10:21, 29 Nisan 2017 Cumartesi

Kuzey Kore'den yeni balistik fÃ¼ze denemesi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD Pasifik Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±Â (PACOM) SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Deniz BinbaÅŸÄ±Â Dave Benham,Â Kuzey Kore'nin yeni birÂ balistik fÃ¼zeÂ denemesi yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

PACOM'dan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Kuzey Kore'nin yerel saatle cumartesi gÃ¼nÃ¼ sabaha karÅŸÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi balistik fÃ¼ze denemesinin baÅŸarÄ±sÄ±z olduÄŸu, fÃ¼zenin Kuzey Kore sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± terk etmeden dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.

KN-17 adÄ± verilen orta menzilli fÃ¼zenin, Pukchang havaalanÄ±nÄ±n yaklaÅŸÄ±k 35 kilometre uzaÄŸÄ±na dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n tahmin edildiÄŸi belirtildi.

BAÅžARISIZ FÃœZE DENEMESÄ°NDEN SONRA TRUMP'TAN MESAJ

Kuzey Kore'nin baÅŸarÄ±sÄ±z fÃ¼ze denemesinden kÄ±sa bir sÃ¼re sonra ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, sosyal medyada Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Kuzey Kore bugÃ¼n fÄ±rlattÄ±ÄŸÄ± baÅŸarÄ±sÄ±z fÃ¼ze ile Ã‡in'in ve onun saygÄ±n devlet baÅŸkanÄ±nÄ±n arzusuna saygÄ±sÄ±zlÄ±k etmiÅŸtir." ifadesini kullandÄ±.

Ã–te yandan, Amerikan Fox News kanalÄ±na konuÅŸan ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Rex Tillerson da "Yeni bir nÃ¼kleer deneme yapmasÄ± halinde Ã‡in, Kuzey Kore'yi yaptÄ±rÄ±mlarla tehdit etti." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Ã‡in yÃ¶netiminin bu konuda kendilerini temin ettiÄŸini aktaran Tillerson, Kuzey Kore konusunda Pekin ile yakÄ±n bir iÅŸbirliÄŸi halinde olduklarÄ±na dikkati Ã§ekti.

GeÃ§en sonbaharda 5'inci nÃ¼kleer denemesini yapan Pyongyang yÃ¶netiminin yakÄ±n bir zamanda yeni bir nÃ¼kleer deneme iÃ§in hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼nde raporlar geldiÄŸi ifade ediliyor.