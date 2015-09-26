Volkswagenâ€™e Kanadaâ€™dan bÃ¼yÃ¼k ceza

YanÄ±ltÄ±cÄ± yazÄ±lÄ±m kullanarak emisyon testi sonuÃ§larÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirdiÄŸi ortaya Ã§Ä±kan Alman otomotiv Ã¼reticisiÂ Volkswagen, Kanadaâ€™daki 105 bin kiÅŸiye 2.1 milyar dolar ceza Ã¶deyecek.
Ontario YÃ¼ksek Mahkemesiâ€™nde daha Ã¶nce aÃ§Ä±lan davaya bakan Hakim Edward Belobaba, emisyon skandalÄ±na karÄ±ÅŸan 2 litrelik dizel motorluÂ VolkswagenÂ ve Audi araÃ§larÄ± satÄ±n alan veya lease yoluyla kiralayan 105 bin kiÅŸiye, 5 bin 100 ila 8 bin dolar arasÄ± Ã¶deme yapÄ±lmasÄ±na hÃ¼kmetti.
Kanadaâ€™nÄ±n Quebec ve Ontario eyaletlerindeki yÃ¼ksek mahkemelerde aÃ§Ä±lan davalarÄ±n ardÄ±ndan 2.1 milyar dolarlÄ±k uzlaÅŸma paketini kabul edenÂ Volkswagen, belirlenen cezalarÄ± bugÃ¼nden itibaren Ã¶demeye baÅŸlayacak.
Alman otomotiv Ã¼reticisiÂ Volkswagen'in 2015 yÄ±lÄ±nda Kanadaâ€™da sattÄ±ÄŸÄ± bazÄ± araÃ§larda yanÄ±ltÄ±cÄ± bir yazÄ±lÄ±mla emisyon testlerinde manipÃ¼lasyon yaptÄ±ÄŸÄ± ve bu ÅŸekilde Ã§evreyi 40 kat daha fazla kirlettiÄŸi aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸtÄ±.
Bunun ardÄ±ndanÂ Volkswagen, dÃ¼nya genelinde yaklaÅŸÄ±k 11 milyon dizel motorlu aracÄ±nÄ±n emisyon testi manipÃ¼lasyonuna neden olan yazÄ±lÄ±mla donatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kabul etmiÅŸ ve zararÄ±n karÅŸÄ±lanmasÄ± iÃ§in 6,5 milyar avroluk bÃ¼tÃ§e ayÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu.
Facebook, yeni yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± raporda, yakÄ±n dÃ¶nemde platformlarÄ± Ã¼zerinde "bazÄ± devletlerin ve organize gruplarÄ±n" siyasi dezenformasyona yÃ¶nelik faaliyetlerini gÃ¶zlediklerini bildirdi
YanÄ±ltÄ±cÄ± yazÄ±lÄ±m kullanarak emisyon testi sonuÃ§larÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirdiÄŸi ortaya Ã§Ä±kan Alman otomotiv Ã¼reticisi Volkswagen, Kanadaâ€™daki 105 bin kiÅŸiye 2.1 milyar dolar ceza Ã¶deyecek
Macaristan Ä°Ã§iÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Karoly Kontrat, Macaristan-SÄ±rbistan sÄ±nÄ±rÄ±nda ÅŸubat ayÄ±nda baÅŸlanan ikinci tel Ã¶rgÃ¼ Ã§ekme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n tamamlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Filipinler'in gÃ¼neyinde 6,8 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldiÄŸi bildirildi. Depremin ardÄ±ndan Filipinler ve Ã§evresinde tsunami oluÅŸabileceÄŸi uyarÄ±sÄ±nda bulundu.
AB DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler ve GÃ¼venlik PolitikasÄ± YÃ¼ksek Temsilcisi Mogherini, "Biz, TÃ¼rkiye de dahil olmak Ã¼zere bÃ¼tÃ¼n Ã¼lkelerin baÄŸÄ±msÄ±z olarak kendi yÃ¶netim sistemine karar verme hakkÄ±nÄ± tanÄ±yoruz ve saygÄ± duyuyoruz" dedi
Suriye'de Esed rejimine ait savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nÄ±n baÅŸkent Åžam ile Ä°dlib kentinde yerleÅŸim yerlerine dÃ¼zenlediÄŸi hava saldÄ±rÄ±larÄ± sonucu 4 sivil Ã¶ldÃ¼, 11 kiÅŸi yaralandÄ±
Arnavutluk'taki cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§iminin 4'Ã¼ncÃ¼ turunda, LSI Genel BaÅŸkanÄ± ve Meclis BaÅŸkanÄ± Meta, 87 milletvekilinin oyunu alarak cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§ildi
Ä°srail'in DoÄŸu KudÃ¼s'te Yahudi iÅŸgalciler iÃ§in 15 bin yeni konut inÅŸa etmeyi planladÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Srebrenitsa'daki soykÄ±rÄ±mÄ±n yakÄ±n tanÄ±ÄŸÄ± NuhanoviÃ§, "Bizim durumumuzdan BirleÅŸmiÅŸ Milletle sorumludur. Ã‡Ã¼nkÃ¼ orada, Srebrenitsa'da BirleÅŸmiÅŸ Milletlerin bayraÄŸÄ± vardÄ±. Fakat o bayraÄŸÄ±n altÄ±nda soykÄ±rÄ±m yapÄ±ldÄ±." dedi.
KaradaÄŸ Meclisi, Cetinje ÅŸehrindeki meclis binasÄ±nda yapÄ±lan oturumda, NATO Ã¼yeliÄŸine iliÅŸkin protokolÃ¼ onayladÄ±
Suriye'de BeÅŸÅŸar Esed rejimi ve Rusya, nisan ayÄ±nda dÃ¼zenlediÄŸi hava saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± Ã¶zellikle Ä°dlib'teki saÄŸlÄ±k merkezleri Ã¼zerinde yoÄŸunlaÅŸtÄ±rdÄ±
Makedonya Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Nuhiu, "ahlaki sorumluluk" nedeniyle gÃ¶revden Ã§ekileceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
Kosova GeleceÄŸi Ä°Ã§in Ä°ttifak AAK BaÅŸkanÄ± Ramush Haradinaj, Fransaâ€™dan dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n Ã¼zerinden daha bir gÃ¼n geÃ§meden bugÃ¼n partisinin baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve diÄŸer Ã¼yeleri topladÄ±
BM Ä°nsan HaklarÄ± YÃ¼ksek KomiserliÄŸi sÃ¶zcÃ¼lerinden Throssell, "ABD'nin Arkansas eyaletinde 12 yÄ±l boyunca fiili olarak idam cezasÄ±nÄ±n uygulanmasÄ±nÄ±n ertelenmesinin ardÄ±ndan son 8 gÃ¼nde 4 kiÅŸinin idam edilmesinden derin rahatsÄ±zlÄ±k duyduk" dedi
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Lavrov, AzerbaycanlÄ± ve ErmenistanlÄ± mevkidaÅŸlarÄ± Memmedyarov ve Nalbandyan ile DaÄŸlÄ±k KarabaÄŸ temalÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸme gerÃ§ekleÅŸtirdi
Filistinlilerin, iÅŸgal edilerek Yahudi yerleÅŸimi yapÄ±lan binalarÄ±nÄ± protestosuna Ä°srail gÃ¼Ã§leri mÃ¼dahale etti