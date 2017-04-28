Facebook'tan 'dezenformasyon' itirafÄ±

Sosyal paylaÅŸÄ±m sitesi Facebook,Â yeni yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± raporda, yakÄ±n dÃ¶nemde platformlarÄ± Ã¼zerindeÂ "bazÄ± devletlerin ve organize gruplarÄ±n"Â siyasiÂ dezenformasyona yÃ¶nelik faaliyetlerini gÃ¶zlediklerini bildirdi.
Facebook'un gÃ¼venlikten sorumlu baÅŸ yÃ¶neticisiÂ Alex StamosÂ Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki ekip tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan raporda, sitede son dÃ¶nemde "sahte haberler ve kamuoyunu yÃ¶nlendirmeye yÃ¶nelik sahte hesap aÄŸlarÄ±nÄ±n varlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n gÃ¶zlendiÄŸi" belirtildi.
ABD'de geÃ§en yÄ±l yapÄ±lan baÅŸkanlÄ±k seÃ§imlerinin Facebook Ã¼zerinden bu tarz bazÄ± dikkati Ã§ekici giriÅŸimlere sahne olduÄŸu belirtilen raporda, seÃ§imlerde yaratÄ±lan sahte hesaplarla elektronik posta adreslerinden Ã§alÄ±nan bilgilerin paylaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.
Bu tarz Ã§abalarÄ±n 2016 baÅŸkanlÄ±k seÃ§imleriyle sÄ±nÄ±rlÄ± kalmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n belirtildiÄŸi raporda, bu yÄ±l Hollanda'da ve Fransa'da yapÄ±lan seÃ§imlerde de kamuoyunu yanlÄ±ÅŸ yÃ¶nlendirmeye yÃ¶nelik organize giriÅŸimlerle karÅŸÄ±laÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.
Raporda, "Åžirket olarak misyonumuz insanlara tÃ¼m dÃ¼nyayÄ± daha aÃ§Ä±k ve baÄŸlantÄ±lÄ± hale getirmek. Ancak gerÃ§ek ÅŸu ki bu vizyonu paylaÅŸmayan ve altÄ±nÄ± oymaya Ã§alÄ±ÅŸanlar var. Buna karÅŸÄ± platformumuzun kamusal sorunlarÄ±n tartÄ±ÅŸÄ±labileceÄŸi gÃ¼venilir bir platform olarak devamÄ± iÃ§in gÃ¼n geÃ§tikÃ§e bÃ¼yÃ¼yen enformasyon ekosistemini yapÄ±cÄ± ÅŸekilde biÃ§imlendirme konusunda Ã¼zerimize dÃ¼ÅŸen gÃ¶revin farkÄ±ndayÄ±z." ifadeleri yer aldÄ±.
Åžirket, Facebook Ã¼zerindeki yanlÄ±ÅŸ bilgilendirme faaliyetlerini engellemek iÃ§in sahte hesaplarÄ±n tespitini ve uydurma haberlerin teÅŸhirini saÄŸlayacak iyileÅŸtirmeler yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± da belirtti.
Raporda, Fransa'da ilk turu yapÄ±lan cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerinin kampanya dÃ¶neminde gÃ¶zlenen benzer giriÅŸimleri engellemek iÃ§in 30 bin sahte hesaba karÅŸÄ± Ã¶nlem alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bilgisi de yer aldÄ±.Â
Facebook, yeni yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± raporda, yakÄ±n dÃ¶nemde platformlarÄ± Ã¼zerinde "bazÄ± devletlerin ve organize gruplarÄ±n" siyasi dezenformasyona yÃ¶nelik faaliyetlerini gÃ¶zlediklerini bildirdi
YanÄ±ltÄ±cÄ± yazÄ±lÄ±m kullanarak emisyon testi sonuÃ§larÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirdiÄŸi ortaya Ã§Ä±kan Alman otomotiv Ã¼reticisi Volkswagen, Kanadaâ€™daki 105 bin kiÅŸiye 2.1 milyar dolar ceza Ã¶deyecek
Macaristan Ä°Ã§iÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Karoly Kontrat, Macaristan-SÄ±rbistan sÄ±nÄ±rÄ±nda ÅŸubat ayÄ±nda baÅŸlanan ikinci tel Ã¶rgÃ¼ Ã§ekme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n tamamlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Filipinler'in gÃ¼neyinde 6,8 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldiÄŸi bildirildi. Depremin ardÄ±ndan Filipinler ve Ã§evresinde tsunami oluÅŸabileceÄŸi uyarÄ±sÄ±nda bulundu.
AB DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler ve GÃ¼venlik PolitikasÄ± YÃ¼ksek Temsilcisi Mogherini, "Biz, TÃ¼rkiye de dahil olmak Ã¼zere bÃ¼tÃ¼n Ã¼lkelerin baÄŸÄ±msÄ±z olarak kendi yÃ¶netim sistemine karar verme hakkÄ±nÄ± tanÄ±yoruz ve saygÄ± duyuyoruz" dedi
Suriye'de Esed rejimine ait savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nÄ±n baÅŸkent Åžam ile Ä°dlib kentinde yerleÅŸim yerlerine dÃ¼zenlediÄŸi hava saldÄ±rÄ±larÄ± sonucu 4 sivil Ã¶ldÃ¼, 11 kiÅŸi yaralandÄ±
Arnavutluk'taki cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§iminin 4'Ã¼ncÃ¼ turunda, LSI Genel BaÅŸkanÄ± ve Meclis BaÅŸkanÄ± Meta, 87 milletvekilinin oyunu alarak cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§ildi
Ä°srail'in DoÄŸu KudÃ¼s'te Yahudi iÅŸgalciler iÃ§in 15 bin yeni konut inÅŸa etmeyi planladÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Srebrenitsa'daki soykÄ±rÄ±mÄ±n yakÄ±n tanÄ±ÄŸÄ± NuhanoviÃ§, "Bizim durumumuzdan BirleÅŸmiÅŸ Milletle sorumludur. Ã‡Ã¼nkÃ¼ orada, Srebrenitsa'da BirleÅŸmiÅŸ Milletlerin bayraÄŸÄ± vardÄ±. Fakat o bayraÄŸÄ±n altÄ±nda soykÄ±rÄ±m yapÄ±ldÄ±." dedi.
KaradaÄŸ Meclisi, Cetinje ÅŸehrindeki meclis binasÄ±nda yapÄ±lan oturumda, NATO Ã¼yeliÄŸine iliÅŸkin protokolÃ¼ onayladÄ±
Suriye'de BeÅŸÅŸar Esed rejimi ve Rusya, nisan ayÄ±nda dÃ¼zenlediÄŸi hava saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± Ã¶zellikle Ä°dlib'teki saÄŸlÄ±k merkezleri Ã¼zerinde yoÄŸunlaÅŸtÄ±rdÄ±
Makedonya Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Nuhiu, "ahlaki sorumluluk" nedeniyle gÃ¶revden Ã§ekileceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
Kosova GeleceÄŸi Ä°Ã§in Ä°ttifak AAK BaÅŸkanÄ± Ramush Haradinaj, Fransaâ€™dan dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n Ã¼zerinden daha bir gÃ¼n geÃ§meden bugÃ¼n partisinin baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve diÄŸer Ã¼yeleri topladÄ±
BM Ä°nsan HaklarÄ± YÃ¼ksek KomiserliÄŸi sÃ¶zcÃ¼lerinden Throssell, "ABD'nin Arkansas eyaletinde 12 yÄ±l boyunca fiili olarak idam cezasÄ±nÄ±n uygulanmasÄ±nÄ±n ertelenmesinin ardÄ±ndan son 8 gÃ¼nde 4 kiÅŸinin idam edilmesinden derin rahatsÄ±zlÄ±k duyduk" dedi
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Lavrov, AzerbaycanlÄ± ve ErmenistanlÄ± mevkidaÅŸlarÄ± Memmedyarov ve Nalbandyan ile DaÄŸlÄ±k KarabaÄŸ temalÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸme gerÃ§ekleÅŸtirdi
Filistinlilerin, iÅŸgal edilerek Yahudi yerleÅŸimi yapÄ±lan binalarÄ±nÄ± protestosuna Ä°srail gÃ¼Ã§leri mÃ¼dahale etti