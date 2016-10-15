AB'den referandum ile ilgili 'ÅŸaÅŸÄ±rtan' aÃ§Ä±klama

Avrupa BirliÄŸiÂ (AB) DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler ve GÃ¼venlik PolitikasÄ± YÃ¼ksek TemsilcisiÂ Federica Mogherini, Malta'nÄ±n baÅŸkenti Valetta'da dÃ¼zenlenen AB Gayri Resmi DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlarÄ± ToplantÄ±sÄ± sonrasÄ±nda basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.
"Gymnich ToplantÄ±larÄ±" ismiyle bilinen toplantÄ±larÄ± oldukÃ§a faydalÄ±, verimli, yapÄ±cÄ± ve Ã¶nemli olarak deÄŸerlendiren Mogherini, "TÃ¼rkiyeÂ ile samimi ve aÃ§Ä±k bir gÃ¶rÃ¼ÅŸ alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulunduk. AB Ã¼yesi Ã¼lkelerle TÃ¼rkiye'nin mevcut durumunu ve iliÅŸkilerimizin geleceÄŸini deÄŸerlendirdik." dedi.
Mogherini, yapÄ±lan gayri resmi toplantÄ±larda resmi kararlar alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§ekerek, "Biz, TÃ¼rkiye de dahil olmak Ã¼zere bÃ¼tÃ¼n Ã¼lkelerin baÄŸÄ±msÄ±z olarak kendi yÃ¶netim sistemine karar verme hakkÄ±nÄ± tanÄ±yoruz ve saygÄ± duyuyoruz." diye konuÅŸtu.
TÃ¼rkiye'de gerÃ§ekleÅŸtirilenÂ referandum sonrasÄ±nda itirazlarÄ±n olmasÄ±na raÄŸmen Ã§Ä±kan sonuÃ§lara saygÄ± duyduklarÄ±nÄ± ifade eden Mogherini, "YapÄ±lan anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinin uygulanmasÄ± hakkÄ±ndaki deÄŸerlendirmeyi Ã¶ncelikle Venedik Komisyonu'nun tavsiyelerine ve Avrupa GÃ¼venlik ve Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ±nÄ±n (AGÄ°T) gÃ¶zlemlerine ve Ã¶zellikle yayÄ±mlanacak son raporuna gÃ¶re yapmayÄ± bekliyoruz." ifadesini kullandÄ±.
Mogherini, TÃ¼rkiye'de yapÄ±lacak anayasa deÄŸiÅŸiklerinin uygulanmasÄ±nda en Ã¼st seviyede milli birliÄŸin amaÃ§lanmasÄ±nÄ± ve siyasi iradenin de tÃ¼m siyasi gÃ¶rÃ¼ÅŸtekilere saygÄ± duymasÄ±nÄ± beklediklerini hatÄ±rlatarak, "Avrupa BirliÄŸi, istikrarlÄ±, gÃ¼venli, ekonomik olarak baÅŸarÄ±lÄ± ve demokratik bir TÃ¼rkiye'den yana." ÅŸeklinde konuÅŸtu.
TÃ¼rkiyeâ€™deki Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinin uygulamaya konulduktan sonra Kopenhag kriterlerini yerini getirip ve en sonunda AB Ã¼yesi olup olmayacaÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki bir soruya da Mogherini, ÅŸÃ¶yle cevap verdi:
"Bu aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak uygulamalarÄ±n nasÄ±l gerÃ§ekleÅŸeceÄŸine baÄŸlÄ± olacak. Ã‡Ã¼nkÃ¼ takvim henÃ¼z belli deÄŸil. BazÄ± uygulamalar hemen yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girebilir, bazÄ±larÄ± da zaman alabilir. Bu TÃ¼rkiyeâ€™nin (anayasa) deÄŸiÅŸikliklerini nasÄ±l uygulayacaÄŸÄ±na baÄŸlÄ± olacak. DolayÄ±sÄ±yla bu TÃ¼rkiyeâ€™ye baÄŸlÄ± olacak."
