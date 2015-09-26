02:16, 29 Nisan 2017 Cumartesi

Volkswagenâ€™e Kanadaâ€™dan bÃ¼yÃ¼k ceza

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

YanÄ±ltÄ±cÄ± yazÄ±lÄ±m kullanarak emisyon testi sonuÃ§larÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirdiÄŸi ortaya Ã§Ä±kan Alman otomotiv Ã¼reticisiÂ Volkswagen, Kanadaâ€™daki 105 bin kiÅŸiye 2.1 milyar dolar ceza Ã¶deyecek.

Ontario YÃ¼ksek Mahkemesiâ€™nde daha Ã¶nce aÃ§Ä±lan davaya bakan Hakim Edward Belobaba, emisyon skandalÄ±na karÄ±ÅŸan 2 litrelik dizel motorluÂ VolkswagenÂ ve Audi araÃ§larÄ± satÄ±n alan veya lease yoluyla kiralayan 105 bin kiÅŸiye, 5 bin 100 ila 8 bin dolar arasÄ± Ã¶deme yapÄ±lmasÄ±na hÃ¼kmetti.

Kanadaâ€™nÄ±n Quebec ve Ontario eyaletlerindeki yÃ¼ksek mahkemelerde aÃ§Ä±lan davalarÄ±n ardÄ±ndan 2.1 milyar dolarlÄ±k uzlaÅŸma paketini kabul edenÂ Volkswagen, belirlenen cezalarÄ± bugÃ¼nden itibaren Ã¶demeye baÅŸlayacak.

Alman otomotiv Ã¼reticisiÂ Volkswagen'in 2015 yÄ±lÄ±nda Kanadaâ€™da sattÄ±ÄŸÄ± bazÄ± araÃ§larda yanÄ±ltÄ±cÄ± bir yazÄ±lÄ±mla emisyon testlerinde manipÃ¼lasyon yaptÄ±ÄŸÄ± ve bu ÅŸekilde Ã§evreyi 40 kat daha fazla kirlettiÄŸi aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸtÄ±.

Bunun ardÄ±ndanÂ Volkswagen, dÃ¼nya genelinde yaklaÅŸÄ±k 11 milyon dizel motorlu aracÄ±nÄ±n emisyon testi manipÃ¼lasyonuna neden olan yazÄ±lÄ±mla donatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kabul etmiÅŸ ve zararÄ±n karÅŸÄ±lanmasÄ± iÃ§in 6,5 milyar avroluk bÃ¼tÃ§e ayÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu.