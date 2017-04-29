Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 29 Nisan 2017

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde TÜMSİAD Genel Kurulu'na katılacak ve Uluslararası Enerji Ajansı İcra Direktörü Fatih Birol'u kabul edecek.
(İstanbul/11.00/13.00)
2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hilton Garden Otel'de partisinin il başkanları toplantısına iştirak edecek.
(Ankara/11.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Cevahir Kongre Merkezi'nde düzenlenen Osmanlı Döneminde Kudüs Uluslararası Sempozyumu'na katılacak.
(İstanbul/10.00)
2- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Ombudsmanlık Tarihi Sergisi Açılış Töreni"ne iştirak edecek.
(Ankara/13.00)
3- Sağlık Bakanı Recep Akdağ, WOW Otel'de İstanbul Sağlık Hizmetleri değerlendirme toplantısına katılacak.
(İstanbul/11.00)
EKONOMİ
1- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Mektebim Okulları protokolünün imza törenine katılacak, Dağpınar Belediyesi ile AK Parti Digor ve Kağızman ilçe başkanlıklarını ziyaret edecek.
(Kars/10.00-14.00)
2- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, MÜSİAD Deni̇zli̇ Şubesi̇ Mermer Ve Maden Sektörü Kurulu toplantısına katılacak, Çameli ilçesini ziyaret edecek.
(Denizli/09.30/12.00)
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- İngiltere hariç AB ülkelerinin devlet ve hükümet başkanları, AB'nin Brexit stratejisini görüşmek üzere özel bir zirvede bir araya gelecek.
(Brüksel)
2- Musul kent merkezinin batı yakasının DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.
(Musul)
3- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.
(Sana)
4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.
(Halep/İdlib/Şam/Hama/Humus/Lazkiye/Ankara)
SPOR
1- TEB BNP Paribas İstanbul Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası'na Garanti Koza Arena'da yarı final müsabakalarıyla devam edilecek.
(İstanbul/14.30)
2- Spor Toto Süper Lig'de 29. haftaya Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor-Gençlerbirliği maçlarıyla devam edilecek.
(Kayseri/16.00/Trabzon/19.00)
3- Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde 28. hafta, İstanbul Büyükşehir Belediyespor-TOFAŞ, Beşiktaş Sompo Japan-Trabzonspor Medical Park, Pınar Karşıyaka-Demir İnşaat Büyükçekmece, Halk Enerji TED Ankara Kolejliler-Gaziantep Basketbol, Yeşilgiresun Belediyespor-Best Balıkesir müsabakalarıyla başlayacak.
(İstanbul/14.00/İzmir/Ankara/16.00/Giresun/17.30)
4- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off yarı final serisi ilk maçlarında Yakın Doğu Üniversitesi ile Beşiktaş, Caferağa Spor Salonu'nda, Fenerbahçe ile Galatasaray da Metro Enerji Spor Salonu'nda karşılaşacak.
(İstanbul/16.00/19.00)
5- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off final serisi ikinci maçında Fenerbahçe ile Galatasaray, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda karşı karşıya gelecek.
(İstanbul/16.00)
6- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi klasman etabında Halkbank-Beşiktaş, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Çanakkale Belediyespor müsabakaları yapılacak.
(Ankara/Bursa/17.00)
7- TFF 1. Lig'in 30. haftasına Denizlispor-Elazığspor, Evkur Yeni Malatyaspor-Göztepe, Altınordu-Şanlıurfaspor, Adana Demirspor-Bandırmaspor karşılaşmalarıyla devam edilecek.
(Denizli/15.00/Malatya/15.30/İzmir/16.00/Adana/18.30)
8- Spor Toto 2. Lig 34, Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta 38, 2 ve 3. gruplarda ise 34. hafta müsabakalarıyla normal sezon sona erecek.
ÖZEL HABER
1- Türkiye'nin yeni obüsü "Yavuz" geliyor
- MKE yüksek hareket kabiliyetine sahip 6x6 araç üzerine monteli 155 milimetre silah sistemi geliştirme projesi sonunda Yavuz obüs sistemini üretti
- Sistemin atışa hazırlanma süresi en fazla 1 dakika, atışı tamamlayıp mevzi değiştirmesi en fazla 2 dakika sürüyor. Aracın tam yüklü azami hızı saatte 90 kilometreye çıkıyor
- MKE Genel Müdürü Ahmet Taşkın:
- "Sadece ülkemizi değil, Ortadoğu ve Afrika'daki harekat şartlarıyla dış pazarları da dikkate alarak ürünümüzü geliştirdik"
- "Yavuz ôbüs sistemini ilk kez IDEF'te sergileyeceğiz"
(Göksel Yıldırım/Ankara)
2- "Survivor'ı Borsa'da satmak için Acun Ilıcalı ile görüşeceğiz"
- Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ:
- "Survivor'ı bile Borsa'da satacağım. Survivor'ı yatırımcıya açmak, Borsa'da satmak için Acun Bey ile görüşeceğim, randevu istedik"
- "(Finans Teknopark projesi) Projedeki kompozisyonu Boğaziçi Üniversitesinin yanı sıra İstanbul Teknik Üniversitesi ve İstanbul Ticaret Üniversitesinin de katılımıyla genişletiyoruz"
- "Borsadaki yükselişe yapay yükseliş demek yanlış. Bu durumu yavaş yavaş taşların yerine oturması olarak açıklayabiliriz"
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Swissotel'de Atlantik Konseyi İstanbul Zirvesi'ne katılacak.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İran'da "2017 İslam Dünyası Kültür Başkenti Meşhed" programları kapsamında düzenlenecek “İslam Toplumlarında Aile ve Sosyal Politikalar, Gereksinimler ve Zorunluluklar” konferansına iştirak edecek
Milli Eğitim Bakanlığınca, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi kapsamında ikinci dönem merkezi ortak sınavlarının birinci gün oturumları gerçekleştiriliyor.
Başbakan Binali Yıldırım, Grand Otel'de düzenlenecek Radyo ve Televizyon Gazetecileri Derneği Ödül Töreni'ne katılacak.
Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, "Çanakkale Kara Muharebelerinin 102. Yıl Dönümü Anma Törenleri"ne katılacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile beraberindeki heyeti kabul edecek, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Töreni'ne katılacak.
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi
Yıldırım fotoğrafı çekme isteğiyle yola çıkan iki Türk elektronik mühendisi, başta tamamen el üretimiyle geliştirdikleri, daha sonra uluslararası fonlama platformundan destek alarak seri üretime geçtikleri fotoğraf makinesine monte edilebilen MIOPS SMART'ı, Amerikan ordusu ve NASA'ya satmayı başardı
Türkiye-Orta Amerika Entegrasyon Sistemi (SICA) 2. Dışişleri Bakanları Forumu, İstanbul'da düzenlenecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı kabul edecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Çin Halk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Liu Yandong, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan ve YÖK Başkanı Yekta Saraç'ı ayrı ayrı kabul edecek.
Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasının ardından gelişmeler takip edilecek
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Başbakan Binali Yıldırım, Esenyurt, Avcılar, Küçükçekmece, Başakşehir ve Arnavutköy ilçelerinde düzenlenecek mitinglerde halka hitap edecek.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ve Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, Moskova'da üçlü görüşmede bir araya gelecek.