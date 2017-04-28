GÃ¼ncelleme: 02:20, 29 Nisan 2017 Cumartesi

Facebook'tan 'dezenformasyon' itirafÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Sosyal paylaÅŸÄ±m sitesi Facebook,Â yeni yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± raporda, yakÄ±n dÃ¶nemde platformlarÄ± Ã¼zerindeÂ "bazÄ± devletlerin ve organize gruplarÄ±n"Â siyasiÂ dezenformasyona yÃ¶nelik faaliyetlerini gÃ¶zlediklerini bildirdi.

Facebook'un gÃ¼venlikten sorumlu baÅŸ yÃ¶neticisiÂ Alex StamosÂ Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki ekip tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan raporda, sitede son dÃ¶nemde "sahte haberler ve kamuoyunu yÃ¶nlendirmeye yÃ¶nelik sahte hesap aÄŸlarÄ±nÄ±n varlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n gÃ¶zlendiÄŸi" belirtildi.

ABD'de geÃ§en yÄ±l yapÄ±lan baÅŸkanlÄ±k seÃ§imlerinin Facebook Ã¼zerinden bu tarz bazÄ± dikkati Ã§ekici giriÅŸimlere sahne olduÄŸu belirtilen raporda, seÃ§imlerde yaratÄ±lan sahte hesaplarla elektronik posta adreslerinden Ã§alÄ±nan bilgilerin paylaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.

Bu tarz Ã§abalarÄ±n 2016 baÅŸkanlÄ±k seÃ§imleriyle sÄ±nÄ±rlÄ± kalmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n belirtildiÄŸi raporda, bu yÄ±l Hollanda'da ve Fransa'da yapÄ±lan seÃ§imlerde de kamuoyunu yanlÄ±ÅŸ yÃ¶nlendirmeye yÃ¶nelik organize giriÅŸimlerle karÅŸÄ±laÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

"MÄ°SYONUMUZ Ä°NSANLARA TÃœM DANYAYI DAHA AÃ‡IK VE BAÄžLANTILI HALE GETÄ°RMEK"

Raporda, "Åžirket olarak misyonumuz insanlara tÃ¼m dÃ¼nyayÄ± daha aÃ§Ä±k ve baÄŸlantÄ±lÄ± hale getirmek. Ancak gerÃ§ek ÅŸu ki bu vizyonu paylaÅŸmayan ve altÄ±nÄ± oymaya Ã§alÄ±ÅŸanlar var. Buna karÅŸÄ± platformumuzun kamusal sorunlarÄ±n tartÄ±ÅŸÄ±labileceÄŸi gÃ¼venilir bir platform olarak devamÄ± iÃ§in gÃ¼n geÃ§tikÃ§e bÃ¼yÃ¼yen enformasyon ekosistemini yapÄ±cÄ± ÅŸekilde biÃ§imlendirme konusunda Ã¼zerimize dÃ¼ÅŸen gÃ¶revin farkÄ±ndayÄ±z." ifadeleri yer aldÄ±.

Åžirket, Facebook Ã¼zerindeki yanlÄ±ÅŸ bilgilendirme faaliyetlerini engellemek iÃ§in sahte hesaplarÄ±n tespitini ve uydurma haberlerin teÅŸhirini saÄŸlayacak iyileÅŸtirmeler yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± da belirtti.

Raporda, Fransa'da ilk turu yapÄ±lan cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerinin kampanya dÃ¶neminde gÃ¶zlenen benzer giriÅŸimleri engellemek iÃ§in 30 bin sahte hesaba karÅŸÄ± Ã¶nlem alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bilgisi de yer aldÄ±.Â