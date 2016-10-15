01:45, 29 Nisan 2017 Cumartesi

AB'den referandum ile ilgili 'ÅŸaÅŸÄ±rtan' aÃ§Ä±klama

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Avrupa BirliÄŸiÂ (AB) DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler ve GÃ¼venlik PolitikasÄ± YÃ¼ksek TemsilcisiÂ Federica Mogherini, Malta'nÄ±n baÅŸkenti Valetta'da dÃ¼zenlenen AB Gayri Resmi DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlarÄ± ToplantÄ±sÄ± sonrasÄ±nda basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.

"Gymnich ToplantÄ±larÄ±" ismiyle bilinen toplantÄ±larÄ± oldukÃ§a faydalÄ±, verimli, yapÄ±cÄ± ve Ã¶nemli olarak deÄŸerlendiren Mogherini, "TÃ¼rkiyeÂ ile samimi ve aÃ§Ä±k bir gÃ¶rÃ¼ÅŸ alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulunduk. AB Ã¼yesi Ã¼lkelerle TÃ¼rkiye'nin mevcut durumunu ve iliÅŸkilerimizin geleceÄŸini deÄŸerlendirdik." dedi.

Mogherini, yapÄ±lan gayri resmi toplantÄ±larda resmi kararlar alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§ekerek, "Biz, TÃ¼rkiye de dahil olmak Ã¼zere bÃ¼tÃ¼n Ã¼lkelerin baÄŸÄ±msÄ±z olarak kendi yÃ¶netim sistemine karar verme hakkÄ±nÄ± tanÄ±yoruz ve saygÄ± duyuyoruz." diye konuÅŸtu.

TÃ¼rkiye'de gerÃ§ekleÅŸtirilenÂ referandum sonrasÄ±nda itirazlarÄ±n olmasÄ±na raÄŸmen Ã§Ä±kan sonuÃ§lara saygÄ± duyduklarÄ±nÄ± ifade eden Mogherini, "YapÄ±lan anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinin uygulanmasÄ± hakkÄ±ndaki deÄŸerlendirmeyi Ã¶ncelikle Venedik Komisyonu'nun tavsiyelerine ve Avrupa GÃ¼venlik ve Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ±nÄ±n (AGÄ°T) gÃ¶zlemlerine ve Ã¶zellikle yayÄ±mlanacak son raporuna gÃ¶re yapmayÄ± bekliyoruz." ifadesini kullandÄ±.

Mogherini, TÃ¼rkiye'de yapÄ±lacak anayasa deÄŸiÅŸiklerinin uygulanmasÄ±nda en Ã¼st seviyede milli birliÄŸin amaÃ§lanmasÄ±nÄ± ve siyasi iradenin de tÃ¼m siyasi gÃ¶rÃ¼ÅŸtekilere saygÄ± duymasÄ±nÄ± beklediklerini hatÄ±rlatarak, "Avrupa BirliÄŸi, istikrarlÄ±, gÃ¼venli, ekonomik olarak baÅŸarÄ±lÄ± ve demokratik bir TÃ¼rkiye'den yana." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

"TÃœRKÄ°YE AB'NÄ°N STRATEJÄ°K ORTAÄžI"

TÃ¼rkiyeâ€™deki Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinin uygulamaya konulduktan sonra Kopenhag kriterlerini yerini getirip ve en sonunda AB Ã¼yesi olup olmayacaÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki bir soruya da Mogherini, ÅŸÃ¶yle cevap verdi:

"Bu aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak uygulamalarÄ±n nasÄ±l gerÃ§ekleÅŸeceÄŸine baÄŸlÄ± olacak. Ã‡Ã¼nkÃ¼ takvim henÃ¼z belli deÄŸil. BazÄ± uygulamalar hemen yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girebilir, bazÄ±larÄ± da zaman alabilir. Bu TÃ¼rkiyeâ€™nin (anayasa) deÄŸiÅŸikliklerini nasÄ±l uygulayacaÄŸÄ±na baÄŸlÄ± olacak. DolayÄ±sÄ±yla bu TÃ¼rkiyeâ€™ye baÄŸlÄ± olacak."

"AB OLARAK ÃœYELÄ°K MÃœZAKERELERÄ°NÄ°N DEVAM ETTÄ°ÄžÄ°NÄ° SÃ–YLEYEBÄ°LÄ°RÄ°Z"

Mogherini,bir baÅŸka soru Ã¼zerine TÃ¼rkiyeâ€™nin sadece ABâ€™ye aday bir Ã¼lke olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ayrÄ±ca ABâ€™nin stratejik ortaÄŸÄ± olduÄŸunu sÃ¶yledi. TÃ¼rkiyeâ€™nin terÃ¶r ile mÃ¼cadelede, Suriye krizinde AB iÃ§in Ã¶nemli bir Ã¼lke olduÄŸunu, G20 Ã¼yesi olduÄŸunu, gÃ¼mrÃ¼k birliÄŸi Ã¼yesi olduÄŸunu belirten Mogherini, â€œTÃ¼rkiye ile bizim iliÅŸkilerimiz AB Ã¼yeliÄŸine kabulÃ¼n Ã§ok Ã¶tesinde. AB olarak Ã¼yelik mÃ¼zakerelerinin devam ettiÄŸini sÃ¶yleyebiliriz. AskÄ±ya alÄ±nmadÄ±, sona ermedi. Fakat yeni fasÄ±llarÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ± iÃ§in ÅŸu an sÃ¼rdÃ¼rÃ¼len bir Ã§alÄ±ÅŸma da yok." ifadelerini kullandÄ±.Â