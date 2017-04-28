20:31, 28 Nisan 2017 Cuma

ErdoÄŸan'a suikast timine aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet istemi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

FETÃ–'nÃ¼n darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼Â sÄ±rasÄ±ndaÂ CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'a yÃ¶nelik suikast giriÅŸimiÂ ve 2 polisin ÅŸehit edildiÄŸi saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin 3'Ã¼ firari, 44'Ã¼ tutuklu 47 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n ikinci duruÅŸmasÄ±nda, cumhuriyet savcÄ±sÄ± esas hakkÄ±ndaki mÃ¼talaasÄ±nÄ± sundu.

MuÄŸla Ticaret ve Sanayi OdasÄ± Konferans Salonu'nda gÃ¶rÃ¼len davanÄ±n ikinci duruÅŸmasÄ±nÄ±n beÅŸinci gÃ¼nÃ¼nde, davanÄ±n savcÄ±sÄ± Ali Cenk DÃ¼zgÃ¼n, toplanan delillerin yeterince aÃ§Ä±klÄ±ÄŸa kavuÅŸtuÄŸunu belirterek, esas hakkÄ±ndaki mÃ¼talaasÄ±nÄ± sunmak istediÄŸini sÃ¶yledi.

Bir Ã¶rneÄŸini dava dosyasÄ±na sunduÄŸu mÃ¼talaasÄ±nÄ± okuyan savcÄ± DÃ¼zgÃ¼n, aralarÄ±nda suikast giriÅŸimini planlamak ve yÃ¶netmekle suÃ§lanan eski TuÄŸgeneral GÃ¶khan Åžahin SÃ¶nmezateÅŸ, Ã‡iÄŸli 2. Ana Jet Ãœs KomutanlÄ±ÄŸÄ±nda FETÃ–'nÃ¼n "Ã¼s imamÄ±" olarak anÄ±lan "PaÅŸa" lakaplÄ± eski BaÅŸÃ§avuÅŸ Zekeriya Kuzu, operasyona katÄ±lan Ã–zel Kuvvetler ekibine liderlik eden eski BinbaÅŸÄ± ÅžÃ¼krÃ¼ Seymen ve Muhabere Arama Kurtarma (MAK) timini yÃ¶neten eski BinbaÅŸÄ± Taner Berber'in de bulunduÄŸu 43 sanÄ±k hakkÄ±nda aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis cezasÄ± verilmesini talep etti.

ÃœÃ‡ SANIÄžIN DOSYASININ DAVADAN AYRILMASI Ä°STENDÄ°

SavcÄ± DÃ¼zgÃ¼n, davanÄ±n bir numaralÄ± sanÄ±ÄŸÄ± firari Fetullah GÃ¼len ile diÄŸer firari sanÄ±klar Taarruz Helikopter Tabur KomutanÄ± Yarbay Ã–zcan Karacan ve Ã–zel Kuvvetler'de gÃ¶revli YÃ¼zbaÅŸÄ± Burkay Karatepe'nin bÃ¼tÃ¼n aramalara raÄŸmen bulunamamasÄ±nÄ±n mahkemenin karar verme sÃ¼recini uzatacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti. DÃ¼zgÃ¼n, sÃ¶z konusu gerekÃ§eyle bu Ã¼Ã§ sanÄ±ÄŸÄ±n dosyasÄ±nÄ±n davadan ayrÄ±lmasÄ±nÄ± istedi.

DÃ¼zgÃ¼n, mÃ¼talaasÄ±nda, SÃ¶nmezateÅŸ'in CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n yerini Ã¶ÄŸrenmek iÃ§in telefonla gÃ¶rÃ¼ÅŸme yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ "Yarbay HÃ¼seyin" olduÄŸu gerekÃ§esiyle tutuklanan eski Yarbay HÃ¼seyin YÄ±lmaz'Ä±n da tahliyesini talep etti.

SanÄ±k avukatlarÄ±ndan Hakan TunÃ§kol, savcÄ±nÄ±n mÃ¼talaasÄ±nÄ± erken vermesine mÃ¼saade ettiÄŸi gerekÃ§esiyle Mahkeme BaÅŸkanÄ± EmirÅŸah BaÅŸtoÄŸ hakkÄ±nda reddihakim talebinde bulundu.

Reddihakim talebi deÄŸerlendirilmek Ã¼zere duruÅŸmaya ara verildi.Â Verilen arada BaÅŸtoÄŸ dÄ±ÅŸÄ±ndaki mahkeme heyeti, sanÄ±k avukatÄ±nÄ±n talebini gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.

REDDÄ°HAKÄ°M TALEBÄ° KABUL EDÄ°LMEDÄ°

Yeniden baÅŸlayan duruÅŸmada BaÅŸtoÄŸ'un koltuÄŸuna geÃ§en kÄ±demli hakim Sercan GÃ¶zÃ¼m, delillerin tartÄ±ÅŸÄ±lmasÄ± safhasÄ±nda yasal sÃ¶z sÄ±rasÄ± kendisindeyken cumhuriyet savcÄ±sÄ±nÄ±n, toplanan delillere karÅŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini bildirdikten sonra kovuÅŸturmanÄ±n geniÅŸletilmesi yÃ¶nÃ¼nde talebi olmadÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§ekti. GÃ¶zÃ¼m, dosyanÄ±n esasÄ± hakkÄ±nda mÃ¼talaasÄ±nÄ± sunmasÄ± iÅŸleminde mahkeme baÅŸkanÄ±nÄ±n savcÄ±ya sÃ¶z vermesinin, tarafsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ÅŸÃ¼pheye dÃ¼ÅŸÃ¼recek bir durum teÅŸkil etmediÄŸini kaydetti.

GÃ¶zÃ¼m, "Hakim BaÅŸtoÄŸ'un tarafsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ÅŸÃ¼pheye dÃ¼ÅŸÃ¼recek somut bir olay veya sebebin bulunmadÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±lmakla hakimin reddine yÃ¶nelik talebin reddine karar verilmiÅŸtir." dedi.Â

DURUÅžMAYA 4 MAYIS'A KADAR ARA VERDÄ°

SanÄ±klar ve sanÄ±k avukatlarÄ±nÄ±n toplanan delillere karÅŸÄ± beyanda bulunacaklarÄ±nÄ± ancak zamanÄ±n kÄ±sÄ±tlÄ± olmasÄ± nedeniyle bunu yapamayacaklarÄ±nÄ± sÃ¶ylemesi Ã¼zerine mahkeme heyeti, 1 MayÄ±s'Ä±n resmi tatil 2-3 MayÄ±s gÃ¼nlerinin de mahkemenin baÅŸka duruÅŸmalarÄ±nÄ±n bulunmasÄ± nedeniyle taraflarÄ±n talebini de dikkate alarak duruÅŸmaya 4 MayÄ±s saat 09.15'te baÅŸlamak Ã¼zere ara verdi.