KÄ±rgÄ±zistan'da heyelan: 24 kiÅŸi kayÄ±p

AB'den referandum ile ilgili 'ÅŸaÅŸÄ±rtan' aÃ§Ä±klama

AB DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler ve GÃ¼venlik PolitikasÄ± YÃ¼ksek Temsilcisi Mogherini, "Biz, TÃ¼rkiye de dahil olmak Ã¼zere bÃ¼tÃ¼n Ã¼lkelerin baÄŸÄ±msÄ±z olarak kendi yÃ¶netim sistemine karar verme hakkÄ±nÄ± tanÄ±yoruz ve saygÄ± duyuyoruz" dedi