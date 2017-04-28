20:44, 28 Nisan 2017 Cuma

Åžam ile Ä°dlib'de yerleÅŸim yerine saldÄ±rÄ±: 4 Ã¶lÃ¼





Suriye'de Esed rejimine ait savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nÄ±n baÅŸkent Åžam ile Ä°dlib kentinde yerleÅŸim yerlerine dÃ¼zenlediÄŸi hava saldÄ±rÄ±larÄ± sonucu 4 sivil Ã¶ldÃ¼, 11 kiÅŸi yaralandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Suriye'deÂ BeÅŸÅŸar EsedÂ yÃ¶netimindeki savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nÄ±n baÅŸkentÂ Åžam ile Ä°dlibÂ kentinde yerleÅŸim yerlerine dÃ¼zenlediÄŸiÂ hava saldÄ±rÄ±larÄ±Â sonucu 4 sivil Ã¶ldÃ¼, 11 kiÅŸi yaralandÄ±. Ä°dlib'deki sivil savunma yetkililerinden Leys el-Faris, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ä°dlib'in Sermin beldesine dÃ¼zenlenen hava saldÄ±rÄ±larÄ± sonucu 4 sivilin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini, 7 sivilin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. SaldÄ±rÄ±larda Ã§ok sayÄ±da yerleÅŸim yerinin de yÄ±kÄ±lÄ±p hasar gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirten Faris, "Hama'nÄ±n kuzeyindeki Kafr Zeyta beldesinde Ebu Ubeyde bin Cerah Camisi hava saldÄ±rÄ±sÄ± sonucu yÄ±kÄ±larak kullanÄ±lamaz hale geldi. Rejim, mÃ¼ttefikleriyle Ä°dlib ve Hama kÄ±rsalÄ±na yoÄŸun ÅŸekilde saldÄ±rÄ±yor." diye konuÅŸtu. "KABUN YOÄžUN BOMBARDIMAN ALTINDA" Duma ilÃ§esindeki Suriye Yerel Koordinasyon Komitesi Ãœyesi Yusuf el-Bustani de rejimin, baÅŸkent Åžam'da muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki Kabun Mahallesi'ne karadan ve havadan yoÄŸun ÅŸekilde saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

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