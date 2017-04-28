GÃ¼ncelleme: 04:30, 29 Nisan 2017 Cumartesi

Gaziantep'teki tarihi konaklar 'Hayat' buluyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

GÃ¼neydoÄŸu Anadolu BÃ¶lgesi'nde uzun yaz gÃ¼nlerinde, hayatÄ±n bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n geÃ§tiÄŸi bahÃ§elerine "Hayat" denilen, tarihi Gaziantep evlerinden bir kÄ±smÄ± mÃ¼ze, kÄ±r kahvesi ve butik olarak turizme hizmet vermek Ã¼zere restore edildi.

Gaziantep BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi Koruma Uygulama ve Denetim BÃ¼rosuÂ (KUDEB)Â Daire BaÅŸkanÄ± Serdar Murat GÃ¼rsel, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, tarihi evlerin, dÃ¶nemin ihtiyaÃ§larÄ±na gÃ¶re ÅŸekillendirildiÄŸini sÃ¶yledi.

YÃ¼klÃ¼ bir devenin geÃ§ebileceÄŸi geniÅŸlikteki sokaklarda birbirine bakan binalardan oluÅŸan "Antep evlerinin", komÅŸuluk iliÅŸkilerine de olumlu katkÄ±da bulunduÄŸunu dile getiren GÃ¼rsel, mahremiyetin Ã¶n planda tutulduÄŸu yapÄ±larÄ±n sokaÄŸa bakan kÄ±sÄ±mlarÄ±nÄ±n ise cumbalÄ± olduÄŸunu ve binalarda insanlarÄ±nki kadar diÄŸer canlÄ± yaÅŸamÄ±nÄ±n da Ã¶nemsendiÄŸini kaydetti.

GÃ¼rsel, kentte sivil mimari Ã¶rneÄŸi 650 civarÄ±nda tescilli yapÄ± bulunduÄŸunu ve bunlarÄ±n bir kÄ±smÄ±nÄ±n turizme hizmet ettiÄŸini bildirdi.

YAKLAÅžIK 35 KONAK ONARILDI

Gaziantep BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesinin, sokak saÄŸlÄ±klaÅŸtÄ±rma aÃ§Ä±sÄ±ndan, 2-3 mahalle dÄ±ÅŸÄ±nda kentsel sit alanÄ± iÃ§erisinde yer alan evlerin tamamÄ±nÄ± elden geÃ§irdiÄŸini aktaran GÃ¼rsel, "Restorasyon aÃ§Ä±sÄ±ndan 30-35 civarÄ±nda yapÄ±ya mÃ¼dahale ettik. Tam anlamÄ±yla restore ettik. Ã‡oÄŸunluÄŸu mÃ¼zeye dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Yine kÄ±r kahvesi, butik otel olarak iÅŸlevlendirdiÄŸimiz projelerimiz de var. Restoran baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla ilerleyen projelerimiz de var. Sosyal tesislere dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z projelerimiz, kamu kurumlarÄ±nÄ± yerleÅŸtirdiÄŸimiz yapÄ±lar var." diye konuÅŸtu.

EyÃ¼poÄŸlu Mahallesi'ndeki bir konaÄŸÄ±n onarÄ±mÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼klerine iÅŸaret eden Murat GÃ¼rsel, sÃ¶z konusu yapÄ±nÄ±n, tipik Gaziantep geleneksel konut mimarisini Ã§ok net yansÄ±tan Ã¶zellikte olduÄŸunu vurguladÄ±.

ÃœÃ§ bloktan oluÅŸan, ortada avlu kÄ±smÄ± yer alan evin restorasyonunun yaklaÅŸÄ±k 8 aydan bu yana sÃ¼rdÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ne dikkati Ã§eken GÃ¼rsel, "BuranÄ±n onarÄ±mÄ± tamamlanma aÅŸamasÄ±na geldi. Restorasyonu tamamlandÄ±ktan sonra BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesinin konuk evi olarak iÅŸlevlendirmeyi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz. Tescilli, korunmasÄ± gereken kÃ¼ltÃ¼r varlÄ±klarÄ±mÄ±zÄ±n tamamÄ± bizim iÃ§in Ã§ok deÄŸerli ve Ã¶nemli. Bu onarÄ±mlar, geÃ§miÅŸ yaÅŸamÄ±n korunmasÄ± ve gelecek nesillere bir ÅŸekilde aktarÄ±lmasÄ± iÃ§in yapÄ±lmÄ±ÅŸ en Ã¶nemli faaliyetlerden bir tanesidir." ifadesini kullandÄ±.

GÃ¼rsel, sÃ¶z konusu yapÄ±larda faaliyet gÃ¶steren iÅŸletmelerin, UNESCO tarafÄ±ndan gastronomi alanÄ±nda koruma altÄ±na alÄ±nan Gaziantep'i ziyarete gelen yerli ve yabancÄ± turistlerin en Ã§ok ilgi gÃ¶sterdiÄŸi mekanlar arasÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.