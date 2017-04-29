10:13, 29 Nisan 2017 Cumartesi

Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 29 Nisan 2017

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde TÜMSİAD Genel Kurulu'na katılacak ve Uluslararası Enerji Ajansı İcra Direktörü Fatih Birol'u kabul edecek.



(İstanbul/11.00/13.00)



2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hilton Garden Otel'de partisinin il başkanları toplantısına iştirak edecek.



(Ankara/11.00)



YASAMA YÜRÜTME SİYASET



1- Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Cevahir Kongre Merkezi'nde düzenlenen Osmanlı Döneminde Kudüs Uluslararası Sempozyumu'na katılacak.



(İstanbul/10.00)



2- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Ombudsmanlık Tarihi Sergisi Açılış Töreni"ne iştirak edecek.



(Ankara/13.00)



3- Sağlık Bakanı Recep Akdağ, WOW Otel'de İstanbul Sağlık Hizmetleri değerlendirme toplantısına katılacak.



(İstanbul/11.00)



EKONOMİ



1- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Mektebim Okulları protokolünün imza törenine katılacak, Dağpınar Belediyesi ile AK Parti Digor ve Kağızman ilçe başkanlıklarını ziyaret edecek.



(Kars/10.00-14.00)



2- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, MÜSİAD Deni̇zli̇ Şubesi̇ Mermer Ve Maden Sektörü Kurulu toplantısına katılacak, Çameli ilçesini ziyaret edecek.

(Denizli/09.30/12.00)

DÜNYA-DİPLOMASİ



1- İngiltere hariç AB ülkelerinin devlet ve hükümet başkanları, AB'nin Brexit stratejisini görüşmek üzere özel bir zirvede bir araya gelecek.



(Brüksel)



2- Musul kent merkezinin batı yakasının DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.



(Musul)



3- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.



(Sana)



4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.



(Halep/İdlib/Şam/Hama/Humus/Lazkiye/Ankara)





SPOR



1- TEB BNP Paribas İstanbul Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası'na Garanti Koza Arena'da yarı final müsabakalarıyla devam edilecek.



(İstanbul/14.30)



2- Spor Toto Süper Lig'de 29. haftaya Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor-Gençlerbirliği maçlarıyla devam edilecek.



(Kayseri/16.00/Trabzon/19.00)

3- Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde 28. hafta, İstanbul Büyükşehir Belediyespor-TOFAŞ, Beşiktaş Sompo Japan-Trabzonspor Medical Park, Pınar Karşıyaka-Demir İnşaat Büyükçekmece, Halk Enerji TED Ankara Kolejliler-Gaziantep Basketbol, Yeşilgiresun Belediyespor-Best Balıkesir müsabakalarıyla başlayacak.



(İstanbul/14.00/İzmir/Ankara/16.00/Giresun/17.30)



4- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off yarı final serisi ilk maçlarında Yakın Doğu Üniversitesi ile Beşiktaş, Caferağa Spor Salonu'nda, Fenerbahçe ile Galatasaray da Metro Enerji Spor Salonu'nda karşılaşacak.



(İstanbul/16.00/19.00)



5- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off final serisi ikinci maçında Fenerbahçe ile Galatasaray, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda karşı karşıya gelecek.



(İstanbul/16.00)



6- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi klasman etabında Halkbank-Beşiktaş, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Çanakkale Belediyespor müsabakaları yapılacak.



(Ankara/Bursa/17.00)

7- TFF 1. Lig'in 30. haftasına Denizlispor-Elazığspor, Evkur Yeni Malatyaspor-Göztepe, Altınordu-Şanlıurfaspor, Adana Demirspor-Bandırmaspor karşılaşmalarıyla devam edilecek.



(Denizli/15.00/Malatya/15.30/İzmir/16.00/Adana/18.30)



8- Spor Toto 2. Lig 34, Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta 38, 2 ve 3. gruplarda ise 34. hafta müsabakalarıyla normal sezon sona erecek.



ÖZEL HABER



1- Türkiye'nin yeni obüsü "Yavuz" geliyor



- MKE yüksek hareket kabiliyetine sahip 6x6 araç üzerine monteli 155 milimetre silah sistemi geliştirme projesi sonunda Yavuz obüs sistemini üretti



- Sistemin atışa hazırlanma süresi en fazla 1 dakika, atışı tamamlayıp mevzi değiştirmesi en fazla 2 dakika sürüyor. Aracın tam yüklü azami hızı saatte 90 kilometreye çıkıyor



- MKE Genel Müdürü Ahmet Taşkın:



- "Sadece ülkemizi değil, Ortadoğu ve Afrika'daki harekat şartlarıyla dış pazarları da dikkate alarak ürünümüzü geliştirdik"



- "Yavuz ôbüs sistemini ilk kez IDEF'te sergileyeceğiz"



(Göksel Yıldırım/Ankara)

2- "Survivor'ı Borsa'da satmak için Acun Ilıcalı ile görüşeceğiz"



- Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ:



- "Survivor'ı bile Borsa'da satacağım. Survivor'ı yatırımcıya açmak, Borsa'da satmak için Acun Bey ile görüşeceğim, randevu istedik"



- "(Finans Teknopark projesi) Projedeki kompozisyonu Boğaziçi Üniversitesinin yanı sıra İstanbul Teknik Üniversitesi ve İstanbul Ticaret Üniversitesinin de katılımıyla genişletiyoruz"



- "Borsadaki yükselişe yapay yükseliş demek yanlış. Bu durumu yavaş yavaş taşların yerine oturması olarak açıklayabiliriz"





