20:42, 28 Nisan 2017 Cuma

Arnavutluk'un yeni CumhurbaÅŸkanÄ± Ä°lir Meta





Arnavutluk'taki cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§iminin 4'Ã¼ncÃ¼ turunda, LSI Genel BaÅŸkanÄ± ve Meclis BaÅŸkanÄ± Meta, 87 milletvekilinin oyunu alarak cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§ildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Arnavutluk'taki cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§iminin 4'Ã¼ncÃ¼ turunda, Sosyalist BÃ¼tÃ¼nleÅŸme Hareketi (LSI) Genel BaÅŸkanÄ± ve Meclis BaÅŸkanÄ± Ä°lir Meta, Ã¼lkenin yeni cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§ildi. Tek adayÄ±n olduÄŸuÂ cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§iminin 4'Ã¼ncÃ¼ turu, Arnavutluk Meclisinde dÃ¼zenlenen oturumda yapÄ±ldÄ±. Haziran ayÄ±nda yapÄ±lacak genel seÃ§ime geÃ§ici hÃ¼kÃ¼metle gidilmesini talep eden ve bu nedenle ÅŸubat ayÄ±ndan itibaren Meclis Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na katÄ±lmayÄ±p Ã§adÄ±rlÄ± eylem dÃ¼zenleyen muhalefet partileri seÃ§ime katÄ±lmadÄ±. 89 milletvekilinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± oturumda Meta, 87 milletvekilinin desteÄŸini alarak Arnavutluk'un 7'nci cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§ildi. SeÃ§ime katÄ±lan 2 milletvekili ise Ä°lir Meta'yÄ± desteklemedi. Arnavutluk'un mevcut cumhurbaÅŸkanÄ± Bujar Nishani'nin gÃ¶revi 24 Temmuz'da sona erecek.

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