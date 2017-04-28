Sakarya'da aÄŸaÃ§lar kitap aÃ§tÄ± | FOTO

Sakarya ÃœniversitesiÂ (SAÃœ) Ã¶ÄŸrencileri, ders kapsamÄ±nda hazÄ±rladÄ±klarÄ±Â "AÄŸaÃ§lar Kitap AÃ§acak Projesi"Â kapsamÄ±nda yaklaÅŸÄ±kÂ 4 bin kitabÄ± aÄŸaÃ§lara astÄ±.
SAÃœ Sapanca Meslek YÃ¼ksekokulu MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± ErdinÃ§ Cesur, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "AÄŸaÃ§lar Kitap AÃ§acak" projesinin Halkla Ä°liÅŸkiler ve TanÄ±tÄ±m ProgramÄ± Ã¶ÄŸrencileri ve Ã¶ÄŸretim elemanlarÄ±nÄ±n gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi Ã§ok gÃ¼zel bir proje olduÄŸunu sÃ¶yledi.
Cesur, projeyi Ã¶zellikle genÃ§lerin kitap okuma alÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na yÃ¶nlendirilmesi anlamÄ±nda Ã¶rnek bir Ã§alÄ±ÅŸma olarak gÃ¶rdÃ¼klerini belirterek, "Buradan ÅŸirketlere, iÅŸletmelere, kurum ve kuruluÅŸlara Ã§aÄŸrÄ±da bulunmak istiyoruz. Bu 7 Ã¶ÄŸrencinin gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi bir organizasyon. Kentteki kurum ve kuruluÅŸlar, Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki yÄ±l daha geniÅŸ kapsamlÄ± destek olurlarsa, bu projeye sosyal sorumluluk anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde sahip Ã§Ä±karlarsa bu etkinliÄŸin ilÃ§elere kadar yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±na ve kitap okuma alÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na daha geniÅŸ Ã§apta katkÄ±da bulunacaÄŸÄ±na inanÄ±yoruz. EmeÄŸi geÃ§en herkese teÅŸekkÃ¼r ediyoruz." diye konuÅŸtu.
Halkla Ä°liÅŸkiler ve TanÄ±tÄ±m ProgramÄ± BÃ¶lÃ¼m BaÅŸkanÄ± Ã–ÄŸretim GÃ¶revlisi Servet Sezgin ise "AÄŸaÃ§lar Kitap AÃ§acak" etkinliÄŸinin Sosyal Sorumluluk YÃ¶netimi dersi kapsamÄ±nda hazÄ±rlanan bir proje olduÄŸunu ve bu yÄ±l ikincisini gerÃ§ekleÅŸtirdiklerini belirtti.
Sezgin, bu projeyle, kitabÄ±n Ã¶nemini vurgulamayÄ±, topluma kitap okuma alÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kazandÄ±rmayÄ± ve farkÄ±ndalÄ±k oluÅŸturmayÄ± amaÃ§ladÄ±klarÄ±nÄ± ifade etti.
Halkla Ä°liÅŸkiler ve TanÄ±tÄ±m ProgramÄ± 2. sÄ±nÄ±f Ã¶ÄŸrencisi Ãœmran Arslan ise 7 arkadaÅŸÄ±yla projeyi gerÃ§ekleÅŸtirdiklerini ifade etti.Â
GeÃ§en yÄ±l ilki gerÃ§ekleÅŸtirilen projeyi biraz daha geliÅŸtirerek yeni bir etkinlik yaptÄ±klarÄ±nÄ± anlatan Arslan, "Ã–zellikle Ã§ocuklarÄ±n kitaba olan ilgisini artÄ±rmak iÃ§in Ã§eÅŸitli etkinlikler yaptÄ±k. BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesinin bando takÄ±mÄ± geldi. Pamuk prenses elbisesi giyen arkadaÅŸlar Ã§ocuklara yÃ¼z boyamasÄ± yaptÄ±. Sadece Ã§ocuklara deÄŸil herkese hitap edebilen gÃ¼zel bir proje olduÄŸuna inanÄ±yorum." dedi.
BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi Bando TakÄ±mÄ±'nÄ±n mini konserinden sonra yapÄ±lan aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶reninin ardÄ±ndan vatandaÅŸlar ve Ã§ocuklar, aÄŸaÃ§lara asÄ±lan kitaplarÄ± inceledi ve okumak istedikleri kitaplarÄ± aldÄ±.Â
Uzun yaz gÃ¼nlerinde hayatÄ±n bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n geÃ§tiÄŸi bahÃ§elerine "Hayat" denilen tarihi Gaziantep evlerinin bazÄ±larÄ±, kÄ±r kahvesi ve butik olarak turizme hizmet verecek ÅŸekilde restore edildi
SAÃœ Ã¶ÄŸrencileri, hazÄ±rladÄ±klarÄ± "AÄŸaÃ§lar Kitap AÃ§acak Projesi" kapsamÄ±nda aÄŸaÃ§lara astÄ±klarÄ± kitaplarÄ± daÄŸÄ±ttÄ±
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