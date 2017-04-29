02:04, 29 Nisan 2017 Cumartesi

Macaristan'dan SÄ±rbistan sÄ±nÄ±rÄ±na ikinci tel Ã¶rgÃ¼





Macaristan Ä°Ã§iÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Karoly Kontrat, Macaristan-SÄ±rbistan sÄ±nÄ±rÄ±nda ÅŸubat ayÄ±nda baÅŸlanan ikinci tel Ã¶rgÃ¼ Ã§ekme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n tamamlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Macaristan Ä°Ã§iÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Karoly Kontrat,Â Macaristan-SÄ±rbistan sÄ±nÄ±rÄ±nda ÅŸubat ayÄ±nda baÅŸlanan ikinci tel Ã¶rgÃ¼ Ã§ekme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n tamamlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Kontrat, dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, Macar hÃ¼kÃ¼metinin daha gÃ¼Ã§lÃ¼ sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± baskÄ±sÄ±na hazÄ±rlanmak iÃ§in ikinci tel Ã¶rgÃ¼ Ã§ekme kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± veÂ sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n alÄ±nanÂ Ã¶nlemler sayesinde Macar sÄ±nÄ±rÄ±ndan uzak durduklarÄ±nÄ± savundu. "MACARÄ°STAN SINIRLARINI VE SCHENGEN BÃ–LGESÄ°NÄ° KORUYOR" Karoly Kontrat, 174 kilometrelik Macaristan-SÄ±rbistan sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n 155 kilometrelik kÄ±smÄ± iÃ§in ÅŸubat ayÄ±nda yapÄ±mÄ±na baÅŸlanan ikinci tel Ã¶rgÃ¼ Ã§ekme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n tamamlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, Ã§alÄ±ÅŸma sÃ¼resince 150 uzman ve 700 mahkumun gÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. AmerikalÄ± iÅŸ adamÄ± George Soros ve desteklediÄŸi sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n Macaristan'Ä±n sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± politikasÄ±na karÅŸÄ± mÃ¼cadele ettiÄŸini de Ã¶ne sÃ¼ren Kontrat, "BrÃ¼ksel ve sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± taraftarÄ± Soros'un STK'larÄ±, Macaristan'Ä±n sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara karÅŸÄ± aldÄ±ÄŸÄ± hukuki ve fiziki Ã¶nlemlerine savaÅŸ aÃ§tÄ±. SÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n giriÅŸine izin vermemizi istiyorlar. Macaristan ise sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± ve Schengen bÃ¶lgesini koruyor." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

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