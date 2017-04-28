Åžam ile Ä°dlib'de yerleÅŸim yerine saldÄ±rÄ±: 4 Ã¶lÃ¼

Suriye'deÂ BeÅŸÅŸar EsedÂ yÃ¶netimindeki savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nÄ±n baÅŸkentÂ Åžam ile Ä°dlibÂ kentinde yerleÅŸim yerlerine dÃ¼zenlediÄŸiÂ hava saldÄ±rÄ±larÄ±Â sonucu 4 sivil Ã¶ldÃ¼, 11 kiÅŸi yaralandÄ±.
Ä°dlib'deki sivil savunma yetkililerinden Leys el-Faris, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ä°dlib'in Sermin beldesine dÃ¼zenlenen hava saldÄ±rÄ±larÄ± sonucu 4 sivilin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini, 7 sivilin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
SaldÄ±rÄ±larda Ã§ok sayÄ±da yerleÅŸim yerinin de yÄ±kÄ±lÄ±p hasar gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirten Faris, "Hama'nÄ±n kuzeyindeki Kafr Zeyta beldesinde Ebu Ubeyde bin Cerah Camisi hava saldÄ±rÄ±sÄ± sonucu yÄ±kÄ±larak kullanÄ±lamaz hale geldi. Rejim, mÃ¼ttefikleriyle Ä°dlib ve Hama kÄ±rsalÄ±na yoÄŸun ÅŸekilde saldÄ±rÄ±yor." diye konuÅŸtu.
Duma ilÃ§esindeki Suriye Yerel Koordinasyon Komitesi Ãœyesi Yusuf el-Bustani de rejimin, baÅŸkent Åžam'da muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki Kabun Mahallesi'ne karadan ve havadan yoÄŸun ÅŸekilde saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Suriye'de Esed rejimine ait savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nÄ±n baÅŸkent Åžam ile Ä°dlib kentinde yerleÅŸim yerlerine dÃ¼zenlediÄŸi hava saldÄ±rÄ±larÄ± sonucu 4 sivil Ã¶ldÃ¼, 11 kiÅŸi yaralandÄ±
Arnavutluk'taki cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§iminin 4'Ã¼ncÃ¼ turunda, LSI Genel BaÅŸkanÄ± ve Meclis BaÅŸkanÄ± Meta, 87 milletvekilinin oyunu alarak cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§ildi
Ä°srail'in DoÄŸu KudÃ¼s'te Yahudi iÅŸgalciler iÃ§in 15 bin yeni konut inÅŸa etmeyi planladÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Srebrenitsa'daki soykÄ±rÄ±mÄ±n yakÄ±n tanÄ±ÄŸÄ± NuhanoviÃ§, "Bizim durumumuzdan BirleÅŸmiÅŸ Milletle sorumludur. Ã‡Ã¼nkÃ¼ orada, Srebrenitsa'da BirleÅŸmiÅŸ Milletlerin bayraÄŸÄ± vardÄ±. Fakat o bayraÄŸÄ±n altÄ±nda soykÄ±rÄ±m yapÄ±ldÄ±." dedi.
KaradaÄŸ Meclisi, Cetinje ÅŸehrindeki meclis binasÄ±nda yapÄ±lan oturumda, NATO Ã¼yeliÄŸine iliÅŸkin protokolÃ¼ onayladÄ±
Suriye'de BeÅŸÅŸar Esed rejimi ve Rusya, nisan ayÄ±nda dÃ¼zenlediÄŸi hava saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± Ã¶zellikle Ä°dlib'teki saÄŸlÄ±k merkezleri Ã¼zerinde yoÄŸunlaÅŸtÄ±rdÄ±
Makedonya Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Nuhiu, "ahlaki sorumluluk" nedeniyle gÃ¶revden Ã§ekileceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
Kosova GeleceÄŸi Ä°Ã§in Ä°ttifak AAK BaÅŸkanÄ± Ramush Haradinaj, Fransaâ€™dan dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n Ã¼zerinden daha bir gÃ¼n geÃ§meden bugÃ¼n partisinin baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve diÄŸer Ã¼yeleri topladÄ±
BM Ä°nsan HaklarÄ± YÃ¼ksek KomiserliÄŸi sÃ¶zcÃ¼lerinden Throssell, "ABD'nin Arkansas eyaletinde 12 yÄ±l boyunca fiili olarak idam cezasÄ±nÄ±n uygulanmasÄ±nÄ±n ertelenmesinin ardÄ±ndan son 8 gÃ¼nde 4 kiÅŸinin idam edilmesinden derin rahatsÄ±zlÄ±k duyduk" dedi
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Lavrov, AzerbaycanlÄ± ve ErmenistanlÄ± mevkidaÅŸlarÄ± Memmedyarov ve Nalbandyan ile DaÄŸlÄ±k KarabaÄŸ temalÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸme gerÃ§ekleÅŸtirdi
Filistinlilerin, iÅŸgal edilerek Yahudi yerleÅŸimi yapÄ±lan binalarÄ±nÄ± protestosuna Ä°srail gÃ¼Ã§leri mÃ¼dahale etti
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde iki grup arasÄ±nda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸma nedeniyle 20 sivil Ã¶ldÃ¼
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, TÃ¼rkiye'den Hindistan'a 7 yÄ±l aradan sonra cumhurbaÅŸkanÄ± dÃ¼zeyinde ilk ziyareti yapmaya hazÄ±rlanÄ±yor.
ErdoÄŸan ve Putin'in SoÃ§i'de ikili iliÅŸkiler, Suriye krizi ve terÃ¶rle mÃ¼cadelede iÅŸ birliÄŸi konularÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸeceÄŸi bildirildi
Almanya'nÄ±n Taksim'deki Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸuna gÃ¶nderilen ÅŸÃ¼pheli paket iÃ§erisindeki bilgisayar parÃ§asÄ± polis alarma geÃ§irdi.
Hamas Siyasi BÃ¼ro BaÅŸkanÄ± MeÅŸal, "Hamas, Filistinli tutuklularÄ± serbest bÄ±rakmasÄ± iÃ§in Ä°srail'i bedel Ã¶demeye zorlayacak. Esirlerin ailelerine dÃ¶nmeleri Ã§ok vakit almayacak" dedi