Mogherini,bir baÅŸka soru Ã¼zerine TÃ¼rkiyeâ€™nin sadece ABâ€™ye aday bir Ã¼lke olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ayrÄ±ca ABâ€™nin stratejik ortaÄŸÄ± olduÄŸunu sÃ¶yledi. TÃ¼rkiyeâ€™nin terÃ¶r ile mÃ¼cadelede, Suriye krizinde AB iÃ§in Ã¶nemli bir Ã¼lke olduÄŸunu, G20 Ã¼yesi olduÄŸunu, gÃ¼mrÃ¼k birliÄŸi Ã¼yesi olduÄŸunu belirten Mogherini, â€œTÃ¼rkiye ile bizim iliÅŸkilerimiz AB Ã¼yeliÄŸine kabulÃ¼n Ã§ok Ã¶tesinde. AB olarak Ã¼yelik mÃ¼zakerelerinin devam ettiÄŸini sÃ¶yleyebiliriz. AskÄ±ya alÄ±nmadÄ±, sona ermedi. Fakat yeni fasÄ±llarÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ± iÃ§in ÅŸu an sÃ¼rdÃ¼rÃ¼len bir Ã§alÄ±ÅŸma da yok." ifadelerini kullandÄ±.Â
Facebook, yeni yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± raporda, yakÄ±n dÃ¶nemde platformlarÄ± Ã¼zerinde "bazÄ± devletlerin ve organize gruplarÄ±n" siyasi dezenformasyona yÃ¶nelik faaliyetlerini gÃ¶zlediklerini bildirdi
YanÄ±ltÄ±cÄ± yazÄ±lÄ±m kullanarak emisyon testi sonuÃ§larÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirdiÄŸi ortaya Ã§Ä±kan Alman otomotiv Ã¼reticisi Volkswagen, Kanadaâ€™daki 105 bin kiÅŸiye 2.1 milyar dolar ceza Ã¶deyecek
Macaristan Ä°Ã§iÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Karoly Kontrat, Macaristan-SÄ±rbistan sÄ±nÄ±rÄ±nda ÅŸubat ayÄ±nda baÅŸlanan ikinci tel Ã¶rgÃ¼ Ã§ekme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n tamamlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Filipinler'in gÃ¼neyinde 6,8 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldiÄŸi bildirildi. Depremin ardÄ±ndan Filipinler ve Ã§evresinde tsunami oluÅŸabileceÄŸi uyarÄ±sÄ±nda bulundu.
AB DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler ve GÃ¼venlik PolitikasÄ± YÃ¼ksek Temsilcisi Mogherini, "Biz, TÃ¼rkiye de dahil olmak Ã¼zere bÃ¼tÃ¼n Ã¼lkelerin baÄŸÄ±msÄ±z olarak kendi yÃ¶netim sistemine karar verme hakkÄ±nÄ± tanÄ±yoruz ve saygÄ± duyuyoruz" dedi
Suriye'de Esed rejimine ait savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nÄ±n baÅŸkent Åžam ile Ä°dlib kentinde yerleÅŸim yerlerine dÃ¼zenlediÄŸi hava saldÄ±rÄ±larÄ± sonucu 4 sivil Ã¶ldÃ¼, 11 kiÅŸi yaralandÄ±
Arnavutluk'taki cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§iminin 4'Ã¼ncÃ¼ turunda, LSI Genel BaÅŸkanÄ± ve Meclis BaÅŸkanÄ± Meta, 87 milletvekilinin oyunu alarak cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§ildi
Ä°srail'in DoÄŸu KudÃ¼s'te Yahudi iÅŸgalciler iÃ§in 15 bin yeni konut inÅŸa etmeyi planladÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Srebrenitsa'daki soykÄ±rÄ±mÄ±n yakÄ±n tanÄ±ÄŸÄ± NuhanoviÃ§, "Bizim durumumuzdan BirleÅŸmiÅŸ Milletle sorumludur. Ã‡Ã¼nkÃ¼ orada, Srebrenitsa'da BirleÅŸmiÅŸ Milletlerin bayraÄŸÄ± vardÄ±. Fakat o bayraÄŸÄ±n altÄ±nda soykÄ±rÄ±m yapÄ±ldÄ±." dedi.
KaradaÄŸ Meclisi, Cetinje ÅŸehrindeki meclis binasÄ±nda yapÄ±lan oturumda, NATO Ã¼yeliÄŸine iliÅŸkin protokolÃ¼ onayladÄ±
Suriye'de BeÅŸÅŸar Esed rejimi ve Rusya, nisan ayÄ±nda dÃ¼zenlediÄŸi hava saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± Ã¶zellikle Ä°dlib'teki saÄŸlÄ±k merkezleri Ã¼zerinde yoÄŸunlaÅŸtÄ±rdÄ±
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Kosova GeleceÄŸi Ä°Ã§in Ä°ttifak AAK BaÅŸkanÄ± Ramush Haradinaj, Fransaâ€™dan dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n Ã¼zerinden daha bir gÃ¼n geÃ§meden bugÃ¼n partisinin baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve diÄŸer Ã¼yeleri topladÄ±
BM Ä°nsan HaklarÄ± YÃ¼ksek KomiserliÄŸi sÃ¶zcÃ¼lerinden Throssell, "ABD'nin Arkansas eyaletinde 12 yÄ±l boyunca fiili olarak idam cezasÄ±nÄ±n uygulanmasÄ±nÄ±n ertelenmesinin ardÄ±ndan son 8 gÃ¼nde 4 kiÅŸinin idam edilmesinden derin rahatsÄ±zlÄ±k duyduk" dedi
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Filistinlilerin, iÅŸgal edilerek Yahudi yerleÅŸimi yapÄ±lan binalarÄ±nÄ± protestosuna Ä°srail gÃ¼Ã§leri mÃ¼dahale etti