÅŸkanÄ± Barzani, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere YÄ±ldÄ±z SarayÄ± Mabeyn KÃ¶ÅŸkÃ¼'ne geldi
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TCDD, Sivas, Kayseri, Erzincan, Erzurum ve Kars il sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§indeki demiryolu hat ve istasyonlarÄ±nda otla mÃ¼cadele kapsamÄ±nda yapÄ±lacak ilaÃ§lama nedeniyle vatandaÅŸlarÄ± uyardÄ±.
DiyarbakÄ±r'da 6-7 Ekim 2014'te Kobani (Ayn el Arap) bahanesiyle dÃ¼zenlenen izinsiz gÃ¶sterilerde Yasin BÃ¶rÃ¼, Ahmet Dakak, Riyat GÃ¼neÅŸ ve Hasan GÃ¶kguz'un Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesiyle ilgili davada 14 sanÄ±k hakkÄ±nda verilen beraat kararÄ±, Ä°stinaf Mahkemesine taÅŸÄ±ndÄ±
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